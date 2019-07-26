美国新版女“伟哥”为什么极富争议？

Image copyright Getty Images Image caption 据医学人员估计，性欲障碍大约困扰着6%－10%的美国育龄女性。

美国推出了一种可以提高女性性欲的新药，该药被称之为女性“伟哥”（female Viagra)。

由美国食品药品管理局（FDA, the Food and Drug Administration)批准的这种新药，刚问世时受到热棒，被称作是女性性健康的一大胜利。

然而不久却引起了一场该药在女性性欲问题中所扮演角色的辩论，因为毕竟女性性欲是一个极其复杂的问题。

这种药的英文名叫bremelanotide, 中文为布美诺肽。Vyleesi则是它的商品名。

该药所针对的人群包括更年期（menopause)和围绝经期（perimenopause)的女性。

这些女性虽然没有更年期和围绝经期的症状，但却患有广义机能减退的性欲障碍(hypoactive sexual desire disorder，HSDD）或称为机能减退女性性欲障碍。

据医学人员估计，这一问题大约困扰着6%－10%的美国育龄女性。

Image copyright Getty Images Image caption 这款新伟哥是皮下注射剂。

两种女“伟哥”

在FDA批准该药之前，美国医生曾对这种药的功效提出过质疑。医生们还说，这些药甚至可能对女性健康带来危害。

那么，这种新版女伟哥到底是否有效呢？它又有哪些健康担忧呢？

布美诺肽是一种注射剂，使用者自己就可以操作，无需别人帮助。

它通过调整和控制两种神经递质（增加多巴胺水平，同时抑制血清素的释放）的水平来达到降低焦虑和改善性欲的目的。

FDA称，布美诺肽可以为HSDD女性提供一种新治疗选择。

其实，这并不是美国制药业第一次推出类似的女“伟哥”。

2015年，美国FDA批准了全球第一款治疗HSDD、改善女性生活质量的口服药氟班色林（flibanserin，商品名 Addyi）。

与布美诺肽不同的是，氟班色林则是一种口服药。当时，围绕氟班色林也存在争议，因为一些专家称，该药药效极其有限，而且可能存在安全问题。

但布美诺肽的生产商说，不像氟班色林药，患者在用药期间无须戒酒。

不仅如此，布美诺肽制药商还承诺该药药效迅速，副作用更小。 同时，也不需要每天注射。

然而，曾关注和报道这两种女性伟哥药物的记者阿姆斯特朗（Madeleine Armstrong)对制药商的这些说法表示质疑。

她表示，使用者需要在性行为前至少45分钟注射布美诺肽。即使这样，她们的计划也可能会泡汤，因为大约40%的女性在用药后一小时内会出现恶心症状。

Image copyright Getty Images Image caption 女性性欲低下既有外部原因，也有内部原因。

默默忍受

根据美国2016年的一次调查发现，大约有十分之一的女性受到HSDD机能减退的性欲障碍影响，其中许多人从未寻求过治疗。

因此，有专家对女性伟哥是否有足够的市场提出疑问。

与此同时，阿姆斯特朗则表示，是否应该把女性HSDD作为一种疾病本身也是一个问题？

据行业分析人士估计，美国大约有600万女性受HSDD的影响，但95%的人根本不知道她们“有病”。

然而，行业人士估计，布美诺肽每年的销售额可以达到10亿美元。

比布美诺肽先上市的氟班色林，自推出后其销售量经历了大幅度增长。但如果与男性伟哥相比可谓小巫见大巫，不可同日而语。

Image copyright Getty Images Image caption 许多女性根本不知道自己有HSDD。

争议原因

布美诺肽的制药商Amag承认，在实验阶段大约40%人出现不同程度的恶心，其他一些副作用包括头疼和潮热现象。

那么，药物是否是治疗女性性欲减退问题的最佳手段呢？因为医学专家指出，性欲低下可能既有内部原因，也有外部和心理因素在里面。

这也是为什么围绕用药物治疗女性“性冷淡”问题的诸多争议所在原因之一。

此外，一些女性健康组织还指出，FDA并没有要求对布美诺肽的长期影响进行进一步跟踪调查，无疑令她们感到担忧。

美国国家健康研究中心负责人扎克曼（Diana Zuckerman)表示，布美诺肽的优点是不用每天用药。

但问题是，由于缺乏关于该药品的长期安全信息，使公众无法对该药品的安全性能树立起信心。

布美诺肽药品的临床试验共有1200多名女性参加，历时24周。这些女性都患有不同程度的HSDD。

大多数参加试验者，每个月只注射两到三次布美诺肽，一个星期不能超过一次。

与注射安慰剂的对照组相比，25%注射布美诺肽的女性称自己的性欲有所提高。使用安慰剂的那组的比例是17%。

但哥伦布女性健康研究中心说，20%参加试验的女性中途退出，这其中包括8%的女性由于恶心无法继续参加试验。