俄罗斯的古都原来不只莫斯科和圣彼得堡
俄罗斯地大物博、历史悠久，很多事物鲜为外界所知。BBC中文特约记者沈平用镜头带您探秘莫斯科以东的古都弗拉基米尔和苏兹达尔。
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提起俄罗斯，人们最熟悉的城市莫过于莫斯科和圣彼得堡。而莫斯科以东200多公里有历史更久远的城市——弗拉基米尔（Vladimir）和苏兹达尔（Suzdal），则鲜为人知。
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自苏联时代起，在圣彼得堡和莫斯科之间就有一个称为“黄金圈”的著名旅游路线，包括大约8个历史古城，弗拉基米尔和苏兹达尔都榜上有名；由于距离莫斯科很近，深受本国游客的青睐。
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弗拉基米尔-苏兹达尔大公国， 是中世纪基辅罗斯的诸侯国之一，弗拉基米尔更一度是俄罗斯的首都，拥有不少近千年历史的东正教堂。
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城市在13世纪受到蒙古帝国多次侵略和蹂躏后，其重要性被新建的莫斯科取代。如今弗拉基米尔经济主要是靠旅游观光。
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弗拉基米尔以北25公里的苏兹达尔也有近千年历史。当莫斯科还是一个落后的小型定居点时，苏兹达尔已经建起了一些这个国度最古老的教堂。
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苏兹达尔在苏联时代被刻意开发成旅游城市，城内没有现代工业，只有一座座的东正教堂、修道院、古城墙和克林姆林宫，从而保留了俄罗斯历史古城的味道。
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BBC中文特约记者到访之日正值年度黄瓜节，据称这里种植的小黄瓜是俄罗斯中部最好的。
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黄瓜节的高潮是放飞一个巨大的黄瓜气球。几乎每个俄罗斯家庭的冰箱里都能找到腌黄瓜。
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黄瓜节已成为大型嘉年华，人们每每举家从四面八方赶来欢聚在这个历史小镇。
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苏兹达尔有黄瓜节，比邻的弗拉基米尔则有樱桃节。当地人说，都是找个名堂让百姓欢庆一下。
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相对于莫斯科和圣彼得堡街头络绎不绝的中国旅行团，黄金圈上的历史古城鲜有中国游客的身影，来访的主要本国游客。
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翻开欧美媒体关于俄罗斯的新闻，铺天盖地都是普京、人权、特工暗杀、经济制裁等内容，在古都弗拉基米尔和苏兹达尔，政治硝烟被欢乐的肥皂泡取代，民众感受到的是祥和愉悦。