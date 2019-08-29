美国研究：保持乐观心态 可能“特别长寿”

Image copyright Getty Images Image caption 乐观有助于减压

你是天生的乐天派吗？如果是，那么恭喜你。 因为根据美国的一项研究发现， 乐观主义者比悲观主义者更长寿。

那些人生态度比较积极、正面的人活到85岁或以上的可能性更大。

其中的道理是， 乐天派更容易控制自己的情绪，因此遇到各种生活压力时更会保护自己，受到的负面影响较少。

但是， 这并不意味着天生比较悲观的人就一定倒霉。 悲观主义者可以学会想象一下，当未来一切都好转时的情景，这样做可以使他们受益。

研究人员收集和研究了两组志愿者的数据，并对他们总体的健康状况、乐观程度、运动和饮食以及是否吸烟、饮酒等进行了评估。

研究发现，那些最乐观的人，无论男女，他们平均寿命要比那些最悲观的人高出11-15%。

有待探讨

随着医学的进步， 人们已经了解疾病与早亡的许多风险因素，但却对“积极的社会心理因素”会给健康老年带来什么影响缺乏认知。

美国波士顿大学医学院的精神病学副教授李（Lewina Lee)表示，该研究显示，如果能积极乐观，可能有助于健康老年和长寿。

她还表示， 这意味着通过一些干预措施，例如想象一下未来一切顺利，或是通过强化认知行为疗法能让人提高乐观程度。

当然， 至于为什么乐观的人更容易长寿仍然有待辩论。

“其他一些研究结果的最初证据显示，较为乐观的人更倾向于设立目标， 并有信心去完成这些目标。他们更善于解决问题。同时，在面临压力的情况下，也能更好的控制自己的情绪，” 她说。

乐观长寿者典范

Image copyright ANDREW O'BRIEN Image caption 阿尔弗莱德－史密斯活到111岁，他是典型的乐观派。

阿尔弗莱德－史密斯（Alfred Smith) 是苏格兰最长寿的老人。他在8月初刚刚去世，享年111岁。

史密斯天生乐观开朗， 在他过100岁生日时购买了一台新洗衣机，并做出把洗衣机保修期延长10年的决定。

当时，就有人说，史密斯的长寿跟他的乐观情绪有关。他们说，乐观是史密斯长寿的秘密之一。

胡德教授（Prof Bruce Hood)是英国布里斯托大学社会发展心理学的教授，他开设的一门课程是“幸福科学”。

他表示，该研究支持积极思维有益这一现存的证据。他认为，这可能与乐观主义者能够更好地处理压力，以及避免过度反思生活中一些负面事件的影响有关。

“我们都知道，压力可以给人们的免疫系统造成负面影响。 因此，这有可能意味着乐观主义者可以更好地应对感染。”

“还有一些研究表明，压力能使染色体端粒变短。如果染色体端粒变短会引起细胞衰老，并增加人们罹患心脏病，糖尿病和癌症风险，”胡德教授说。

所以，要想长寿，凡事都要往好处想（always look on the bright side of life）。