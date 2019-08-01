英国小报对梅根王妃由爱到厌的原因剖析

Image copyright Reuters Image caption 梅根嫁入英国王室，不可避免地成为众矢之的。

两年前，当梅根还是哈里王子的未婚妻时，她曾是英国媒体的明星，熠熠发光。媒体称，梅根为英国王室带来一股新鲜空气。但为什么，仅仅两年时间，梅根就跌落尘泥之中呢？

今年7月6号，哈里王子和王妃梅根的儿子阿奇·哈里森（Archie Harrison）在温莎城堡附近的一个教堂受洗礼。与传统做法不同，小王子的受洗仪式不公开进行。这下本来已对梅根颇有微词的英国小报彻底被惹恼，对她发起新一轮抨击。

本周，梅根又上了新闻——她客座编辑英国版《时尚》杂志（Vogue）。一些小报称，女王伊丽莎白二世一定会认为这是一个“愚蠢的决定”（英国快报）；《太阳报》指责梅根主编的这期杂志中为什么没有在她所谓的杰出女性中包括女王？《每日邮报》则警告梅根不要涉足政坛。

2019年的春夏，对新王妃梅根来说，英国小报的连连抨击使她十分尴尬。回想仅仅两年前她还是英国媒体的宠儿，而如今似乎她的一举一动都受到指责，小报指责她作为英王室成员，她不称职。

我们来看看这两年到底发生了什么，使梅根在英国媒体失宠。

完美的王妃

2017年春天，梅根俨然成为英国媒体的宠儿，包括那些苛刻的小报。《太阳报》甚至颇为浪漫地形容“梅根悠闲地欣赏哈里王子打马球”。

哈里比起哥哥威廉来说，更轻松、豪放一些，曾若干次被媒体爆出有关使用毒品和放荡派对的丑闻。但英国媒体对哈里王子还是很喜欢，对他总是非常宽容。

媒体曾经也喜欢过梅根，对她张开怀抱 -- 她似乎代表了近年来英国社会发生的变化。

Image copyright Press Association Image caption 2017年11月，哈里王子与梅根宣布订婚。

去年，小报报道有关梅根的种种负面消息时，还相当的谅解。

首先是梅根的父亲对王室婚礼的态度，忽冷忽热，终究没有来。其次，女王禁止她最初选择要在婚礼上戴的头饰 -- 因为那枚头饰被认为是俄罗斯制造的。当时因前俄国间谍被毒事件英国正与俄罗斯交恶，英王室不想在世界瞩目的王室婚礼上出现任何负面联想。

而今年春夏，尽管哈里和梅根迎来了他们的第一个孩子，梅根却成为英国流行媒体抨击的对象。她所做的一切都受到指责 -- 家居装修过于奢侈，她的外貌，她在公共场合的举止行为，甚至她使用社交网络，等等。

抨击理由

今年6月，这对王室夫妇重新装修了他们在温莎城堡里居住的Frogmore Cottage ，装修费高达240万英镑，全部由英国纳税人买单。

《英国快报》援引王室圈子里一位消息来源的话说，哈里与梅根刚搬进新居，就扔掉了一个“豪华地毯”。因为一只狗狗弄脏地毯，保洁员弄巧成拙地让污点更糟糕。据报，梅根对扔掉这个地毯-- 因此增加了开支，毫不在乎。

Image copyright Getty Images Image caption 哈里夫妇现在居住的Frogmore cottage 。

梅根的订婚戒指也引起争议。据说，这枚戒指最初是哈里王子亲自设计的，其上有3枚钻石，其中两枚是哈里的母亲戴安娜王妃留下的，另一枚钻石来自博茨瓦纳 -- 他俩在那里度过第一个假日。

婚礼一年之后，梅根决定重新设计这枚订婚戒指，梅根要加入更多钻石， 媒体说，这使得哈里王子的初衷设计荡然无存，仅仅因为“这样更时髦”。

还有，他俩的雇员纷纷辞职事件。首先是梅根的个人助手梅丽莎·托巴蒂（Melissa Toubati）在2018年秋天辞职；接着，曾经是女王个人助理的萨曼莎·科恩（Samantha Cohen）辞职。

今年3月，梅根最早的一个私人助理艾米·皮克里尔（Amy Pickerill）也递交了辞呈。皮克里尔的职责是帮助梅根融入英王室的生活。

现在，梅根又被指责一个月内解雇了三个保姆。

根据小报报道，仆人们给梅根起了两个绰号，一个是Me-Gain（我得到），一个是Duchess Difficult （难缠的公爵夫人），原因是梅根总是大声说话，和凌晨给雇员发电子邮件，提出各种要求。

