Image copyright Disney/Alamy

你有没有试过，当你精疲力竭，或者感觉到沮丧的时候，唯一能够令你开心的，就是一部好的儿童电影？

又有多少时候，一部迪士尼（Disney）的作品，帮助你找回勇气和力量？

那种让自己沉浸在另一个世界、让时光倒流回过去某个时刻的美好和愉悦的感觉，令人难以抗拒。

而这种情怀，似乎也正是迪士尼特别擅长制造的。

但是，情怀是否又是一种可以采之不尽的东西？

Image copyright Disney/Alamy

人生低谷时，需要怀旧

“人们总是喜欢怀旧的，”伦敦国王学院（King's College London）的心理学讲师、怀旧文化的专家维加纳·凡·蒂尔堡博士（Dr Wijnand van Tilburg）说。

据他的定义，怀旧情怀是“一种对过去所抱有的怅惘和依恋”。

“过去的自己和现在的自己彼此联通的那种感觉，被人们看作是人生里非常有意义的东西。”

凡·蒂尔堡博士说，它可以是一种非常有力量的情感，人们在人生低谷的时候会需要它。

“这些怀旧的回忆能给过去涂上某种玫瑰般的色彩，给人美好的感觉。”

Image copyright Disney Image caption 《小飞象》重拍版的票房成绩不尽人意。

迪士尼今年推出新版《狮子王》（Lion King），这是他们今年的第三部重拍作品——之前已经有《小飞象》（Dumbo）和《阿拉丁》（Aladdin）先后推出。

而此前几年，迪士尼亦已经推出过重拍版的《仙履奇缘》（Cinderella，《灰姑娘》，2015年）、《森林王子》（Jungle Book，2016年）和《美女与野兽》（Beauty and the Beast，2017年）。

此外，迪士尼还宣布将推出《花木兰》（Mulan）和《小美人鱼》（The Little Mermaid，《小鱼仙》）的重拍版，而传闻中正在筹拍的重制经典还有很多。

Image copyright Disney Image caption 迪士尼在今年再现了《狮子王》的经典场面。

没有创新的怀旧，就没有意义

萨姆埃尔·琼斯（Samuel Jones）现年22岁，是YouTube影评频道NitPix的创始人之一。他说：“人们总希望抓住过去。”

“现在的电影大多数都是续集和重拍，它们是让我们停留在另一个世界的方式。”

琼斯说，我们现在之所以如此容易被拽进怀旧情怀里面去，技术是其中一个原因。

他认为，互联网和社交媒体本该是打破社会的边界，将我们所有人聚拢到一起的。

但是相反，“我们意识到，很多时候它并没有将任何人聚到一起。我想这可能会令人很迷惑”，而这又会导致人们去“抓住一些他们熟悉的东西”。

Image copyright Pixar Image caption 《反斗奇兵4》已经取得超过6.5亿美元（5.19亿英镑）的票房。

NitPix上其中一条最受欢迎的影片标题是：“皮克斯（Pixar）死了吗？”该影片有超过100万的观看量，而且评论栏里的意见非常两极。

该影片的观点是，皮克斯的那些续集在原作过去多年之后推出，却只不过是前作的影子。

Image copyright Pixar Image caption 皮克斯动画工作室是迪士尼旗下的制作公司。

“它们基本上就是在问：‘你还记得这个吗？’”麦克斯·巴德斯利（Max Bardsley）说。他21岁，和琼斯一样是NitPix的创始人之一。

“它们叫人难忘或者吸引人的地方，主要就是那些重现过去的时刻。”

Image copyright Nitpix Image caption 琼斯（左）和巴德斯利是YouTube影评频道Nitpix的创办者。

琼斯和巴德斯利还专门制作了另一个视频“为什么《超人特工队2》（Incredibles 2）是一部烂续集？”，继续批评皮克斯。

巴德斯利认为《超人特工队2》的问题在于“内容如同被稀释过，平淡无奇”。

“你应该要将故事向前推，你要重新建构它”。

“如果你要做续集，你就必须要给我们一些新鲜的东西，”他说。

皮克斯推出的产品中，续集占的比重越来越高。

皮克斯工作室是迪士尼旗下的制作公司，在它最初出品的十部电影里，只有一部是续集——《玩具总动员2》（Toy Story 2，《反斗奇兵2》），而随后出品的11部电影中，却有七部是续集。

