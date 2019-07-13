职场健康：上班族的工作午餐应该怎么吃才好？

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现代人工作节奏快、时间有限，因此许多人喜欢在办公桌上完成午餐，既节省时间，还能边吃边干活，两不耽误。

根据英国招募公司Glassdoor的一项调查显示，大约有四分之一的人在办公桌吃午餐。

人们在办公室所吃的午餐种类林林总总，从简单的三名治和零食、到自己带的便当；从快餐外卖到从餐厅购买的饭菜等等。

这些食品有冷有热、有的还可能带有强烈的气味。而且，在办公桌吃饭不免会留下一些食物的残渣，弄脏电脑键盘等。

这些都可能会给周围同事带来一些影响甚至“不爽”，尤其是当有人吃印度咖喱饭、鸡蛋三明治以及鱼这些气味比较刺激的午餐时。

那么，能有什么办法减少这种情况呢？因为毕竟工作单位很少会对员工吃什么指手画脚。

员工怎么说？

Image caption 咖哩午餐可能会让周围同事闻到强烈气味，应尽量避免。

有人建议应该禁止在办公桌上吃气味较浓的食品。

丹尼尔在英国的一家科技公司工作，他说他的办公室在午餐时间经常飘着鱼味和中餐味。

他认为，要吃东西都应到指定的厨房区域去，不应该允许在办公桌上吃食物。

“这样，不但可以迫使员工离开工作台小憩一会，同时意味着你也不用忍受你周围同事大声咀嚼食品的噪音，让你无法集中精力，”他说。

工程师露茜表示，最好连零食也不要在办公桌前吃，因为有些人受不了别人咀嚼薯片、苹果时发出的种种噪音。

雇主怎么说？

既然这样，如果雇主干脆禁止人们在办公桌吃东西不就更简单，问题全解决了呢？

英国人力资源公司CIPD的负责人之一德苏泽认为，雇主绝对不能这样做。

他说，这将“太过严苛或太过家长式作风”。

他说，雇主与其这样，倒不如尽可能采取一切手段，鼓励员工午餐时间离开办公桌吃午餐。

这样做既有利于员工的身心健康，也对提高公司工作效率有好处。

而且，办公室经理和老板应该树立榜样，带头这样做。同时，经理也要提醒和鼓励员工离开办公桌，让大脑休息一下。

员工权益

Image copyright KRIS PIOTROWSKI Image caption 纯真饮料公司鼓励员工在指定地点吃午餐。

在英国，如果你一天工作时间超过6小时，你就有权享有连续20分钟的休息时间。

而那些年龄在16到17岁的年轻人在工作4.5个小时以后可以享有至少30分钟的休息时间。

其实，大多数人都明白离开办公桌休息一会，哪怕只有10分钟都会让人感觉更好些。

有研究显示，这样做也会提高工作效率。那些不吃午餐的人最终会感到压力更大、效率更低，最终会导致身心被掏空。

有人不愿离开办公桌是因为工作太忙，而且担心别人会有想法。

阿伯特是电脑软件测试公司Abstracta的业务开发部门负责人，他的午餐总是在办公桌上解决。通常一到了下午他就会头疼。

最近，由于工作调动他到了南美的乌拉圭。现在每天与同事们一同吃午餐。因为没有人在办公桌前吃午餐。

阿伯特觉得这样特别好，不但有了午餐休息时间，还可以和同事增进感情。有时大家还一起到户外吃午餐，因为当地的天气总是很好。

鼓励措施

Image copyright JERICHO SAN MIGUEL Image caption 午餐种类林林总总

英国纯真饮料公司Innocent Drinks总是鼓励员工离开办公桌吃午餐。

他们还规定了中午1点到2点是吃午饭的官方时间，并且设有专门区域供员工就餐使用。

在这里，员工甚至可以免费享用一些饮料、面包等食物。

该公司经理多塞特表示，之所以这样做就是想向员工传递一个信息：不应该连续工作不休息。

尽管如此，有些员工真的不想跟同事一起吃午餐。

一名在公共关系工作的女士对BBC记者凯蒂·霍普（Katie Hope）表示，每天和同事在一起已经够烦了，午餐是自己的时间，为什么还要跟同事一起吃午餐。为此，别人说她不合群。

这位女士的话不是一点道理没有。一些人认为午餐的时间是属于自己的，因此很宝贵。

在一项你将会怎样利用午餐一个小时的调查中：

36%的人回答说，希望能够单独一人享用这一宝贵时光

26%的人选择和同事一起就餐

23%的人会选择在办公桌前吃午餐

16%的人会利用这一事件购物

20%人则浏览社交媒体

10%的人利用午休时间锻炼

那么，你又会如何选择消磨你的午餐时光呢？