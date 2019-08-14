Image copyright Getty Images Image caption 普拉西多·多明戈是全球知名的歌剧歌唱家，演出场场爆满。

西班牙歌剧歌唱家、“三大男高音”之一普拉西多·多明戈（Plácido Domingo）被指控在过去数十年曾性骚扰多名女性。

据美联社报道，八名歌手和一名舞蹈演员声称自己曾被多明戈性骚扰，时间最早可追溯到1980年代末。

只有其中一名女性、次女高音歌手帕特里莎·沃尔夫（Patricia Wulf）愿意公开自己的身份。

多明戈对有关指控予以否认，而他所指导的洛杉矶歌剧院已经表明将会在“外部顾问”的帮助下进行调查。

“始终，听到我可能令任何人不高兴或者令她们感觉不舒服，是痛苦的，不管是多久以前，不管我有多么善良的意图，”多明戈说。

“认识我或者和我合作过的人都知道，我不是一个会故意伤害、冒犯或者令他人尴尬的人。”

美联社指，另外六名女性亦声称这名歌剧界传奇曾对她们做出一些有“性企图”的行为，令她们感到不舒服。

Image copyright EPA Image caption 多明戈与女高音歌唱家玛尔塔·奥尔尼拉斯于1962年成婚至今。

沃尔夫表示，多明戈并没有直接与她身体接触，但是每次她走下台，他都会走过来，靠她很近地问她“今晚是不是一定要回家”。

另一名女性说，多明戈有一次用手摸到她的裙子下面。另外三人则说，他曾强吻她们。

据称，这些事件发生在不同场所，包括更衣室、酒店房间、会议期间以及多明戈担任管理层的歌剧公司等。

“一顿工作午餐并不奇怪，”其中一名歌手向美联社表示。

“一个人在工作午餐当中想要抓你的手就奇怪了，或者将他的手放在你的膝盖上也有点奇怪。他总是以某种方式触碰你，总是要亲你。”

Image copyright AFP/getty Image caption 多明戈、何塞·卡雷拉斯（Jose Carreras，中）和已故的卢西亚诺·帕瓦罗蒂（Luciano Pavarotti）并称“三大男高音歌王”。

多明戈原定于9月18日要在美国费城交响乐团的首场演出上出场，但是该乐团表示，在出现这样的指控之下，他们已经收回相关邀请。

多明戈目前是洛杉矶歌剧院的总监，并曾先后担任华盛顿国家歌剧院艺术总监的总导演。

多明戈在他的声明中还表示：“我知道如今评判我们的规则和标准与过去非常不一样。”

“我能够有超过50年的歌剧生涯，是优越和被祝福的，我将会以最高的标准来要求我自己。”

现年78岁的多明戈仍然是歌剧界最大牌的人物之一，在他所到的全世界任何地方，他的演出都能够爆满。

他在1962年与第二任妻子、女高音歌手玛尔塔·奥尔尼拉斯（Marta Ornelas）结婚，关系持续至今。

多明戈经常在伦敦演出，最近一次是今年1月在英国皇家歌剧院出演歌剧《茶花女》。

按计划，他将于2020年6月再次回到伦敦，在柯芬园（Covent Garden）出演新版的威尔第（Verdi）歌剧《唐·卡洛》（Don Carlo）。