Image copyright Disney Image caption 《阿拉丁》真人版取得了不俗的票房成绩。

对大多数人来说，童年是最安全的

我们常常看到人们为那种怀旧情怀而着迷，而这种体验不仅是在电影院里。

22岁的艾米丽·塔尔布特（Emily Talbut）在上大学期间，在佛罗里达州的迪士尼世界（Walt Disney World）打了两个暑假的工。

她形容自己在那里的职责是帮助营造一种友好的氛围，“让人们笑足一整天”。

虽然很多年轻家庭选择去迪士尼世界一同玩耍，但艾米丽说，很多成年人也会选择不带小孩，纯粹为了度一个浪漫的假期，或单身派对。

“你会看到有些人来这里是没带小孩，他们比小孩更加热衷迪士尼，”她接受BBC电台第一频道《新闻节拍》（Newsbeat）节目访问时说。

Image copyright Emily Talbut Image caption 艾米丽·塔尔布特连续两个暑假在佛罗里达的迪士尼世界工作。

艾美丽认为，“逃离现实”是人们喜欢沉浸在迪士尼乐园的主要原因之一。

“就是想要回到童年，”

“那些电影我们都看过无数次，于是能够以另一种方式体验它是非常吸引人的，”

“而且那是一个非常安全的地方——当你走进公园，你就不用去管外面的世界了。”

太多、太快

Image copyright Disney

不过，作为一个迪士尼的大粉丝，艾米丽却有些担心，重拍经典的吸引力可能正在消退。

“重拍得有点太频密了，失去重看故事的新鲜感，”她说。

“我不确定是不是每一部都会有那么强的感召力。”

迪士尼的老板鲍勃·艾格（Bob Iger）在谈论迪士尼旗下另一个产品“星球大战”（Star Wars）系列的时候也表达过类似看法。

去年《星球大战》人物韩·索罗（Han Solo）的外传电影令观众失望，之后艾格承认，迪士尼推出的“星战”系列电影“太多、太快”。

但这还是未能阻止迪士尼推出新的三部曲，预计分别在2022、2024和2026年公映。

Image copyright Getty Images Image caption 刘亦菲（左）被选中担当《花木兰》真人版的主角，而荷莉·拜利（Halle Bailey）则将在《小美人鱼》中扮演爱丽儿（Ariel）公主。

《小飞象》在三月上映时反响平庸，大概也同样反映出迪士尼的疲态。

五月的《阿拉丁》又在票房上表现不俗。

《花木兰》则是下一部获得“真人版”重拍待遇的作品，将在2020年初上映。

在那之后，迪士尼还有九部已经宣布的“未定名迪士尼真人版”电影，在2021至2023年间陆续推出。

我们只知道，其中一部将是《小美人鱼》的重拍版。

而且，我们很可能还会看到更多老动画片的重拍版。有报道指，迪士尼正在筹划《钟楼驼侠》（Hunchback of Notre Dame）、《星际宝贝》（Lilo & Stitch）, 《小飞侠彼得·潘》（Peter Pan）和《匹诺曹》（Pinocchio）等等经典作品的重拍。

而《森林王子2》也正在筹备当中。

怀旧帮助我们找到意义

Image copyright Disney

“怀旧情怀是一种很强的社会元素，它令人们感觉人生有意义，”研究怀旧文化的专家凡·蒂尔堡博士说，“研究显示，人们利用怀旧的记忆来寻找美好的感觉。”

他还表示，对于“当下缺乏归属感，或者觉得有点找不到意义的人们”来说，会更容易产生怀旧的情怀。

有证据显示，时下的年轻人对家人和朋友，会感觉比以往任何时候都更加疏离，而怀旧情怀可能正是我们应对这种疏离的方式。

“我们所有人都已经长大了，不得不去过正常的成年人生活，”艾米丽·塔尔布特说。

“但是，我想，能回到过去还是很开心的。”