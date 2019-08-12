Image copyright Getty Images Image caption 这不是水熊虫漫步太空的真实图片，但它们是现在已知第一种能够暴露于外太空还存活的动物。

地球上最无坚不摧的动物如今可能已将月球作为家园，且多达成千上万只。

缓步动物——俗称水熊虫——是一种身长不足一毫米，能在高达150摄氏度或低至绝对零度（约等于负273.15摄氏度）极端条件里存活的动物。

今年4月，以色列一架搭载了水熊虫的月球探测器在月球表面坠毁。

探测器搭载的水熊虫之前已经过脱水处于休眠状态，然后被装入人造琥珀中。将水熊虫送上月球的机构联合创始人认为，它们几乎绝对还活着。

“我们相信缓步动物存活的可能性非常之高，”美国拱门任务基金会（Arch Mission Foundation）主席诺瓦·斯皮瓦克（Nova Spivack）表示。

Image copyright Science Photo Library Image caption 电子显微镜彩色扫描下一只藏身苔藓间的水熊虫

拱门任务基金会储存了一份地球的“备份信息”——包括人类知识和地球生物学。这些信息被发送到太阳系不同位置，以防地球发生毁灭性事件。

“创世纪”号（Beresheet）月球探测器上搭载了“月球图书馆”——一个类似DVD光盘的装置，里面包含相当于3000万页的人类历史档案，可在显微镜下阅读，还携带了人类DNA样本。

除此以外，还有脱水的缓步动物——有的装在人造琥珀中，还有的附在磁带上。

对于大多数生物来说，脱水后不可能再复苏——没有水的生命几乎是不可能的。

Image copyright Getty Images Image caption 它们算不上可爱，但这不由我们决定。

水熊虫还有一个非常可爱的绰号——苔藓猪。

它们与众不同，脱水数十年后还能复活。

科学家们发现，缓步动物有超强的生命力。当完全脱水时，它们会缩起头和八条腿，卷成一个小球，然后进入深度休眠状态，几乎等同于无生命迹象。

它们几乎排出了体内所有水分，新陈代谢降低到正常情况的0.01％。

几十年后，当它们重新接触到水就能复活。

Image copyright Getty Images Image caption 下一次当你遥望月亮的时候，记得跟这些苔藓猪招招手。

水熊虫的这些特性加上它们曾在2007年成为第一种成功在太空存活的动物，使得它们成为“月球图书馆”的最佳选择。

“缓步动物是理想的选择，因为它们是多细胞微生物，还是地球上最持久的生命形式之一，”斯皮瓦克说。

尽管小小的苔藓猪很可能在月球探测器坠毁意外中幸存，但它们留在月球上也许并非好事。

“这意味着月球所谓的‘原始环境’已被破坏，”英国公开大学行星与空间科学家莫妮卡·格雷迪教授（ Prof Monica Grady）说。

当宇宙飞船离开地球后，它们受制于《外层空间条约》，不应该污染太空环境。

“你也许会说，1969年尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和巴兹·奥尔德林（Buzz Aldrin）登月时已经违约了，的确是这样。但自那以后我们就对如何保护这些星体越来越小心。

“我不认为任何人能获得允许将脱水的缓步动物送到月球表面。所以这不是一件好事。”

Image copyright Getty Images Image caption 以色列月球探测器坠毁造成的无心之失——这些小家伙本不应该在月球表面。

这些流落在月球的水熊虫在不接触到水的情况下，基本不可能复活。

但理论上，可以将它们收集起来，带回地球，使它们复活然后研究观察登月对它们的影响。

不过，下一次当你抬头看月亮的时候，想想有成千上万只（已脱水的）苔藓猪也在看着你，这么想也不错。

换个角度看，这肯定给科幻电影和惊悚片提供了很棒的素材。

例如，来自月球苔藓猪的攻击？我们肯定愿意看。