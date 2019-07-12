健康与癌症：含糖饮料会致癌吗？

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法国科学家称，饮用果汁、汽水等含糖饮料可能会增加患癌症的风险。

有关研究结果发表在《英国医学杂志》。这项研究五年中跟踪了超过10万人。巴黎索邦-西岱大学（Université Sorbonne Paris Cité）的研究团队推测，含糖饮料增加罹癌风险可能是因为血糖水平。

不过，这项研究没有确凿证据证明含糖饮料一定致癌，专家们呼吁进行更多研究。

含糖饮料有哪些？

研究人员称，含糖量超过5%的饮料算是含糖饮料。这包括果汁（即使没有添加糖）、软饮料、加糖奶昔、能量饮料及加糖的茶或咖啡。

研究团队还研究了使用零卡路里人工甜味剂代替糖的减肥饮料，但未发现它们与癌症有关联。

罹癌风险有多大？

该研究得出的结论是，每天多喝100毫升含糖饮料（约每周两罐），罹癌风险会增加18%。

参与研究的每1000人中，就有22起癌症病例。研究人员称，如果他们每天多喝100毫升含糖饮料，病例将多四起，五年内每1000人中就会有26起癌症病例。

“然而，这一研究假设含糖饮料的摄入量与癌症之间存在真正的因果关系，这还需要进一步研究，”英国癌症研究机构（Cancer Research UK）高级统计学家惠勒（Graham Wheeler）说。

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在研究中发现的2193起癌症病例中，乳腺癌有693例，前列腺癌291例，结直肠癌166例。

有确凿证据吗？

研究确实表明，喝含糖饮料最多的人（每天大约185毫升）比喝得最少的人（每天少于30毫升）患癌症的几率要高。

一种可能的解释是：饮用含糖饮料增加了罹癌风险。但是，那些喝了最多含糖饮料的人可能会有其他不健康的行为，例如摄入更多盐和卡路里，这增加了他们的罹癌风险，而含糖饮料本身可能无关紧要。所以这项研究并不能证实，含糖饮料会致癌。

英国提赛德大学（Teesside University）博士莱克（Amelia Lake）说，虽然研究没有证实糖和癌症之间的因果关系，但它确实表明减少摄入糖十分重要。

研究者怎么说？

肥胖可能会导致患上某些癌症，而过量饮用含糖饮料会增加体重上升的几率。

研究人员指出，饮料中的一些化学物质，比如那些让饮料拥有诱人色彩的物质也可能是癌症元凶之一。不过，他们的研究并未打算回答这个问题。

巴黎索邦-西岱大学的研究团队称，需要进行更大规模的研究来证实其发现。

研究员图维耶（Mathilde Touvier）对BBC说，众所周知，含糖饮料会增加患心血管疾病、糖尿病、肥胖的风险，“但我们的研究显示，含糖饮料也可能增加罹癌风险”。