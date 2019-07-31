英国研究：常刺激耳朵有助预防衰老和改善健康

Image copyright UNIVERSITY OF LEEDS Image caption 研究人员使用微弱电流对外耳的迷走神经进行刺激

每个人都有两只耳朵，但耳朵可能是人们最容易忽视的人体器官了。

但是， 英国利兹大学的研究人员发现，通过刺激外耳中的迷走神经，可以改进全身的健康状况，包括睡眠、情绪等等。

像任何科学研究一样， 这一发现需要进一步的大规模研究和试验。不过， 这一结果确实令人感到兴奋。

迷走神经

Image copyright Getty Images Image caption 耳朵对人体健康关系重要

耳朵堪称是人体神经系统的门户，其中包括迷走神经(vagus nerve)。而通过刺激外耳的迷走神经可以起到延缓衰老、改善健康的疗效。

迷走神经(vagus nerve)这个词我们平时有所耳闻，但对此了解并不多。我们知道神经系统就像电网一样，分布在人体的各个部位。

迷走神经是脑神经，亦称第十对脑神经（tenth cranial nerve）， 编号X。

迷走神经属混合性神经，它是人脑神经中最长和分布范围最广的一组神经，含有感觉、运动和副交感神经纤维。

它支配呼吸系统、消化系统的绝大部分和心脏等器官的感觉、运动和腺体的分泌；因此迷走神经损伤会引起循环、呼吸、消化等功能失调。

迷走神经负责把大脑的信号传递到包括心脏、肺部和大肠等全身的各个器官，因此它也是身体自主神经系统的基础。

该神经系统还包括交感神经和副交感神经的分支，控制着身体的许多功能，例如呼吸，消化，心率和血压等。

但随着人们年龄的增长，神经系统也会随之而变化。例如，随着人体老化，人体神经系统的平衡也会出现问题。

那些负责身体是该“战斗或逃跑”（fight or flight) 的交感神经分支（the sympathetic branch）开始占主导地位。

与此同时，主管身体“休息和消化”活动的副交感神经分支（the parasympathetic branch）则变得不那么活跃。这就使人们更容易患上诸如心脏病和高血压，以及抑郁和焦虑症等疾病。

耳朵实验

Image copyright Getty Images Image caption 如果神经系统更平衡，老年则更健康

英国研究人员希望通过试验，探索能否通过刺激外耳的迷走神经来改善和恢复平衡。

共有29名健康志愿者参加了这项试验。 他们年龄都在55岁以上。 研究人员连续两个星期，每天15分钟对他们外耳上的迷走神经进行微电流刺激。

结果发现，这一疗法增加了副交感神经分支的活动， 同时，减少了交感神经的活动。由此，帮助重新平衡和调节人体的神经系统。

那些受益最大的恰恰是试验开始前神经系统最失衡的人。有些参加试验的志愿者还表示，他们的情绪有所改善，睡觉更香了。

该研究的作者，利兹大学生物医学科学院的布勒瑟顿博士(Beatrice Bretherton)表示 ，这一结果令人兴奋。她表示，期待对此进行进一步的试验，以观察每日对耳朵进行刺激所带来的疗效以及长期潜在的益处。

布勒瑟顿说， 目前的计划是探讨此疗法是否可以改善心脏衰竭、抑郁症以及大肠激躁症等一些疾病的症状。

但英国兰卡斯特大学的科兰斯博士（Dr. David Clancy)说，试验应该包括对照组的结果，这样才更令人信服。

科兰斯还说， 参加试验的人是在一个舒适和安静的环境中。 他们可以半仰卧在沙发上接受治疗。在这样的环境下，可能我们许多人都会自然放松，由此健康会得以改善。

中国针灸

Image caption BBC拍摄的一部纪录片曾探索针灸的治病功效。

其实，中国传统中医理论早就知道人耳布满了跟人体器官对应的各种穴位。

1957年， 法国医师诺吉尔（Paul Nogier）提出了耳针的治疗方法。他提出耳部反射区的原理，认为耳朵类似于婴儿胚胎形状。耳朵的每个部位，都对应到特定的身体区域。

因此，只要在特定区域，以针刺激，就能达到治疗效果。耳针疗法泛指用针刺或其他方法刺激耳郭穴位以防治疾病的方法。

中国的中医学者认为这个理论是受到中国针灸的影响。同时，他们也很快采用了这一技术，并且建立耳部穴道理论。因此，耳针成为一种较为常见的治疗方法。

耳针疗法可用于治疗临床各科多种疾病，尤其对疼痛性疾病效果显著。

此外，经常对耳部进行一些正确按摩也会起到保健和养生作用。