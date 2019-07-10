Image copyright Getty Images Image caption 儿童演唱

生活中许多人喜欢音乐和唱歌，不要小看这一个人爱好，因为越来越多研究发现唱歌可以给人们的身心健康带来一系列的好处。

唱歌可以改善人们的身体健康、提高肺活量以及帮助患有失智症（俗称老年痴呆症）的人更好地应对生活的种种挑战。

过去20年，研究人员试图解开唱歌是如何帮助人们改善身心健康的原理机制。

伦敦大学学院范考特教授（Prof Fancourt) 表示，人们在唱歌时身体发生一系列变化：包括压力荷尔蒙水平下降以及内啡肽水平的变化。内啡肽荷尔蒙直接影响个人情绪的变化。

Image copyright Getty Images Image caption 唱歌能够缓解精神疾病的症状。

多重影响

范考特教授对此作了广泛的研究，并详细阐述了唱歌给人们所带来的种种益处。

范考特教授形容唱歌好比是一个多项运动，具有多种功能。它既是一种对精神健康有益的情感表达，同时还具有社交互动、减少孤独感的作用。

不仅如此，就连听音乐也对健康大有裨益。

研究人员还发现，如果能加入合唱团演唱，有助于那些长期患有严重精神疾病的人康复。

安娜贝尔是德国一个合唱团的成员。她说：“每当我唱歌时就好像是一种冥想练习。我全身心投入到音乐和歌声中，感觉好极了。”

每到星期四，安娜贝尔都会有3小时的练习时间。她表示，唱歌是一种全身运动，也给自己不去健身房找到了借口。

Image caption 唱歌有助于改善人们的身心健康

帮助失智症（俗称老年痴呆症）

音乐，特别是歌唱已经被用在治疗和改善老年痴呆症方面。

英国家庭医生西蒙表示，唱歌时会增加大脑特定区域——皮质区（precortical areas）的血流量。

这一区域主管人们的情感。虽然老年痴呆症病人大脑许多部位功能消失，但这一部分通常不会受什么影响。

英国慈善组织Mindsong经常派其合唱团成员去老年之家演唱，并鼓励老人们一起跟着唱。

Image copyright Getty Images Image caption 唱歌可以增加肺活量，对一些呼吸系统疾病的人有好处。

辅助治疗肺病

该慈善团体还为一些患有肺部疾病的患者组织唱歌课程。该机构负责人之一格雷迪说，一些病人在上了五、六节课后肺活量得到明显改善。

科林患有特发性肺纤维化（idiopathic pulmonary fibrosis）疾病。 这种病目前还无法治愈，通常一半的病人会在患病后3年之内死亡。

尽管患有严重肺病，但科林说唱歌让他的病情有所好转。

“唱歌改善了我的呼吸。我经常做肺功能检查，其中的一些指标已经得到了改善，”科林说。

唱歌时身体能够分泌出与愉悦有关的荷尔蒙内啡肽 （endorphins）。

人们在唱歌时会深呼吸，这样可以增加全身的血流量，进而提升内啡肽的功效。

Image copyright Getty Images Image caption 伦敦圣保罗教堂的合唱团成员

一项研究显示，在参加合唱40分钟后身体中的压力荷尔蒙就会迅速减少。

通常，我们的压力荷尔蒙水平会在一天结束后开始下降，但如果唱歌的话就会加速这一过程。

此外，研究还发现合唱团的成员还会释放出催产素（oxytocin）荷尔蒙，这种荷尔蒙有时也被叫做“爱情荷尔蒙”。

当人们拥抱时会释放出催产素，它会增加人们彼此之间的信任和联系。

唱歌还会刺激大脑释放多巴胺（dopamine），多巴胺属于神经递质，可以影响一个人的情绪，有让人产生满足感的功效。

Image copyright Getty Images Image caption 英国辣妹成员在演唱

增加社交互动

根据2017年英国东安格利亚大学的一项调查发现，每周参加免费歌唱活动的人情绪和社交技能都能有所改进。

参加集体合唱可以帮助人们恢复精神健康，提升他们的自我价值和自信心。

英国Liberty Choir合唱团还组织监狱囚犯合唱。一开始，囚犯们还有点不情愿。但在唱歌后，囚犯有了眼神交流，同时也增加了安全感。

在过去20年，英国有越来越多人士加入了社区合唱团队。

研究人员表示，加入合唱团所带来的社交互动有助于减少孤独感，改善人们的社交技能。

但对有些成年人来说，加入合唱团并非一件易事。

专家指出，第一天加入集体唱歌就好比是第一天上班一样，总是有点胆怯和羞涩，的确需要一些勇气才能迈出这一步。

但是，一但迈出了第一步之后，你将会发现一个神奇的新世界。

因此，如果你之前对唱歌并不热衷，那么现在开始也为时不晚。