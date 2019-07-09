世界遗产大会每年都更新一次《世界遗产名录》，经过删选、评审，把一些对人类文明具有“突出的普遍价值”的地方添加进去，由此赋予它们特殊的地位、受到特别保护。

今年，第43届联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会会议（世界遗产大会）正在阿塞拜疆首都巴库举行。虽然大会7月10日结束，但一些新增条目已经获表决通过。

中国良渚文化遗址

Image copyright Xinhua/Xu Yu Image caption 良渚古文明遗址入选《世界遗产名录》，为中华五千年文明提供了实证。

中国东南部的良渚文明遗址覆盖浙江和江苏大片地区，属于新石器时代文明，

良渚文化的年代大约在公元前3300年到公元前2000年，以玉器发达为特征。有证据表明良渚文明已经达到相当高的程度，但突然消失，原因至今没有定论。

浙江余杭为中心的良渚文化遗址1936年发现，2019年7月6日获准列入世界遗产名录，为中华文明五千年提供了实证。

冰岛瓦特纳冰川国家公园（Vatnajökull National Park）

Image copyright Getty Images Image caption 冰岛东南部的瓦特纳国家公园的一处海湾，海面上漂浮着冰川上断裂游离出来的冰块。

这片冰川国家公园占了冰岛全境面积的14%。

区内有巨大的冰川、冰峰，还有各种令人惊愕、叹为观止的自然景观，包括 火山岩浆地带和在这个生态环境中生活的独特的动物群系。

法属南部领地和海域（French Austral Lands and Seas）

Image copyright Getty Images Image caption （资料图片）2007年7月1日 克罗泽群岛的帝企鹅和海象

法属南部领地和海域被誉为南印度洋上的“绿洲”，包括克罗泽群岛、克尔盖伦群岛、圣保罗群岛和阿姆斯特丹群岛。

由于它们的海洋学和地貌特征，这些群岛是世界上海鸟和哺乳动物最集中、最多样化的地区之一。

那里也是帝企鹅的家园。

印度斋浦尔城（Jaipur City）

Image copyright Getty Images Image caption 2015年12月31日，一轮夕阳的余晖洒在斋浦尔古城墙上

印度拉贾斯坦邦西北部的古城斋浦尔，又被称为“粉红之城”，是这个邦的首府。

城墙环绕的斋浦尔城建于1727年，城里许多当时修建的建筑物有精美的装饰，至今保存完好。

日本古坟（Mounded Tombs of Ancient Japan）

Image copyright Getty Images Image caption 据信这是位于大阪府日本仁德天皇的皇陵

日本古坟指的是日本在公元3世纪初期到公元7世纪初期建成的巨石墓或坟丘墓。

大阪府的49座古坟建于公元3世纪到世纪。它们形状、大小各异，其中最大的状如钥匙孔，据信是仁德天皇皇陵。

它是日本境内最大的古陵墓。

伊拉克巴比伦古城（Babylon）

Image copyright Reuters Image caption 伊拉克的巴比伦城在经年的战乱中受到破坏，现在正在修复

美索不达米亚平原上的巴比伦古城经过几十年的努力，终于列入了联合国的世界遗产名录。

多年战乱和政局动荡对巴比伦造成了各种破坏，但最近几年开始了修复工程。

缅甸蒲甘（Bagan）

Image copyright Getty Images Image caption 缅甸蒲甘远眺，沐浴着朝霞的佛寺就像伫立在绿色海洋中的岛屿

蒲甘是缅甸古都，也是亚洲最壮观的考古遗址之一。

那里风景如画，成千上万的佛寺林立，早已是旅游观光胜地。

老挝石缸平原（Plain of Jars）

Image copyright Getty Images Image caption 老挝北部的石缸平原，因石缸阵闻名，与英国巨石阵遥相呼应

老挝中部的石缸平原散落着无数神秘的缸状巨石而闻名。

考古学家认为成千上万的石缸可以追溯到铁器时代，当时很可能是在殡葬仪式上用来存放尸体。

英国乔德雷尔班克天文台（Jodrell Bank Observatory）

Image copyright Getty Images Image caption 洛弗尔天文望远镜1945年酝酿，1957年落成

英国曼彻斯特大学校园里的乔德雷尔班克天文台也入选了世界遗产名录。洛弗尔射电天文望远镜就设在那里。

这个天文台从1945年开始运作。当时英国物理学家伯纳德·洛弗尔爵士到曼彻斯特大学工作。他是英国射电天文学的先驱之一。

洛弗尔射电天文望远镜几经周折，终于在1957年建成。

Image copyright Getty Images Image caption 前苏联宇航员瓦列里·巴耶科夫斯基（左，Valery Bykovsky）曾三次飞上太空。他1967年到乔德雷尔堤天文台拜访伯纳德爵士

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