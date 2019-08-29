Image copyright Reuters Image caption 2019年6月，安妮·麦克莱恩（Anne McClain）从国际太空站返回地球。

美国宇航员的一场离婚大战，有可能触发史无前例第一宗太空刑事案？

据报，美国国家航空暨太空总署（NASA）正在调查一个指称：有宇航员从国际空间站擅自进入她正在打离婚官司伴侣的银行账户。这很有可能成为第一例在太空涉嫌犯罪的指称。

据美国《纽约时报》报道，美国宇航员安妮·麦克莱恩（Anne McClain）承认，自己的确从国际太空站内登入了对方的银行账户，但否认有任何做错的地方。

该报还报道说，麦克莱恩的伴侣萨默·沃尔顿（Summer Worden）就她擅自进入自己的银行账户向美国联邦贸易委员会提出投诉。

目前，有关调查正在进行中，而麦克莱恩也已经从国际太空站返回地球。

离婚大战

麦克莱恩的代理律师向该报解释说，她从国际太空站登入对方的银行账户查看，只是要确认财政资金没有问题，有足够的钱支付帐单费用，以及关心沃尔顿的儿子。这个孩子曾由她俩共同抚养。

麦克莱恩毕业于美国著名的西点军校，曾是美国空军飞行员，有在伊拉克战区飞行800多个小时的飞行纪录。她后来成为合格的试飞员，2013年被美国国家航空暨太空总署（NASA）选中为宇航员。

Image copyright EPA Image caption 安妮·麦克莱恩在国际太空站内协助同事们试穿准备太空行走的太空服。

沃尔顿是美国空军情报官员。她们二人于2014年结婚，2018年沃尔顿提出离婚。美国媒体报道称，离婚程序预定将在今年10月完成。

美国媒体报道说，沃尔顿在与麦克莱恩结婚之前，通过人工代孕育有一个儿子。麦克莱恩在近4年的婚姻中，共同抚养过这个孩子。

被指控盗入沃尔顿银行账户时，麦克莱恩正在国际太空站进行为期6个月的飞行任务。她原本将加入国际太空站3月29日第一次全部由女太空人参加的太空行走，但在最后一刻美国太空总署的通知说，没有尺码合适的太空服，女宇航员太空行走活动被迫取消。

太空法律？

在国际空间站内如何执法呢？美国、俄罗斯、欧盟、日本和加拿大这五个国际空间站国家对此在1998年曾达成协议：各国法律适用于太空站内的各国人员和资产。

也就是说，如果加拿大宇航员在太空违法，将按照加拿大法律处理；而俄罗斯宇航员涉嫌违法则按照俄罗斯法律处理。欧盟虽然有一个整体的法律框架，但是任何欧盟国家都可以将自身的法律和规定延伸到太空站内的本国人员和设备。

另外，如果一旦出现某个国家需要检控在太空犯罪的另一国的公民，太空法还就返回地球后的引渡做出了规定。

随着太空旅游业逐渐成为现实，检控太空犯罪也可能会有朝一日成为现实，不过到目前为止，有关太空的法律框架还没有经过任何案件的实际检测。