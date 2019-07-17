家家有本难念的经：夫妻间如何避免为钱不和

Image copyright Getty Images Image caption 金钱经常是夫妻和家人争吵的焦点

你有没有因为金钱问题跟你的配偶或亲友闹过矛盾？如果没有，你可能属于极少数。

大多数人都可能有过这方面的经历。跟亲友谈钱会令许多人不自在，但是现实生活中这又是难以避免的。钱的问题搞不定会影响夫妻感情，造成家庭关系紧张。

根据英国国家统计局最近的一次调查，钱是破坏夫妻关系的最主要原因之一。不仅如此，它也是亲人和朋友之间关系紧张的最常见因素。

由金钱所引起的矛盾都包括哪些呢？

节衣缩食VS挥霍无度

Image copyright Getty Images Image caption 人们对金钱的态度跟成长的经历有关。

有时人们为钱的事争吵，往往跟对金钱态度不同有关。

这可能与每个人小时候的生活环境以及经历有关。当然，也有例外。比如，如果你小时候家境拮据，处处受限制。长大后有了钱很可能成为一个大手大脚的人。

钱对不同的人有着不同的意义：对有些人来说，钱意味着安全保障；对另外一些人来说，它可能意味着自由。

有人为所爱的人出手大方，是一种爱的表达方式；而在另外一些人眼里，钱是地位和权力的象征。

人与钱的关系错综复杂。因此，当我们与那些持不同金钱观念的人在一起时很可能会产生矛盾和误解。

你可能对钱十分小心谨慎，所以可能对你伴侣花钱买新衣服、出去玩耍看不惯。但反过来，你的伴侣可能觉得你也不要老对钱攥得那么紧，该享受也要享受一把。

这无疑会对两人关系带来一些问题。

夫妻之间的金钱帐

Image copyright Getty Images Image caption 夫妻间的金钱该如何把握？

当你们刚确立感情时，如何把“我的钱”和“你的钱”变成“我们的钱”可能会很棘手。

你们是二一添作五，一人一半呢？还是有其他更好的办法？

但如果当其中一方失业被裁，或是刚生了小孩情况发生了改变，该怎么办呢？这时，就需要双方坐下来协商，哪种方式更合适？

再比如，如果其中一方继承了一大笔遗产，是否会与对方一起分享这笔钱？

如果伴侣双方收入差距悬殊又该怎么办？它可能会造成双方权利失衡，一方会觉得受到局限，无法做自己想做的事，只能依赖另一方。

这些都可能成为关系紧张的源泉。

相互不信任

Image copyright Getty Images Image caption 你对你伴侣的金钱态度有多大信心？

如果你的妻子花钱如流水怎么办？

英国人詹姆斯的妻子就是这样的典型。他的妻子用家里的信用卡疯狂购物，花了数千英镑，而且根本就没有告诉老公。

当詹姆斯发现后非常生气，简直感觉被背叛了一样。

通常，在两人关系的一开始信任度会很高。但如果你们两人对金钱的态度有所分歧时，这种相互信任就会严重受损。

要想化解这一矛盾，双方必须要坦诚相待。

借不借钱？

当有人跟你借钱时，你会怎么办？

借钱者或许是一个处于金钱困境的朋友，也可能是家人、亲属。

你可能欣然地同意借给他们一笔钱。然而，人家却把这笔钱当成一个礼物根本不想偿还。

为了避免这种情况，你可以一开始就说清楚，你到底需不需要对方偿还。

开诚布公和明确交流比什么都重要。

专家提供的避免为钱争吵的六大技巧 选择最佳时机来讨论金钱问题 选择时机很重要。时机选得好可以避免引发争吵。 不要批评矮化对方 表达自己想法，但避免指责和批评对方。 经常讨论收支预算 你们需要建立一个机制，例如每周或是每月开会讨论财政问题。检查一下协议遵守的情况。同时看看有什么需要改变。 态度坦诚 如果你想让伴侣理解你，那就必须要诚实。 认真倾听对方意见 注意倾听和理解对方。 尊重对方 你们需要奠定一个相互尊重和合作的信任关系。这样才能以诚相见，无所担忧。

省钱窍门

Image copyright Getty Images Image caption 生活中有一些办法可以让你更省钱。