世界上有多少“微工人”像工蜂一样劳作？

你的器材不支持播放多媒体材料 没有了“微工人”，我们还过得上今天便捷的科技生活吗？

我们的日常生活已经离不开“智能信息”，想想你的智能手机上搜索引擎向你推荐相关餐馆，或你的音乐软件上向你介绍你可能喜欢的乐曲。你是否想到世界上有多少所谓的“微工人”在电脑前劳作？

“我曾经有一个诊所，但不得不关闭了。”米切尔·姆诺斯（Michelle Muñoz）住在委内瑞拉，曾是一位牙医。

随着委内瑞拉经济危机和通货膨胀日益加剧，“人们都没有足够钱去买食物，给孩子交学费，哪里还有钱去看牙医？”她说。

两年前，她关闭了牙医诊所，改做网络工作，加入了世界上成千上万电脑前的幕后“微工人”（Microworker）大军。这些人实际上就是电脑的助手，做电脑做不了的工作。

我们每天接触的所有智能信息，离开这些“微工人”就都不可能发生。他们向电脑输入大量信息，向AI 人工智能添加“人工因素”。

媒体提到这些“微工人”时常常将他们形容成低工资，受剥削的一群人。其实对很多人来说，这类微工作非常重要，是解决生路的一个途径。就像米切尔，她说，微工作已经成为她维持生计的唯一来源：“我干这份工作比当牙医挣得多。”

她说，好的时候一天能挣大约80美元，她买了一部智能手机用于工作。

Image caption 委内瑞拉的米切尔曾经是牙医，现在成为电脑前的“微工人”。

亚马逊土耳其机器人

2005年，世界电商亚马逊巨头杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）建立世界第一个人力资源网站“亚马逊土耳其机器人”（Amazon Mechanical Turk）时，曾称这些微工作为 “artificial artificial intelligence”（人工人工智能）。这个名称来自18世纪的一个典故：有人诱使棋手以为自己在跟机器下棋，实际上一位象棋大师在幕后操纵。

亚马逊最初利用“微工人”来清除掉电脑无法清除的成百上千万的重复页面，因为这个庞大项目是一个人无法完成的，于是他们把这个工作分成上千份小活儿，数以千计的工人得以共同完成。

目前，没人知道世界上共有多少这样的“微工人”，但仅仅在“亚马逊土耳其机器人”上每月都有数以十万计的人在工作，每天任何一个时刻，都有2,500人在电脑前工作，主要来自美国和印度。

Image copyright Getty Images Image caption 18世纪的“土耳其机器人”：有人诱使棋手以为自己在跟机器下棋，实际上一位象棋大师在幕后操纵。

很多“微工人”都有高学历

这些“微工人”并不是简单的机械工人，他们很多都拥有高学历。

国际劳工组织在世界75个国家调查了3,500名“微工人”，发现他们的平均年龄为33岁，其中三分之一是女性 ——不过这个比率在发展中国家下降到五分之一。

“微工人”中拥有大学学位的人最多，高达37%，研究生学历的占20% ，受过大学教育的占22%，中学程度或以下的不到18% 。这些人里一多半都曾是科学与技术专业，23% 学工程，还有22% 学习 IT 信息技术专业。

在那些经济危机的国家，这类微工作格外重要。

Image caption 叙利亚青年亚雅在伊拉克的难民营里，也可以做网络微工作。

危机之中靠微工作幸存

叙利亚青年亚雅·阿尤布·艾哈迈德（Yahya Ayoub Ahmed）逃离战乱中的国家，在伊拉克的一个难民营居住。在难民营他学习英语和 IT 知识，现在已经加入了世界“微工人”大军。

“你可以远程工作挣钱。在这里找工作可不容易。”亚雅说，“这份工作可以使你不必申请和递交简历就得到工作。”

不过，像在伊拉克这样的国家，干这份国际性的微工作并不像在其他国家那样方便。因为大多数网上微工作公司都不愿雇佣来自伊拉克那类的国家，因为支付工资非常不方便，大多数公司都使用 PayPal 这类网络银行系统。

所以，像亚雅这样的“微工人”必须跟雇主签署特别合约来解决这个难题。

生活在深陷经济危机的委内瑞拉也不容易，委内瑞拉“微工人”拉法尔·佩雷斯（Rafael Pérez）看到很多网上提供的微工作都把他们排除在外。而且他还多次做了工作后，没得到报酬。

“有一次，我15天内挣了180 美元，对我来说这是很大一笔钱，但他们一直没有付给我。我通过电邮，又打电话，但根本找不到可以帮助你的人。”

另一位委内瑞拉“微工人”米切尔说，一开始她也遇到这种情况，现在她会先考验一下提供网络工作的网站，直到信任他们才开始为他们工作。

Image caption 微工人向电脑输入各种信息，成为电脑的“助手”。

微工人的福利问题

现在网络微工作的工人福利问题受到更多关注。世界劳工组织发现，“微工人”的平均工资大约是每小时4.43美元。其中美国工人每小时平均4.70美元（仍然低于最低工资），欧洲工人挣每小时3美元，亚洲地区工人挣每小时2.22美元，而非洲的“微工人”只挣每小时1.33美元。

而且，这些工资还未能考虑到这些“微工人”通常每小时工作成果都会有平均20分钟的无薪酬工作量。例如， 寻找工作机会，向雇佣机构回复各种问题和质量监控。

“我一天大部分时间都在网上寻找工作机会。一旦发现了，我就得马上开始干。”拉法尔说。

他说，最好的时候一天可以挣8-10 美元，意味着他可以买一盒鸡蛋，一公斤玉米粉和一公斤豆子。“干这个工作过不了好日子，但能填饱肚子。”

法国国家科学研究中心的保拉·图巴洛（Paola Tubaro）教授说，网络微工作已经不是一个临时现象了，已经成为智能信息技术发展的一部分。

“即使将来电脑更聪明了，例如可以分辨出猫和狗的形象，你仍然需要输入更多信息使电脑得以辨识。”图巴洛教授说，随着技术的发展，需要更多人输入信息。

目前，对微工作平台没有什么政府管理规定，尽管世界劳工组织呼吁对这类工作出台更合理的管理措施，确保最低工资和支付方式更加透明。

“微工作是很多人都意识不到的，很少得到公众关注，”图巴洛教授说，“如果这些工人得不到合理的工资，或得不到社会保护，那是很不公平的事。如果人们仍然在犹如19世纪工厂工人那样的条件下工作，那是不能接受的。”

委内瑞拉的米切尔同意这个观点，她说，“微工人”应当得到更多支持和承认。她说，那些工作平台从他们的工作中受益获利，而“我们工人所得到的报酬——至少在委内瑞拉 ——微乎其微。”