Image copyright Getty Images Image caption 布朗特绿色开心果绿色果仁外包着一层红衣

开心果酱汁通心粉、开心果冰激淋、开心果酒......再过二个月就是西西里岛的开心果节。

开心果这种寻常的零食在意大利西西里岛却是“绿色金子”，地位尊贵，每年夏秋收获季前后还享受警察昼夜武装保护待遇。

这款开心果世界的王者叫“布朗特绿色开心果”（Pistacchio Verde di Bronte），原产地在埃特纳火山（Etna）北侧山脚坡地，种植面积3000公顷（1.5万亩）。

BBC记者玛切斯在布朗特镇目睹了意大利国家警察昼夜保护那万余亩开心果园的情景。

白天至少6名警察巡逻，夜里增加一倍，12名；必要时还会动用直升机。

负责今年开心果收获季安全保护行动的莫兰蒂警长和他的部下属于意大利国家警察。

Image caption 长在树上的开心果，到9月份才能采摘。

布朗特绿色开心果属世界顶级核果，产量只占世界开心果总产量的1%，价格在最贵之列，1公斤带壳开心果的价格一般是15.5欧元（17.4美元，13.45英镑）。

美国和伊朗是世界两大主要开心果出产地，它们的开心果价格不到“西西里绿色金子”的一半。

西西里人说，那是因为布朗特开心果口味更佳，色泽保鲜时间更长。

如此金贵的果仁，不是谁想种就能种的，必须有种植许可。

Image copyright Carabinieri Image caption 意大利国家警察的直升飞机在空中巡视守护开心果园。这片果园受欧盟原产地保护（DOC）。

据当地商会的统计，230位农民持有许可证，可以在享受欧盟原产地保护（DOC）的布朗特区域种开心果树。

特殊的水土和气候条件养育出来的世界顶级开心果每两年收获一次，是在奇数年，比如今年，通常是在9月。

产量高低很大程度上取决于天气。2017年布朗特开心果产量1250吨，2015年1400吨。

Image copyright Gaetano Guidotto Image caption 布朗特绿色开心果一律手工采摘，就跟数百年前一样。

凡是金贵的东西，贼就会惦记。世界顶级开心果早就被贼盯上了。

他们会趁着夜黑人静，开车进园偷摘果子，有的还会带着武器。

最严重的一次失窃是10年前，2009年收获季，盗贼偷了300公斤布朗特开心果。按今天的价格，约值4600欧元。于是布朗特镇长求助于警方，请求警察保护。

2011年，意大利国家警察（Carabinieri）开始派直升机在空中巡逻，并增加了地面巡逻警员人数。

Image copyright A Aidala Image caption 果农和商家在设法拓展海外市场

西西里的“绿色金子”80%出口，主要销往法国、德国、日本、瑞士和美国。

除了每年至少参加6次国际交易会展，包括纽伦堡和迪拜交易会，当地商家还在通过网上营销扩大出口。

玛切斯报道说，他们一个心病是觉得跟外部世界交流太少，别人不太清楚怎么跟布朗特的开心果园和商户联络，那里的人对世界各地人们的消费习惯也不太了解。

开心果和相关产业每年给布朗特当地经济贡献2000万欧元。

除了布朗特的原产地保护区，西西里岛上其他地方也产开心果。

布朗特镇上的的食品公司不但加工本地的开心果，还加工其他地区和其他国家的开心果。

Image copyright Luca Vitello Image caption 开心果是意大利餐桌上的主要食材之一

开心果源自中东。摩尔人在9-11世纪统治西西里岛时开始在埃特纳火山脚下种植。

当年收获开心果的方式是手工采摘，现在布朗特的果农还恪守传统，手工采摘。

摘下的果子去壳后在西西里烈日下晒3天，晒干后先进仓库，然后进工厂加工。