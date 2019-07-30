英国王妃梅根客串《时尚》杂志编辑 封面是15名女性和一面镜子
英国王妃梅根担任《时尚》（Vogue）杂志英国版9月刊的客座编辑，关注“打破壁垒”的女性。
15位女性组成杂志封面，其中包括气候变化活动家格里塔·桑伯格（Greta Thunberg），和新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）。
梅根选择不将自己的照片放上封面，杂志主编爱德华·艾宁弗（Edward Enninful）说，“她觉得这是一件很‘自夸’的事情。”
梅根说，希望能将杂志上这些女性带给她的启发，带给读者。
白金汉宫声称，这期杂志被命名为“变革的力量”，突出15位“开拓创新的变革者，无所畏惧打破壁垒的勇气将她们集结到一起。”
梅根在今年五月生下第一个孩子，她说，过去七个月她一直致力于这个项目，力图使其成为“年度最受欢迎的时尚杂志，聚焦那些对当今世界产生影响的价值观和代表人物。”
这期杂志刊登了梅根和前美国第一夫人米歇尔·奥巴马之间的一段对话。
封面人物包括美国女演员简·方达（Jane Fonda）、墨西裔美国女演员莎玛·希恩（Salma Hayek Pinault），美国变性艺人拉弗恩·考克斯（ Laverne Cox,），英国女星贾米拉·贾米尔（Jameela Jamil），美国女演员雅拉·莎希迪（Yara Shahidi）和华裔女演员陈静（Gemma Chan）；以及模特克莉丝蒂·杜灵顿·宾斯（Christy Turlington Burns），阿德娃·阿波阿（Adwoa Aboah），来自南苏丹的前难民阿杜特·阿克切（Adut Akech）。
除此以外，女拳手拉姆拉·阿里（Ramla Ali），多元化倡导者希妮德·伯克（Sinead Burke）， 皇家芭蕾舞团首席弗朗西斯卡·海沃德（Francesca Hayward）和尼日利亚裔美国女作家阿迪奇（Chimamanda Ngozi Adichie）也登上封面。
杂志封面被分为16格，梅根留下一格空位，用一面镜子来代替，旨在鼓励读者在自己的平台上推动变革。
部分封面上的女性还出现在梅根Instagram社交账户发布的视频中，谈论那些她们认为具有“变革力量”的人。
“奇妙的惊喜”
《时尚》杂志英国版总编艾宁弗说，梅根是首位参与9月刊编发工作的客席编辑，传统上9月刊被视作《时尚》每年最重要的一期杂志。
“能在这个时间点，让这个国家最具有影响力的变革标杆来客席编辑英国版《时尚》，这是一份荣耀，一种乐趣和一个奇妙的惊喜，”他说。
“正如你将看到她的选择贯穿整本杂志，她还愿意涉足更复杂和细微的领域，不论是涉及女性赋权，心理健康，种族还是特权的话题。”
艾宁弗说，他和梅根从一开始讨论到她是否会登上封面。到最后，梅根认为，如果她在封面上，对于这个特殊项目而言，某种程度上会是一件“自夸”的事情。
“相反，她想关注在她所钦佩的女性。”
2016年，《时尚》杂志英国版创刊满百年，剑桥公爵夫人凯特曾登上纪念特刊的封面。