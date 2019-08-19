5G致癌？网络技术引发健康担忧的真伪明辨

我的同事凯露进到办公室，啪的一声，把一张纸拍在办公桌上，“看看，多可怕，真的假的呀？”

凯露拿来的是一张塞进她家信箱里的传单。传单标题赫然：“警惕5G： 5G是军事等级的微波战争”。

“5G致癌”

传单称，有“独立的研究显示，长期接受射频辐射与可能导致的健康危害的病症包括癌症，肿瘤，基因损害，细胞功能破坏…”

乖乖！手里拿的哪是5G手机，分明是索命散呀！传单上列举的相对轻微的病症，如果真是与5G有关，也够你难受的，“忧郁，焦虑，头痛，流鼻血…”

传单的落款是“Facebook/阻止5G英国”。上脸书上一看，好家伙，“阻止5G法国／德国…”。不管实际组织有多少人，社交媒体上显得声势浩大，泛欧洲化。

Image copyright Getty Images Image caption 高频电波传送的距离则更短，因而5G网络覆盖需要修建更为密集的信号发射塔台。但也正是由于需要更多的发射塔／杆， 每一个产生的辐射强度反而低于4G。

诉诸法庭

如果说，在英国有人撒传单制造舆论号召公众抵制5G技术的话，大西洋彼岸的美国，有人已经拿起了法律武器阻止5G，而且初战告捷。

美国加州的湾区（Bay Area）以高科技密集产业著称，但就在湾区的米尔谷市（Mill Valley），地方议会以担心居民的健康安全为由，日前通过了一项紧急法案，要禁止在住宅区树立5G无线通信塔。

约有14000人口的米尔谷市，当地市议会最近收到145份反对5G的意见书，议会投票以29 : 1通过反对修建小型无线5G基地台的议案。

米尔谷居民投书反对的理由，与“阻止5G英国”传单上说的差不多，也是认为电磁波辐射会影响健康，导致疲劳、头痛、焦虑、记忆障碍，甚至增加患癌症风险以及引发心脏病。

Image copyright Reuters Image caption 华为则称，美国等是害怕在新的5G市场上竞争不过华为，以国家安全为由欲将华为堵在西方5G市场之外。

安全隐患

中国华为挺进西方市场受到的全方位的封堵围剿，其潜在的安全隐患，是一个主要理由。

这个安全隐患，是国家安全。华为则称，美国等是害怕在新的5G市场上竞争不过华为，以国家安全为由欲将华为堵在西方5G市场之外。

5G技术也引发了老百姓的安全担忧。这个安全，则是个人身体健康的安全。

在美国，已经有担心认为，如果地方居民以法律手段阻止修建5G发射塔，恐怕将影响 5G 在美国推展的步伐。

“阻止5G英国”的传单上没有列出它所称的“独立研究”是谁做的，但有一点信息是准确的，5G正在走进英国家庭，2019年年底前，16个主要英国城市将实现5G覆盖。

Image caption 要澄清围绕5G的健康担忧，还需要知道电磁频谱中的游离辐射与非游离辐射的区分。

5G有何不同

哪么，“5G危害健康”是无稽之谈还是不可掉以轻心？5G有害健康证据何在？

要回答这个问题，首先要澄清有关5G的一些基本概念。

5G网络与它的前辈4G，3G，2G等蜂窝技术（既移动通讯技术）一样，靠电磁频谱中的无线电波把信号从发射塔台或电杆传送到你的手机上。

与4G相比， 5G的频率更高，使得更多的装置可以联网，网速也更快。

高频电波传送的距离则更短，因而5G网络覆盖需要修建更为密集的信号发射塔台。但也正是由于需要更多的发射塔／杆， 每一个产生的辐射强度反而低于4G。

Image copyright Thinkstock Image caption 汽车排放的尾气，饮酒，吃加工肉制品等，在世界卫生组织的“健康危险”排行上都远远高于射频辐射。

游离与非游离

要澄清围绕5G的健康担忧，还需要知道电磁频谱中的游离辐射(Ionising radiation)与非游离辐射(Non-ionising radiation)的区分。

我们使用的手机以及家里的Wi-Fi发出的射频信号，在电磁频谱上都处于“非游离辐射”范围，用英国物理学家和癌症研究员格里姆斯（David Grimes）的话解释，“它们的能量不足以分解DNA，造成癌变的破坏。”

处于电磁频谱上高端区的游离辐射，它能把电子从基本分子中分离出来，进一步侵害DNA，导致肿瘤和癌症，所以这类辐射被称为是有害辐射。

太阳光中的紫外线就属于有害辐射，可以导致皮肤癌。

你去医院做X光检查，医生都要躲到旁边一个有特殊保护材料的小房间里遥控拍片子，就是因为X射线也属于游离辐射。此外比如伽马射线也是有害辐射。

格里姆斯说，人们担心辐射影响健康是可以理解的，“但非常重要的一点是，人们应该知道，无线电波的能量远远低于我们每天都要接触的能见光亮”。

换句话说，如果你担心使用5G手机会影响健康的话，那就整天呆在黑屋子里好了。

Image copyright Getty Images Image caption 肉要吃，酒要喝，车要坐，门要出，日子还是要过的。5G手机？如果买得起，还是要用的。

世卫怎么说

世界卫生组织在2014年得出结论说：“没有证据显示使用手机会对健康造成有害影响”。

但是，世界卫生组织和国际癌症研究机构（IARC）把射频辐射（手机发出的信号属于射频辐射）列入“可能致癌”（ possibly carcinogenic）的范围。

“5G致癌”论者于是大声疾呼，世界卫生组织和国际癌症权威机构都说了，5G会让你患癌！

但是，世卫和国际癌症研究机构把射频辐射列入“可能致癌”的范畴的理由，声讨5G的人却没有提。

世界卫生组织和IARC把射频辐射列入“可能致癌”的范畴是因为“接受射频辐射会导致人类患癌症的证据不能确定”。

换句普通人的大白话，并没有肯定的证据把二者联系起来，但也不能完全排除其可能性，所以只能说“可能”。

列为“可能会导致癌症”（2B 类）的物质种类繁多，你吃泡菜，嚼口香糖（含食品添加剂二氧化钛），都“可能致癌”。

汽车排放的尾气，饮酒，吃加工肉制品等，在世界卫生组织的“健康危险”排行上都远远高于射频辐射。

肉要吃，酒要喝，车要坐，门要出，日子还是要过的。5G手机？如果买得起，还是要用的。