小王子在今年5月的诞生，对这对王室夫妇的形象没有任何改善。哈里和梅根选择在社交网站 Instagram 发表小王子的第一张照片。《镜报》说，“谁会想在三天之后在Instagram上看到艺术化了的阿奇。他们公布的阿奇照片很时尚。但人们只是想看到哈里、梅根、小王子和教父母在一起的照片。这是传统啊。王室生孩子保留一点传统有什么不对。”

形形色色的指责还有不少。

Image copyright Chris Jackson Image caption 小报指责梅根过于摆好莱坞范儿。

7月初，阿奇到了受洗礼的时间。

不管是记者还是公众，都不准参加小王子的受洗仪式。这对夫妇保证稍后将公布阿奇受洗仪式的照片。《每日电讯报》的一篇评论的题目是“给梅根的公开信：阿奇的受洗礼为什么如此秘密？这伤害了我们英国人的感情”。

为此，白金汉宫未作任何评论。

“跟明星们不同，王室成员是要担当责任的。你不能随意登上飞机去度周末。王室生活是有很多规矩的。”BBC王室事务记者约尼·戴蒙德（Jonny Dymond）说。

英王室成员不应在公共场合发生争执，而有人看到梅根与哈里王子曾在公共场所激烈交谈。王室成员也不应该为公众签名，而梅根总是愉快地为他人签名。

似乎是，梅根决定重写王室规定 -- 很多人为此感到气愤。

“要理解英王室，最重要的一点是，这无关领导权力，他们要显示出完美形象，让所有国民感到满意。”戴蒙德接着说。

“目前的情况是，虽然这并不是英王室的初衷，但这个家庭已经成为全球名人圈里的一部分。女王象征着稳定、服务和牺牲。其他王室成员，他们各有自己的王室职责需要完成，不管多么微小。他们的面孔登上报纸头版就好卖，而梅根是其中很重要的一个成员。”

Image copyright WPA Pool/Getty Images Image caption 小报常常把梅根与凯特相比较。

戴蒙德说，梅根的公众形象部分是由流行小报缔造出来的。“梅根来到这里就是故事的开始，他们需要故事继续下去。”他说。

而梅根自己也不断给小报提供材料。“我们都看到梅根多么事儿。她能按自己的心意花钱就高兴。她目前的形象，令人不得不想到她的成长背景。”戴蒙德说。

哈里不过是第6位王冠继承人，似乎也没有什么可能最终当上国王，但梅根总是不可避免地被人与她的王嫂凯特相比较。

小报手段

在家庭成员中做比较，是流行小报制造矛盾的手段之一。

从1960 到1980年代，女王伊丽莎白二世的无暇公众形象，常常用来比较她的妹妹玛格丽特公主 -- 拥有情人，酗酒，豪华派对，甚至被人拍到泳装照。

Image copyright Hulton Archive/Getty Images Image caption 曾几何时，小报也常常把喜欢享乐的玛格丽特公主与她的女王姐姐相比。

1980年代，小报又痴迷戴安娜王妃，同时挤兑她的妯娌当时的约克公爵夫人沙拉·弗格森。嘲笑沙拉家庭地位低，举止不雅，公共场所跟其他男人在一起，指责她生孩子后身材发胖，等等。

沙拉后来承认，小报戏称她为“猪肉公爵夫人”（Duchess of Pork）令她陷入严重抑郁。

Image copyright Anwar Hussein Image caption 1980年代，英国小报又将目光集中在戴安娜王妃（右二）和约克公爵夫人莎拉（左二）身上。

现在，小报又开始将哈里与梅根同威廉与凯特相比较。

夸赞凯特举止得当，是称职的母亲。当提到梅根时，媒体援引过菲利普亲王的一句话“你可以跟女演员出入，但不能跟她们结婚”。

这两兄弟家庭的裂痕明显出现是在今年6月的一次慈善活动。哈里和梅根宣布，他们将不再参与威廉王子的“王室基金会”。他们说，他们将组建自己的基金会，着眼其他慈善项目。

这可就不只是有关梅根了，这两对王室夫妇出现了矛盾。

BBC王室事务记者戴蒙德说：“你别以为这些报道都对梅根不利。多少年来，王室成员必须证明他们自己有能力对付来自各方的抨击和压力。”

“简言之，作为一个国家，我们公民都希望看到我们想要看到的王室，”他继续说，“他们激发我们的想象力，与此同时，他们像镜子一样反映了我们自己。我们也是这些故事里的一部分。”