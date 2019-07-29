英国旅游新潮：祖孙三代共同度假的原因揭秘

Image caption 越来越多的英国家庭选择全家几代人一起度假。

夏天旅游季节轰轰烈烈地到来，伦敦街头又出现了游人如织的景象。众多英国人也不顾英镑的疲软，暑期一定要出门度假。各大旅行公司纷纷推出今夏旅游新潮流和新攻略。

其中包括追求美酒佳肴的享受型旅行，有年轻人追逐的所谓“Instagrammable destinations ”，值得在Instagram 或·“脸书”（Facebook）这类社交网站上晒图的旅游目的地，例如迪拜的世界最高建筑“迪拜塔”，巴黎的“埃菲尔铁塔”，以及布达佩斯的“匈牙利议会大厦”都是2018年以来这些社交网站上“亮相”最多的旅游点。

相对廉价的机票，更多旅游目的地的开发，和多元化住宿形式的出现，都促使更多人选择一年内多次出行，而不是像过去那样一年只度一次长假。也有越来越多的人不选择大城市而宁愿去偏远、尚不为众多游客青睐的地点去旅游。

他们有信用卡

在形形色色的旅游潮流中，英国的旅游公司发现，不管在英国国内旅游，还是到海外旅游，一个明显的潮流是，一家几代人一起出行度假的越来越多。

中年人麦克与他的父母斯黛拉和罗伯特，他的孩子詹姆斯与杰西卡，还有伴侣克莱尔今年夏天一起出游，在一个叫马特洛克（Matlock）的小城度假。

麦克半开玩笑地说，“他们有信用卡，蛮方便的。”

斯黛拉笑着说，“带着祖母一起旅游有好处，他们需要什么了，知道找谁要钱！”

英国的一些主要旅游公司都发现了这个旅游新趋势 -- 祖孙三代一起出行的现象越来越普遍。虽然各个旅游公司的数字不同，有的来自旅客出行记录，有的来自客户调查，但结果都显示了同样的潮流。

三代同游新潮流

英国最大的旅游公司之一汤马斯·库克（Thomas Cook）的调查显示，全家一起旅行度假或考虑将来要全家一起出行的人今年达到64%，而2017年只有57%。而英国廉价航空公司EasyJet 的同类调查显示，73%的人都是全家几代人一起出行度假的。

另一家廉价航空公司Tui 在今年6月的一个调查发现，79% 接受调查的英国年轻人都表示，愿意跟自己的父母一起度假。

Image caption 许多英国旅游公司发现，祖孙三代一起出行的人越来越多。

维珍航空公司（Virgin）今年4月对1,000 名父母和1,000名祖父母进行了民意调查，发现其中70% 的家庭都曾经全家一起旅行度假。维珍公司说，其中四分之一的祖父母表示，与其他们独自度假，他们更享受全家人一起旅游。

除了出国度假之外，也有越来越多的英国家庭选择在国内度假。一些度假旅馆公司和网站也发现，有更多家庭选择几代人一起旅行。

经济方面的考虑

旅游专家认为，这种旅游趋势的其中一个原因是出于经济方面的考虑。全家几代一起出游从家庭经济支出上来说要更加合算-- 住宿和旅行花费可以一起分摊。对很多英国家庭来说，旅行度假是家庭一年中最大的一笔开支。

带着爷爷奶奶一大家人一起出行似乎麻烦多多，但是实际上，爷爷奶奶能帮着照看孩子，父母夜间晚归或早上晚起，都成为可能。

不过，接受调查的大多数人都表示，在当今很多家庭都分散在不同城市甚至不同国家居住的情况下，一家人能凑在一起悠闲度假，绝对是享受天伦之乐的好机会。

对旅游公司来说，这一趋势也意味着他们将推出更多合适的度假活动和住宿形式来适应这一潮流。旅游业界的芮贝卡·哈里斯（Rebecca Harris）说，“一个大家庭出行，就需要有较大的住宿房间， 需要带浴室的卧房，更宽敞的客厅。一大家人一起度假就要在一起聊天娱乐。所以，宽敞的住宿空间非常重要。”