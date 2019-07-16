阿波罗登月50周年：太空探索大飞跃前前后后

Image copyright Reuters

1969年7月20日，美国成为第一个将人类送上月球的国家，距今已近50年。

阿波罗11号成功让人类登陆月球是美国和世界历史的重要一刻，当时究竟发生了什么？为什么这一刻如此重要？

美国为何要登月？

1957年苏联发射第一颗人造卫星后，美国和苏联展开了一场太空竞赛。

1961年，肯尼迪（John F Kennedy）当选美国总统时，许多美国人认为他们在技术竞争中输给了苏联，那年苏联实现了第一次载人航天飞行。

美国也决心要完成首次载人任务，1962年肯尼迪作了一次著名演讲，宣布：“我们选择登月！”

两国随后一直进行太空竞赛，1965年苏联成功将一艘无人飞船着陆月球。

美国的计划是什么？

美国国家航空航天局（NASA）投入大量资源，实施阿波罗计划（Apollo）。大约有40万人参与，成本达250亿美元。

Image copyright NASA Image caption 土星5号火箭

三名宇航员被选中执行阿波罗11号任务：巴兹·奥尔德林（Buzz Aldrin）、尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和迈克尔·柯林斯（Michael Collins）。

美国的计划是由威力强大的土星5号（Saturn V）火箭装载着阿波罗指挥舱、服务舱和登月舱发射升空。阿姆斯特朗和奥尔德林进入登月舱并降落到月球表面，而柯林斯则留在指挥舱和服务舱中。

有出错吗？

1967年，美国进行阿波罗1号载人飞行测试。但是在例行测试期间发生意外，大火席卷指挥舱，导致三名宇航员死亡，载人太空飞行计划因此搁置数月。

阿波罗11号执行任务期间，与地面控制人员出现通讯问题。电脑上响起宇航员以前从未听到过的警报，登月舱也在距离目标区域较远的地方着陆。

月球上行走

尽管出现问题，但7月20日——在离开地球后110个小时后，阿姆斯特朗成为第一个登上月球的人。20分钟后，奥尔德林也登上月球。

阿姆斯特朗的声音通过电视传到了世界的各个角落，并写入历史：“对一个人来说，这是一小步，但对人类来说，这是一次飞跃。”

Image copyright NASA Image caption 巴兹·奥尔德林、尼尔·阿姆斯特朗和迈克尔·柯林斯

阿姆斯特朗和奥尔德林在登月舱外待了两个多小时，他们在月球表面采集样本、拍照，并进行了一系列科学实验。

在完成月球探测后，两名宇航员成功与指挥舱和服务舱对接。他们返回地球，于7月24日降落在太平洋。

据估计，全球6.5亿人观看了首次登月，美国向全球观众成功展示自己的实力。

当时的美国在经历肯尼迪遇刺、大城市种族骚乱以及军事介入越南混乱的十年后，民族自信被登月的成功全面提升。

我们怎么知道确有其事？

到1972年底，美国六次将宇航员送到月球，可直到今天仍有阴谋论称登月是精心虚构的。

但是，美国国家航空航天局自2009年就有一艘侦测飞船环绕月球飞行，带回高分辨率的照片。照片显示阿波罗号在月球表面探索的痕迹，如脚印和车轮轨道。除此之外，还有从月表带来的岩石作为地质证据。

登月有何意义？

美国仍是唯一将人类送上月球的国家。不过俄罗斯、日本、中国和欧洲航天局、以色列和印度已经向月球发射了探测器，或者在月球表面着陆。

Image copyright NASA Image caption 据估计，全球6.5亿人观看了首次登月，美国向全球观众展示了自己的实力。

国家进行这些项目意味着拥有技术实力，但也有务实的考量，如探索月球资源。

在两极发现的冰可能使飞船更容易进入太空深处，因为其含有氢和氧，可以给火箭提供燃料。人们也有兴趣在月球上开采黄金、铂和稀土金属，不过目前还不清楚开采这些资源的难度。

首次登月你可能不知道的四件事

土星5号仍然是有史以来最大的火箭。土星5号高度超过100米，重2800吨，发射时每秒燃烧约20吨燃料，可以产生3450万牛顿的推力。

阿波罗乘员舱的空间相当于一辆大型汽车。阿姆斯特朗、奥尔德林和柯林斯在一起度过8天，他们往返月球在乘员舱中飞行100万英里。在发射和着陆的过程中，宇航员们被绑在像凳子一样的“沙发”上，最宽处有3.9米。

Image copyright NASA Image caption 登月舱

精通数学的非裔美国女性帮助研究了去月球的路线。美国国家安全局雇佣了大量的女性数学家，这些“人类计算机”大多是非洲裔美国人。她们处理数据、进行复杂的计算，对太空项目的成功起到了至关重要的作用。

现在仍无人知道阿波罗11号登月舱在哪里。一共有10个登月舱被送入太空，6个登月舱将人类送上月球。登月舱由上升级和下降级组成，一旦被使用上升级就会脱离，要么坠落在月球上，要么在地球大气层中被烧毁，要么围绕太阳转动。但并不是每次都能发现它们最终的降落地点。