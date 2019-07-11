Image copyright Disney Image caption 迪士尼重拍21年前自己的动画作品，主题相同，但换成了真人版。

这一次，电影里不会再有唱段，也不会再有会说话的龙，故事里的反派也不再是匈奴的军队，而变成了一个女巫……但是，不管怎样，《花木兰》终于要重登上银幕了。

本周，迪士尼（Disney）发布了真人版电影的初版预告片，宣告这部1998年经典动画的重制作品即将问世。中国古代女子女扮男装代父从军上战场的传奇故事，将再次与观众见面。

迪士尼在21世纪已经重拍过一系列来自该公司1990年代的经典作品，包括《灰姑娘》、《美女与野兽》和《阿拉丁》等。

20多年前，动画版的《花木兰》却在故事发源地中国遭遇惨败；这一次，迪士尼想尽了一切办法要以新版的女英雄传奇征服中国观众。

中国市场渐成主导

迪士尼的第一版动画片公映时，中国尚不是它的主要市场。二十年过去，中国已经是世界第二大电影市场。

如今，好莱坞制片公司大约70%的营收都来自海外，20年前这个比例只有30%左右。今天的中国观众，动辙就能带来千万美元的票房收入。

“中国的反响能够成就一部电影，也能杀死它，”作家、文化评论人倪雪亭（Xueting Christine Ni）说。

Image copyright Disney Image caption 新版《花木兰》剑指中国市场。

而迪士尼对此也心中有数——其中一名主演巩俐所说，中国市场是他们花费3亿美元（2.4亿英镑）制作这部电影的原因。

“迪士尼的目标直指中国，”南加州大学政治科学教授骆思典（Stanley Rosen）向BBC表示。

迪士尼最近推出的一些作品，比如《运动总动员4》（Toy Story 4，《反斗奇兵4》），都未能在中国取得票房佳绩。相比之下，斯蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg，史提芬·史匹堡）的梦工场（DreamWorks Studios）则凭《功夫熊猫》系列在中国大获成功。

对于《功夫熊猫》，骆思典教授表示：“他们在中国住了很长时间，花很多精力去研究熊猫，还访问了很多专家。”

“中国观众如今明显是更成熟了，所以如果迪士尼想要重新赢得他们的心，《花木兰》当中的文化元素就必须有的放矢。”

这意味着，新的电影绝不能一格一格地重拍旧版。

倪雪亭向BBC表示，迪士尼的原版动画片“很用力想突出中国元素，但却是一些刻板印象——灯笼、烟花……他们甚至还硬塞了一只熊猫在里面。当中的幽默，那些人物关系增进的节奏，完全是美国的，或者说是美国对中国的想象。”

比如在其中一个情节，就出现皇帝向花木兰鞠躬的一幕。那个时代的中国，皇帝就是神一样的存在，让他向任何人鞠躬是不可想象的。

华人巨星云集

这部电影当中的另一个决定性元素是选角。

早前有人猜测迪士尼可能会“洗白”——一些完全没有根据的传闻指，珍妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）将会担任主演，但迪士尼释除了这个疑虑，选择了美籍华人演员刘亦菲担当主角。

之后，迪士尼进一步加强作品的“星味”，请来武打巨星李连杰扮演皇帝，反派女巫则由一线巨星巩俐饰演——这些都是已经在西方电影圈闯出名堂的中国大腕。

Image copyright Getty Images Image caption 巩俐的明星效应能帮助迪士尼赢得中国心吗？

但是，澳大利亚蒙纳士大学教授、文化专家里贝卡－安妮·罗萨里奥（Rebecca-Anna Rozario）表示，选角“只不过是迪士尼电影体现更大代表性和包容性的其中一个元素”。

要令电影取得成功，迪士尼还必须照顾其他因素。

花木兰是古代中国民间传奇当中的民族英雄，关于她的传说可以追溯到北魏时期，就是大约是公元380年左右。所以，不要把她想象成迪士尼世界里的公主，她更像是中国版的圣女贞德。

电影的脚本自然是取材自公元6世纪的民歌《木兰辞》。电影的一部分取景地也是在中国，而这个以女性角色为核心的故事，也是由女导演妮基·卡罗（Niki Caro）执导。

倪雪亭说：“从预告片的基调看来，它比1998年的动画版要更接近原本的故事，因此也更接近中国人所理解的花木兰——一个为家国尽责的勇敢的年轻女性。”

Image copyright Getty Images Image caption 19世纪一副中国画上的花木兰形象。

“我想这一次，真人版能够赢得中国观众的机会要大得多。”

刘亦菲担当主角

这部备受期待的重拍版也不可避免地遭遇到一些批评。

“那些歌呢？”一个粉丝在脸书（Facebook）上评论说，“听不到那些陪我们长大的歌，这就不是我记忆中的花木兰。”

另一些人也怀念那条爱说俏皮话的神龙木须。

“我们知道迪士尼会改编很多东西，原版的很多角色也会去掉，但是木须真的是太搞笑了，”一个网民说。

女主人公的幸运蟋蟀和想法新颖的祖母也没有再出现，取而代之的是新加入的木兰的妹妹。

一些眼尖的人也发现了预告片当中一些不符合历史的细节。木兰在预告片里是住在传统的土楼里，但是这种楼是来自福建，距离故事所在的河南有1000公里，而且是在她生活的几个世纪之后才出现的。

Image copyright Disney Image caption 动画版《花木兰》里的一些可爱配角并没有再出现在新版里。

不过，正面的反响也不少。中国社交媒体上的网友称赞了选择刘亦菲演花木兰的决定。在新浪微博的一个网上投票发现，超过11.5万用户对于目前看到的部分感到“满意”。

你的器材不支持播放多媒体材料 迪士尼发布《花木兰》预告片

而高调的赞誉来自“原版”花木兰——动画片里为主角配音的温明娜，她在推特（Twitter）上称赞了刘亦菲的表演。

电影排在明年三月上映。目前，迪士尼并没有公开更多的细节，但表示，随着公映日期临近，更多的信息将会发布。

有一些消息指，动画片里的部分经典歌曲可能会以某种形式再次出现，但是这对于中国的花木兰粉丝来说，可能并不是最重要的。

就像微博上的一个网友所说的：“木兰走向世界！”