图辑：色彩和节拍的盛会——伦敦诺丁山狂欢节

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伦敦市中心举行诺丁山举办第53届狂欢节，是欧洲规模最大的狂欢节，是继巴西里约热内卢之后在世界范围内排名第二。 狂欢节每年8月的最后一个周末在伦敦市中心诺丁山区举行。

狂欢节组委会执行董事马修·菲利普（Matthew Philip）表示，此次活动的主要目的是为了消除社会隔阂。

他说，狂欢节对于伦敦居民来说尤其重要，因为英国目前在许多社会政治问题上存在的分歧比以往任何时候都要严重。

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诺丁山狂欢节起源于上世纪60年代，由当时聚居在英国伦敦诺丁山街区的西印度群岛移民发起，至今已演变成规模宏大的多元文化节，每年吸引大批来自世界各地的游客。

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英国诺丁山狂欢节一向以浓郁的加勒比海情调著称。论服装和面具，诺丁山狂欢节如同一场奇异华丽的化妆舞会；论音乐，钢鼓乐队、卡里普索歌曲、索加音乐则是英国诺丁山狂欢节的灵魂。

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伦敦诺丁山狂欢节在每年8月底的最后一个周末举办，从周日到周一（周一是Bank Holiday，也是英国的公共假期）。孩子们在周日穿着盛装游行表演，而大人们则紧跟其后在周一游行演出。整个街头游行活动会持续到晚上9点，然后人们分散进入当地的各个酒吧夜店继续狂欢。

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伴随着欢快的拉丁舞曲节奏，狂欢人群开始向诺丁山地区各主要街道聚集，不同肤色的孩子们身着色彩斑斓的服装，脸上涂着各色颜料，载歌载舞，成为狂欢节彩车游行队伍中的最大亮点。

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大约100多万狂欢者涌上伦敦西区的诺丁山街头，庆祝这个欧洲规模最大的街头文化艺术盛会。

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参加狂欢活动的除了当地社区和居民组织的游行队伍，还有一些乐队来自其他国家。几十万来自全世界各地的游客参加诺丁山狂欢节活动，感受不同的文化氛围。

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每年狂欢节期间，当局都要加强安保措施，部署数以千计警察维持公共秩序。诺丁山狂欢节被认为是整个欧洲地区最大的街道狂欢派对，而对伦敦的警方来说，它也是最具有挑战性的任务之一。

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狂欢节大游行沿线的商家早有经验，提前关门歇业，门窗钉上大木板，以防被"嗨过头"的狂欢人群冲击。据了解，在历年的诺丁山狂欢节中，曾多次发生商店遭打砸抢事件。

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