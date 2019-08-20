隆胸患乳癌，英国女患者诉诸法律

Image caption 林赛在接受乳房植入手术13年后，患上一种罕见的淋巴瘤。

一群英国女性受乳房植入物影响患上罕见癌症，她们正针对制药公司与外科医生诉诸法律手段，要求赔偿。

全球已确诊500多例间变性大细胞淋巴瘤（BIA-ALCL）病例（573例）与乳房植入体相关，并已造成33名女性死亡。

如今，其中20名女性正诉诸法律手段。

一位顶级整形外科医生表示，这些女性几乎被当成“人类小白鼠”。

一家制造商已在全球范围召回一部分纹理乳房植入物，这批产品与大多数乳房植入体引起的淋巴瘤病例相关。

英国药品和保健品监管机构（MHRA）即英国药监局，负责监管英国的医疗器械，目前正在收集受影响妇女的数据。

英国药监局通过观察纹理乳房植入物和其他类型乳房植入体，评估了每售出24，000个植入体中，出现一例病例的风险。

据信，每年仅在英国就有数万例乳房植入手术，主要在私人诊所内进行。

“我很担心我会死”

50岁的林赛·布洛姆菲尔德（Linzy Bromfield）是其中一名采取法律行动的女性，她在案件中控告的是制造商。

生下两个孩子后，林赛在2005年自费接受隆胸手术，从B罩杯升到D罩杯的尺寸。

她对乳房植入的效果很满意，但在2016年，她注意到右乳房肿胀严重，她甚至无法戴上胸罩。

她在一家英国全民公费医疗（NHS）系统内的医院就诊，从乳房排出液体，后来被确诊因乳房植入引发了淋巴瘤。

“我哭了，哭得稀里哗啦。我很生气，很伤心。一开始我完全无法接受。我很担心我会死。”

“我觉得，当你听到‘癌症’这个词的时候，你会想：我会死吗？”

林赛已经移除两边乳房的植入体，并且从那时起就没再患病。然而，其他女患者还需要进一步治疗，甚至包括化疗。

什么是植入体相关的淋巴瘤？

这是一种免疫系统癌症，而不是一种乳腺癌。它是一种罕见的T细胞非霍奇金淋巴瘤亚型。

整形外科医生奈杰尔·默瑟（Nigel Mercer）是英国药监局一个监测癌症病例的外科医生咨询小组主席。他说：“同种类型的植入体问世已经30多年了，但我们直到最近才开始发现这种疾病，所以它看起来像是一种全新的疾病。”

癌细胞通常位于植入体附近伤口组织和液体内，但在极少数情况下，它们也会扩散。

Image caption 科学家认为，淋巴瘤可能是身体对植入体纹理表面的反应。

如果发现得早，可以通过移除植入体和相邻的疤痕荚膜（capsule）来治愈淋巴瘤。

病情一般出现在手术后的3至14年。

医生不确定间变性大细胞淋巴瘤是如何被引起的，但科学家认为，它可能是身体对植入体纹理表面的反应或是细菌感染。

外科医生怎么说？

林赛的外科医生詹姆士·弗雷姆（James Frame）教授表示，他被林赛的病例震惊了，这是他在30,000多次乳房外科手术中见过的唯一一例。

他说，没有足够的信息供外科医生参考了解不同乳房植入体会带来的潜在危险。

“提供这种服务的人需要有更健全的信息包。（英国关于这方面的研究）很糟糕，”他说。

Image caption 林赛的外科医生詹姆士·弗雷姆教授

弗雷姆教授认为，可以为选择私人手术的患者提供保险套餐，以确保他们能持续获得护理。

默瑟医生说，在乳房植入体方面还有许多未知因素，医生有道德义务告诉患者。

他说，英国的女性并没有得到“足够的警告乳房植入体绝对不是终身的。”

“任何植入体都存在未知数，但它确实说明我们几乎将我们全部人当作人类小白鼠。”

默瑟和弗雷姆教授呼吁全球临床医生进行国际间合作，来分享乳房植入的数据。

对女性的建议

英国药监局七月与英国领头的几家外科医生协会发表联合声明。声明指出，外科医生“必须”让接受乳房植入手术的全部患者充分意识到潜在风险，无论他们是为乳房重建或是美容目的。

该组织还表示，乳房植入体要经过严格的风险测试程序，获得批准后才能用于更广泛的人群。

植入了纹理乳房植入物的女性未必需要将其移出，但如果她们有任何疑虑或症状，应该咨询临床医生。

不必要地移除植入体反而可能会带来进一步手术并发症的风险。

Image caption 纹理乳房植入物表面粗糙

下一步怎么做？

林赛在2005年接受乳房植入手术时，间变性大细胞淋巴瘤还未为人所熟知，外科医生和患者都没有意识到背后的风险。

林赛说，即使知道风险她也可能会继续进行手术，但她认为，部分女性也许会推迟手术。

这些女性现在正在对外科医生和制造商采取法律行动。她们要求返还乳房植入手术的费用，以及对她们遭受的身体伤害、痛苦和任何潜在经济损失的赔偿。诉讼前通知书将于本月内发送至相关机构及人士。

伦敦律师事务所Leigh Day的律师扎哈拉·南基（Zahra Nanji）说：“我非常确信这些乳房植入体的制造商、生产商和经销商需要承担责任。”

制造商艾尔建（Allergan）表示，患者的安全是他们的首要任务，他们支持内容翔实的信息标签来“提升和促进乳房植入体最安全的使用”。

该公司表示，“我们会继续投资和支持进一步了解与提高对间变性大细胞淋巴瘤认识的工作。”

它已在全球范围内自愿性召回Biocell盐水填充和硅胶填充的纹理乳房植入物和组织扩张器。