泰国罕见公布国王贵妃照片 宫廷网站被挤爆

  • 2019年 8月 27日
现年34岁的泰国贵妃诗妮娜•披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi） Image copyright EPA
Image caption 现年34岁的贵妃诗妮娜•披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）在今年7月被册封

泰国王宫罕见公布了国王新册封贵妃的照片，据报宫廷网站因此被挤爆。

照片显示，现年34岁的贵妃诗妮娜•披拉萨甘娅妮（Sineenat Wongvajirapakdi）坐在战斗机驾驶舱内，穿着野战服，还有一张照片是她在举枪射击。

登基不久的67岁泰国国王玛哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今年5月与王后苏提达成婚后，7月册封诗妮娜为贵妃。

诗妮娜有少校军衔，是泰国近一个世纪以来，第一个被封为贵妃的女性。

Image copyright Reuters
Image caption 诗妮娜贵妃参加泰国先国王普密蓬葬礼时的照片

与诗妮娜贵妃照片一起公布的，还有她的传记。

泰国王宫发表声明说，国王“下令”为诗妮娜“写王室传记”。她是一位受过专门训练的飞行员、护士和卫兵。

Image copyright EPA
Image caption 泰国国王玛哈·哇集拉隆功抱着小狗与贵妃诗妮娜在一起

王后苏提达，现年41岁，曾经是空姐，后被任命为国王卫队的副队长。她在被册封为王后之前，是国王多年的女友，一直陪伴尚为王储的玛哈·哇集拉隆功国王出现在各种公开场合。

泰国国王登基之前曾3次结婚和离婚，目前共有7个孩子。

2016年，泰国国王普密蓬驾崩后，玛哈·哇集拉隆功登基。

Image copyright AFP
Image caption 诗妮娜贵妃（中）与国王在一起
Image copyright AFP
Image caption 诗妮娜贵妃持枪打靶射击
你的器材不支持播放多媒体材料
2019年5月，国王册封王后苏提达。

相关主题内容

更多有关此项报道的内容