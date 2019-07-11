英国官方统计：华人是各族裔中收入最高的群体

Image copyright Getty Images Image caption 英国华人受教育程度较高，多从事专业性工作，这是收入比较其它族裔雇员相对较高的一个原因。

英国官方的首次有关统计称，华裔和印度族裔员工的平均收入高于英国白人员工。但有关统计没有考虑教育和职业及地区因素。

英国国家统计局有关以不同种族角度研究工资差距的数据显示，除中印外所有其它族裔的平均工资都低于白人员工。

该统计结果称，孟加拉族裔雇员群体的平均工资最低，比英国白人雇员平均低20%。

从普遍平均水平而言，少数族裔的平均收入比白人低3.8%。

这些类别是英国国家统计局使用的官方类别。

2018年，英国华裔员工的收入比英国白人员工高出30.9%。

英国国家统计局高级分析师休·斯蒂克兰表示，出现上述统计结果是没有考虑到教育背景和职业等因素。一旦考虑这些因素，英国白人和大多数其他族裔群体之间的薪酬差距尽管仍然存在重大差异，但就没有那么大的差别。

Image copyright Getty Images Image caption 伦敦是全英国少数族裔人口比例最高的地方，也是平均收入差距最大，高达21.7%的地区。

华人员工时薪

根据2012年至2018年间的税前每小时总收入中位数统计数据显示，2018年华人员工的时薪最高，平均每小时的税前收入为15.75英镑。

其次是印度裔群体，平均每小时收入13.47英镑。混血/多种族群体平均每小时工资为12.33英镑。

英国白人员工群体的平均薪酬为12.03英镑。

孟加拉裔员工的小时工资中位数最低，为9.60英镑。收入第二低的是巴基斯坦裔员工，平均每小时10英镑。

旨在促进中低收入家庭生活水平的英国智库“决心基金会”2018年发表的一份报告发现，黑人和少数族裔员工的工资明显低于白人同事。

英国工会联合会的总书记奥格雷迪说，严酷的现实是，即使在今天，种族的差别仍然在决定薪酬差别方面发挥着真正的作用。

她表示，政府的部长们必须采取果断行动，解决劳动力市场上的不平等和种族主义问题。她表示，显而易见的第一步措施应该是立即引入强制性的种族薪酬差距报告机制。

英国政府已经就报告机制是否有助于解决少数族裔薪酬差距和职业前景的有关问题进行了咨询。

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男女差距

英国政府就性别薪酬差距已经出台了强制性报告机制。目前的报告称，男性高于女性的薪酬差距为9.6%。

英国国家统计局的数据也显示，各族裔群体男女收入也存在差异。

华裔和印度裔的小时工资率最高，但也是性别收入差距最大的群体。

华裔男性的平均收入比女性高出19.1%，印度裔男性的收入比女性多23.2%。

但是，孟加拉裔女性收入高于男性，差距为10.5%。

不过，英国国家统计局表示，与其他族裔群体相比，该机构采集到的孟加拉裔的样本数量较小，很容易出现不准确的结果。

伦敦和出生地国别的差距

伦敦是全英国少数族裔人口比例最高的地方，也是平均收入差距最大，高达21.7%的地区。

英国国家统计局发现，伦敦以族裔角度研究收入差距的情况和英国其它地区相反。

Image caption 英国国家统计局以不同族裔角度考察员工收入比较列表，显示华裔和印度裔员工平均收入高于其它族裔员工。

在伦敦，少数族裔雇员的平均收入比白人雇员的平均收入平均低21.8%。

英国国家统计局还表示，一个人出生地的不同可能会影响他们的薪水水平。

该机构发现，如果考虑到教育等因素，如果是出生在英国，不论是印度裔还是华裔，与英国出生的白人雇员平均收入没有统计意义上的差别。

例如，印度族裔群体中几乎1/3的员工都在从事专业工作，这就意味着他们往往工资较高。