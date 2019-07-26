Image copyright AFP/getty Image caption 首相府“捕鼠大臣拉里”

英国新首相约翰逊（莊汉生）入住唐宁街10号。上任首日便雷厉风行，大幅改组内阁，誓言按期脱欧。

然而，有人说，其实除脱欧重任之外，这位首相官邸的新主人还面临另外一大“艰巨考验”，那就是如何赢得老住户——首席捕鼠大臣“拉里”（Larry）的认可和喜爱。

捕鼠大臣拉里

Image copyright Getty Images Image caption 猫官拉里是首相府老员工

虽然拉里不断被首相府工作人员指责“玩忽职守”、“捕鼠不力”，只顾睡懒觉等等，但还是深受大家喜爱。

捕鼠大臣这一职位已有上百年历史，英国先后几任首相入住后都要过拉里这一关。

刚卸任的特蕾莎·梅首相（文翠珊）在2016年接受英国《星期日泰晤士报》采访时称，她“非常高兴见到拉里”，但暗示实际上她更喜欢狗。

在梅首相卸任最后一天的离职演讲时，警察特意把拉里吸引走，以免抢了梅首相的风头。看来两人的关系已不太可能再改善了。

卡梅伦与拉里

Image caption 卡梅伦与拉里

曾有传闻说前首相卡梅伦（David Cameron）与拉里不和，遭到他极力否认。

为证明他和拉里的关系非常好，卡梅伦还特意在社交媒体推特上，传了一张拉里盘坐在他腿上的照片。

卡梅伦卸任时还表示，很遗憾不能将拉里带走，因为拉里大臣的家是首相府。

原来，拉里是由伦敦动物慈善机构“巴特西猫狗之家”收留的流浪猫。

正是因为卡梅伦，2011年拉里才得以入住唐宁街10号担当“内阁捕鼠大臣”的重任，当时拉里只有4岁。

从此，他经常出现在首相府的电视镜头里，深受公众的喜爱。

西比尔

拉里的前任是西比尔（Sybil）。但西比尔并不住在唐宁街10号，而住在隔壁11号。

她其实是当时财相达林（Alistair Darling）的宠物猫。

当时英国的首相是布朗（Gordon Brown），唐宁街10号没养猫。

为此，布朗发言人还被迫出来否认布朗夫妇不喜欢西比尔的传言。

汉弗莱

Image copyright PA Media Image caption 布莱尔夫人切丽与汉弗莱

英国前首相布莱尔入住首相府时，正值首相府第一猫汉弗莱（Humphrey）在任。

汉弗莱当时已为首相府效力8年，却在布莱尔就职不久后退休。

汉弗莱突然离职后，盛传他已经被“送终”，最后唐宁街不得不出面解释，坚持说由于健康原因汉弗莱已经退休，另有养老去处了。

Image caption 拉里的死对头帕默斯顿

英国首相府任职时间最长的捕鼠大臣要属威尔伯福斯（Wilberforce）了。威尔伯福斯任 职长达13年，经历了从希思（Edward Heath) 到撒切尔夫人(Margaret Thatcher)共4任首相。

当然，拉里也有自己的苦衷。他和死对头、外交部的猫官帕默斯顿（Palmerston）为争夺地盘已交战了数次。其中一次拉里还受伤。