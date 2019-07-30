Image copyright @SussexRoyal Image caption 萨塞克斯公爵夫人梅根担任《时尚》（Vogue）杂志英国版9月刊的客座编辑，关注“打破壁垒”的女性。

英国王妃梅根担任《时尚》（Vogue）杂志英国版9月刊的客座编辑，关注“打破壁垒”的女性。

15位女性组成杂志封面，其中包括气候变化活动家格里塔·桑伯格（Greta Thunberg），和新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）。

梅根选择不将自己的照片放上封面，杂志主编爱德华·艾宁弗（Edward Enninful）说，“她觉得这是一件很‘自夸’的事情。”

梅根说，希望能将杂志上这些女性带给她的启发，带给读者。

白金汉宫声称，这期杂志被命名为“变革的力量”，突出15位“开拓创新的变革者，无所畏惧打破壁垒的勇气将她们集结到一起。”

梅根在今年五月生下第一个孩子，她说，过去七个月她一直致力于这个项目，力图使其成为“年度最受欢迎的时尚杂志，聚焦那些对当今世界产生影响的价值观和代表人物。”

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这期杂志刊登了梅根和前美国第一夫人米歇尔·奥巴马之间的一段对话。

封面人物包括美国女演员简·方达（Jane Fonda）、墨西裔美国女演员莎玛·希恩（Salma Hayek Pinault），美国变性艺人拉弗恩·考克斯（ Laverne Cox,），英国女星贾米拉·贾米尔（Jameela Jamil），美国女演员雅拉·莎希迪（Yara Shahidi）和华裔女演员陈静（Gemma Chan）；以及模特克莉丝蒂·杜灵顿·宾斯（Christy Turlington Burns），阿德娃·阿波阿（Adwoa Aboah），来自南苏丹的前难民阿杜特·阿克切（Adut Akech）。

Image copyright PA Media Image caption 英籍华裔女演员陈静曾出演《夺金奇缘》（港译《我的超豪男友》）。

除此以外，女拳手拉姆拉·阿里（Ramla Ali），多元化倡导者希妮德·伯克（Sinead Burke）， 皇家芭蕾舞团首席弗朗西斯卡·海沃德（Francesca Hayward）和尼日利亚裔美国女作家阿迪奇（Chimamanda Ngozi Adichie）也登上封面。

Image copyright Getty Images Image caption 新西兰总理杰辛达·阿德恩，芭蕾舞蹈演员弗朗西斯卡·海沃德和模特阿杜特·阿克切被萨塞克斯公爵夫人选上《时尚》杂志封面

杂志封面被分为16格，梅根留下一格空位，用一面镜子来代替，旨在鼓励读者在自己的平台上推动变革。

部分封面上的女性还出现在梅根Instagram社交账户发布的视频中，谈论那些她们认为具有“变革力量”的人。

“奇妙的惊喜”

《时尚》杂志英国版总编艾宁弗说，梅根是首位参与9月刊编发工作的客席编辑，传统上9月刊被视作《时尚》每年最重要的一期杂志。

“能在这个时间点，让这个国家最具有影响力的变革标杆来客席编辑英国版《时尚》，这是一份荣耀，一种乐趣和一个奇妙的惊喜，”他说。

“正如你将看到她的选择贯穿整本杂志，她还愿意涉足更复杂和细微的领域，不论是涉及女性赋权，心理健康，种族还是特权的话题。”

艾宁弗说，他和梅根从一开始讨论到她是否会登上封面。到最后，梅根认为，如果她在封面上，对于这个特殊项目而言，某种程度上会是一件“自夸”的事情。

“相反，她想关注在她所钦佩的女性。”

2016年，《时尚》杂志英国版创刊满百年，剑桥公爵夫人凯特曾登上纪念特刊的封面。