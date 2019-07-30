“疯狂的石头”：美国商人如何靠它净赚百万

Image copyright Getty Images Image caption 加里·达尔靠卖石头宠物赚了上百万

你听说过加里·达尔（Gary Dahl）这个美国人吗？他是一个靠卖石头宠物发了大财的聪明商人。这是怎么回事？

20世纪70年代中期，宠物石头（又称岩石宠物，Pet Rock) 风靡美国。

本来加里从事的是广告业务。一天他和朋友去家附近的酒吧喝酒，人们聊到了宠物问题。

有人抱怨说养宠物太麻烦，不但要喂养、洗澡，而且休假时还不能带走。

这时加里脱口而出，他的宠物最完美，没有任何麻烦。

卖的是“幽默”

其实，当时这不过是一句玩笑，但这也给了他一个创业的灵感。

他廉价购买了一种墨西哥海滩上的石头，经过简单包装就推出上市了。每块石头当时售价是3.95美元。

每块宠物石都配有一个有气孔的硬纸箱，以便“宠物石”可以“喘气呼吸”，里面还有一份说明书，介绍应该如何照料宠物石。

Image copyright Getty Images Image caption 宠物石仿制品

说明书写道：“宠物石训练起来容易。他们很快就会学会‘坐下’、‘留在原地不动’以及‘装死’等”。

说明书还告诉宠物石主人，他们“不需要食物就能茁壮成长”而且“相当懒惰”，在旅行度假是“喜欢呆在口袋里”等。

为什么人们愿意掏钱购买这样一个疯狂产品呢？加里在1975年接受美国《人物》杂志采访时表示，人们无聊的很，并厌倦了他们生活中的种种问题。这就好像给他们提供一个奇妙疯狂的旅程一样。

他还表示，与其说他卖的是宠物石头，还不如说他卖的是幽默。

关键是，美国人愿意上钩。短短6个月，加里就卖出了150万个宠物石，赚了600万美金。

但是，圣诞节过后，这股宠物石热才慢慢降了温。不过加里那时已经成了百万富翁。

有钱后，加里换了豪车，搬进了有游泳池的豪宅。

Image copyright Getty Images Image caption 虽然加里对宠物石拥有版权，但却无法杜绝别人的盗版。

中国红土玩具

宠物石之后，加里也曾发明过各种其他产品， 其中包括用从中国购买的红土做成的玩具等，但都没有成功。

后来，加里还试图开过沙龙以及做帆船经纪业务等，但都不了了之。

不但如此，加里还被一些投资人起诉，说他给他们的回报太少。

与此同时，虽然加里拥有对宠物石头的版权，但却无法阻止别人推销他们自己的宠物石。

没办法，加里不得不重操旧业，再回到广告业。

Image copyright Getty Images Image caption 加里还打算卖沙子玩具，最后也没有成功。

百感交集

由于宠物石产品的成功，加里会经常收到各种各样离奇古怪的发明点子。用加里自己的话说，“都是一些疯子”。

回首往事，加里对自己发明的宠物石，以及由此给他带来的财富喜忧参半。

1988年，他在接受美联社采访时表示，宠物石提高了他的知名度，但“有时当我回过头看时不禁在想，如果没有宠物石或许我的生活将会更简单，”他说。

加里于2015年去世，终年78岁。