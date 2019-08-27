泰国罕见公布国王贵妃照片 宫廷网站被挤爆

Image copyright EPA Image caption 现年34岁的贵妃诗妮娜•披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）在今年7月被册封

泰国王宫罕见公布了国王新册封贵妃的照片，据报宫廷网站因此被挤爆。

照片显示，现年34岁的贵妃诗妮娜•披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）坐在战斗机驾驶舱内，穿着野战服，还有一张照片是她在举枪射击。

登基不久的67岁泰国国王玛哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今年5月与王后苏提达成婚后，7月册封诗妮娜为贵妃。

诗妮娜有少校军衔，是泰国近一个世纪以来，第一个被封为贵妃的女性。

Image copyright Reuters Image caption 诗妮娜贵妃参加泰国先国王普密蓬葬礼时的照片

与诗妮娜贵妃照片一起公布的，还有她的传记。

泰国王宫发表声明说，国王“下令”为诗妮娜“写王室传记”。她是一位受过专门训练的飞行员、护士和卫兵。

Image copyright EPA Image caption 泰国国王玛哈·哇集拉隆功抱着小狗与贵妃诗妮娜在一起

王后苏提达，现年41岁，曾经是空姐，后被任命为国王卫队的副队长。她在被册封为王后之前，是国王多年的女友，一直陪伴尚为王储的玛哈·哇集拉隆功国王出现在各种公开场合。

泰国国王登基之前曾3次结婚和离婚，目前共有7个孩子。

2016年，泰国国王普密蓬驾崩后，玛哈·哇集拉隆功登基。

Image copyright AFP Image caption 诗妮娜贵妃（中）与国王在一起

Image copyright AFP Image caption 诗妮娜贵妃持枪打靶射击