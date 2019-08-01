鲜为人知的故事：一美国人“鬼城”孤身淘银22年

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美国西部加利福尼亚山谷中有一个小镇叫塞罗戈多（Cerro Gordo）。多年前它盛产银矿，小镇居民主要以采矿维生，但现在却成为了一个无人居住的鬼城。

去年7月，鬼城出售，被年轻的企业家安德伍德（Brent Underwood）和比尔（Jon Bier）以140万美元的价格成交买下。

然而，鬼城里唯一常驻居民则是一位70岁的老人戴马雷（Robert Louis Desmarais）。

如今，戴马雷已经在鬼城住了22年。到底是什么原因让他一个人跑到一个山中鬼城一住就是这么多年呢？

戴马雷年轻时曾是一名高中教师。他经常在学校放假时到鬼城来寻找银矿，以实现他的梦想。最后，干脆决定搬过来在这里定居下来。

山中隐士

Image copyright VIVIAN SACKS Image caption 戴马雷热衷于寻矿

戴马雷喜欢这里的环境，它远离城市喧嚣的人群，只有群山和星星做伴。当然，吸引戴马雷的还有这里的银矿资源。

虽然，当地银矿已经被开采完毕，荒废多年。但戴马雷相信，这里仍隐藏着银矿资源。

戴马雷的太太由于受不了高山反应，无法跟他进山。所以他只能孤身一人住在大山里，成了真正的山中隐士。

塞罗戈多

Image copyright BRENT UNDERWOOD Image caption 戴马雷住的小木屋在海拔2500米以上。

鬼城塞罗戈多曾经鼎盛一时，从这里开采出的银矿曾帮助建设过洛杉矶。

戴马雷坚信这里仍有未被发现的银矿沙。这也是让他这么多年能留下来的主要动力。

戴马雷经常手持凿子和锤子，下到大约250米深的旧矿井中寻找银矿。

Image copyright BRENT UNDERWOOD Image caption 鬼城塞罗戈多曾经鼎盛一时。

戴马雷认为自己在两个旧矿井中，有可能找到那些仍未被发现的银矿脉。

到目前为止，戴马雷只找到了大约相当于一个小推车量的银子。他把这些银矿石按体积大小以5美元到20美元不等的价格出售给游客。

鬼城独居

Image copyright BRENT UNDERWOOD Image caption 戴马雷独自一人生活在山中。

戴马雷住的小木屋位于海拔2500米以上。他站在家门口就可以把整个山谷一览无遗。

如果有游客到访，他可以在他们人还没有进镇之前就早知道了。

除了寻找银矿，戴马雷还干点啥消磨时光呢？毕竟，一个人独居山中日子相当不易。

每天，戴马雷要自己砍柴生火。虽然山上有电，但却没有水。

因此，戴马雷通常会开着卡车到山下的小镇Keeler去取水。

Image copyright BRENT UNDERWOOD Image caption 精密的山谷

Keeler曾经是一个火车站。过去，银矿石就是通过这里一路运往洛杉矶的。

距离Keeler15英里以外的另外一个孤松小镇 Lone Pine更繁荣一些。

那里有一些咖啡馆、商店、酒店以及酒吧等。这里也是戴马雷获取供给的主要城镇。

虽然，戴马雷一个人在鬼城生活，但如果有游客来，他非常乐意带他们转转。

他会给游客讲讲鬼城的历史和故事。例如，鬼城塞罗戈多史建于1865年，在鼎盛时期人口曾达到过4500人。

追梦人

Image copyright BRENT UNDERWOOD Image caption 和新城主在一起

戴马雷还喜欢带游客下矿井。但小镇的新主人安德伍德和比尔不鼓励他这样做，因为毕竟矿井是危险的。

安德伍德和比尔之所以肯花巨资购买这个鬼城，也是跟戴马雷一样，认为这里仍然蕴藏着丰富的银矿。或许有朝一日会找到未被开发的财富。

安德伍德和比尔表示，过去从小镇开采出去的矿产至少价值高达5亿美元。但他们相信这还只是一半而已。这里至少仍然储藏着同样价值的矿产资源等待着开采。

多年来，鬼城的产权主人像走马灯似的来去匆匆，他们都梦想发家但又空手而归。

Image copyright BRENT UNDERWOOD Image caption 山羊Turtle

唯独戴马雷一个人坚定不移地守在这里，他曾给前任城主守过城。现任城主，安德伍德和比尔也委托他当管理人。

安德伍德和比尔还听从网友的建议想在这里种植葡萄，并引进山羊。山羊可以吃掉房屋附近的野草滩，以免山火蔓延到房子附近。

平时没事，戴马雷修修窗户、打打猎。他还帮着捡起那些不自觉的游客丢下的垃圾等。

Image copyright BRENT UNDERWOOD Image caption 浩瀚的星空

有人在社交媒体Instagram上留言，感谢戴马雷这么多年一直帮助看守鬼城塞罗戈多。还有一位网友说，希望能坐在那里，仰望星空，在篝火旁听戴马雷讲故事。

可惜，戴马雷却永远看不到这些留言，因为他没有电脑和任何电子设备。

用他自己的话说：“我是老一派”，“我就喜欢动物、冒险和仰望美丽的星空。”