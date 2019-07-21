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迈克尔·赫布是美国西雅图“死亡晚餐”组织（Death Over Dinner）的创始人。这是一个非营利性组织，其宗旨是鼓励人们在晚餐聚会时谈论垂死和身后之事。

赫布40岁生日前不久与相处多年的女友分手。他不想一个人过生日，于是给50位至亲好友发了电邮，邀请他们参加自己的生日派对。

其中，有40人立即回复，表示愿意参加派对。

“葬礼派对”

赫布的好友们一商量，决定干脆给赫布搞一个“葬礼派对”，因为平时他们把赫布戏称为“死亡先生”。

一开始，他们只想借此搞笑一下，并不是认真的。但随着葬礼筹划工作的进展，很快变得一本正经起来。

“葬礼”那天，赫布白衫素裹，躺在一个为他量身定做的无盖棺材里。

他要在棺材里一动不动躺三个小时。然后，再由护柩者把棺材抬起，放在一个黑暗的屋里。屋里只点一根蜡烛。

赫布事后回忆说，他能闻到抬棺材人口中强烈的威士忌酒味。赫布表示，他知道他们喝酒是为了壮胆，否则会感到害怕。

“葬礼”时，赫布的一名女性朋友尽管知道这不是真的，但看到赫布躺在棺材里一动不动，还是忍不住哭了起来。

朋友们开始致悼词。其中一位朋友说，“我担心你永远也不会知道我有多爱你了”。

赫布15岁的女儿是最后一个致悼词的。

“她把手放在我身上，发表了一份感人至深的悼词。在悼词中，她表达了对我的爱，我作为一个父亲对她意味着什么。所有人都哭了。”

通过这次经历，赫布对人生有了新看法。现在，他觉得自己就像有了第二次机会一样，知道如何改进人际关系，以及修补过去40年来的一些错误。

越来越时尚

Image copyright SIAN BUTCHER Image caption 通过这次经历，赫布对人生有了新的看法。

根据英国一个葬礼组织的统计，这种在生前办后事的做法在英国也越来越流行。

而在有些国家，比如韩国和日本，给活人举行葬礼已经悄然盛行。这样做的一个好处是整个活动的中心人物仍然在场，可以听到别人对他的真实评价。

2009年的一次相关调查发现，如果连续一个星期，每天能用5分钟时间思考一下死亡，则能减少一些抑郁的想法。

活时办葬礼不仅挑战了传统的葬礼文化，也打破了死亡这个禁忌话题。

来自英国约克的威廉姆森从事丧葬工作已有30年。今年晚些时候，他计划推出这种为活人办葬礼的形式。

威廉姆森表示，以他从事丧葬多年的经验来看，亲朋好友在葬礼上所说的话往往让他印象非常深刻。

有时，威廉姆森问一些来客：“你会在死者生前说这些话吗”？通常他们都会说，不会。

于是他就想，那为什么不能在人还没去世前办一场葬礼呢？让他们听听人们真实的心声。

亲历葬礼

Image copyright SIAN BUTCHER Image caption 亲人在世时举办葬礼开始变得越来越流行。

28岁的乔治娅目前自愿帮助人们举办 “活人葬礼”。这一灵感来自于她自己祖父的葬礼。

乔治娅记得祖父的葬礼来了许多人，让她十分感慨。她不禁在想，要是祖父能知道有这么多的朋友来看他该有多好啊！

一年过去了，乔治娅共帮助组织了六个这样的葬礼。她认为与传统葬礼相比，这更有意义，因为整个事件的主角可以在场，亲历葬礼。

2016年，汤姆的祖父重病在身。医生说他大约还有一个月左右的时光。汤姆的祖父大胆地提出，要在去世前组织一场庆祝派对。

24岁的汤姆参与了祖父“葬礼”的组织活动。大约80人前来参加葬礼，他们还请了一名摄影师、搭了一个舞台、弄了一些滑稽道具等。

汤姆表示，这样做的确需要勇气，因为你知道自己就要离世。

他说，“这有点让人难以置信。给活人举行葬礼，让死亡的事实来得更真切。”

但是，这是他祖父的心愿。而且，汤姆可以看出他祖父这一天很开心。

香港名人邓永锵

Image copyright AFP Image caption 邓永锵爵士去世时只有63岁。

但不是所有人都像汤姆祖父一样幸运。旅英的香港著名商人邓永锵爵士（Sir David Tang）2017年8月29日病逝。

有消息称，邓永锵病逝前知道自己健康欠佳，可能将不久于人世。

因此，他曾向至亲好友发出邀请，希望他们9月6日能到伦敦一家酒店聚会，并借此机会与朋友道别。

但遗憾的是，邓永锵最终敌不过病魔，提前离世，未能实现与亲友最后道别的愿望。

多一项选择

Image copyright Wales News Service Image caption 卡斯最终于2019年4月离世。

2006年被诊断出前列腺癌的威尔士的商人卡斯（Keith Cass）今年4月离世前一直在威尔士和英格兰为普及前列腺癌知识努力。为此，威尔士王子查尔斯还为他颁发了大英帝国员佐勋章（MBE）。

去年年底，当卡斯得知自己只有几个月生命时，他有了一个主意。

他决定对外公开出售自己葬礼派对的入场券，并为自己的慈善组织红袜子（The Red Sock）募款。

卡斯希望办一场别开生面、与众不同的“最佳葬礼”。

卡斯最终还是没有等到自己的葬礼。去世后，他的子女满足了父亲生前的愿望。葬礼请了喜剧演员和乐队，还提供各种冷热食品和饮料：包括啤酒、香槟、龙虾等。

卡斯曾计划能够募集50万英镑的善款，让更多英国人了解前列腺癌，以及如何防治。

Image copyright Wales News Service Image caption 卡斯葬礼的举办地，威尔士卡迪夫的Manor Parc酒店

剧院葬礼体验

英国剧院和戏剧界似乎也顺应了这种潮流，为人们提供葬礼体验，让参加者体会一下参加自己葬礼的感受。

负责葬礼体验的剧院负责人马丁表示，为了让葬礼体验更逼真，他和同事们一起修造了一个墓地、小教堂和停尸房。

每个希望体验葬礼的客户需要坐下来与工作人员一起讨论的他们葬礼安排，包括在葬礼上选择朗读哪些赞美诗等。

然后，“死者”被送进停尸房，进行整容化妆。“死者”被放入棺材中，但棺材上面留一个孔，以便他们可以看到葬礼的活动。

来参加葬礼的宾客会把他们的悼词写下来，挂在一棵纪念树上。

整个过程将持续25分钟。 然后，棺材被入土，降至1.8米深的坟穴中。

马丁说，有时这种戏剧葬礼体验会出现非常感人的情景，让你永生不忘。

但不是每个人都喜欢用“葬礼”这个字眼。有些人更愿接受“送别派对”这样的字眼。

英国曼彻斯特大学临终关怀课程讲师格林表示，随着社会进步以及人们观念的改变，人们对后世安排的选择也越来越多样化。

前面提到的乔治娅表示，当人们知道她为人们组织生前葬礼时，许多人会表示惊讶，称不知道还可以这样做。

至于是否每个人都愿意在活时参加自己的葬礼，那完全取决于本人了。但至少，它给人们提供了又一种选择。