Image caption 《浴血黑帮》（Peaky Blinders）剧中的奥斯瓦尔德·莫斯利爵士

1930年代，英国伯明翰一个黑帮头目汤米·谢尔比已经成功跻身政坛，成了下院议员。有一天，一个留胡子的人把他拉到一边，意味深长地对他说：“我注意到你了。”

这句令人心里发毛的话听来像是凶兆满满的谶语。言者有心。他是两次世界大战之间在英国声名昭著的英国法西斯首领，其原型是奥斯瓦尔德·莫斯利爵士（Sir Oswald Mosley，1896 - 1980）。

谢尔比的黑帮叫“Peaky Blinders”，因为他们把刀片缝进帽舌，以这个黑帮为主线的同名历史犯罪电视剧正在热播。谢尔比和莫斯利相遇的这一幕出自此剧。隔着电视屏幕似乎也能让人起一身鸡皮疙瘩。

历史上这个人物当年也确实令无数人闻之心惊胆战。

Image copyright Getty Images Image caption 1934年，莫斯利在一次公众集会上慷慨激昂地演讲

1922年莫斯利是英国最年轻的保守党议员，1924年跳槽加入工党，1930年退党，成立了新党。

新党政策纲领依据他写的《莫斯利备忘录》，提出一套结合了保守主义和凯恩斯主义的经济政策，目的是解决严重的失业问题。

随着法西斯主义在欧洲大陆甚嚣尘上，新党受其影响，日渐倾向于激进、反犹太人、反左翼和暴力。

莫斯利跟意大利首脑墨索里尼交往甚密，他第二次结婚时希特勒是婚礼嘉宾。

那场婚礼是纳粹宣传部长约瑟夫·戈培尔在自家宅邸为他举办的。

1932年，莫斯利解散新党，保留其青年组织，组建不列颠法西斯联盟，还为其拟定了法西斯主义政纲。

莫斯利手下的“黑衫党”出手凶残，很快受到民众摈弃，政府也把莫斯利视为危险人物。二战爆发后，他作为敌方同情者被拘押。

当时许多人觉得，假如纳粹成功入侵英国，肯定会扶植他成为亲德伪政权首脑。

Image copyright Getty Images Image caption 奥斯瓦尔德·莫斯利和第二任妻子戴安娜·密特福德（Diana Mitford），1947年

莫斯利的传记作者史蒂芬·多里尔（Stephen Dorril）研究过莫斯利的家世。

这位1920年代英国政坛的风云人物出生于贵族家庭，是一名击剑冠军，第一次世界大战英雄。

他21岁时当选哈罗选区保守党议员，娶了一位伯爵的女儿。

人生开挂的莫斯利认识后来成为战时首相的丘吉尔，在政坛结交甚广，也是社交界红人，出入各种聚会和场合。

多里尔说：“他风流成性。虽然有点腿瘸，但在同时代的人中算是个高个子。他活得酣畅淋漓，无所不尽其极。”

Image copyright PA Media Image caption 1936年，莫斯利风头正劲

以保守党议员身份出道，最后却成了英国纳粹首领，这段人生经历是怎么成就的呢？

伯明翰黑帮老大谢尔比就在这个节点跟奥斯瓦尔德爵士有了交集。

莫斯利从保守党倒戈到工党，成了谢尔比的兄弟们称王的斯梅斯维克选区工党议员。

1929年经济大萧条，莫斯利成了政府部长，负责解决失业问题。于是他写了《莫斯利备忘录》，提出了保守主义和凯恩斯主义混杂的计划，没有被采纳。

心高气傲的莫斯利不能接受这种耻辱。

多里尔说，莫斯利坚信自己就是时代需要的人，自己能力挽狂澜。

因此，他退出工党，成立了新党。新党开会，负责保安的都是一些壮汉、打手。

不久，莫斯利到意大利拜访了墨索里尼，回国后于1932年成立不列颠法西斯联盟，党纲的支柱包括自己的经济政策和反犹太主义。

这套不伦不类的主张最开始颇受欢迎，这个党鼎盛时曾有5万名成员。

1934年，《每日邮报》老板罗瑟米尔写了一篇《为黑衫党欢呼》的评论文章。

Image copyright Getty Images Image caption 1930年代，二战前奥斯瓦尔德·莫斯利创立了不列颠法西斯联盟（BUF）

1934年，欧洲战争阴云日渐加重，伦敦城西奥林匹亚一次集会，法西斯联盟的黑衣人对人群中激烈质问发言者的人大打出手 ，挨打的大部分是犹太人和左翼人士。

莫斯利曾在伦敦东区一个犹太人聚居的地方组织一次黑衫党游行，游行队伍受到当地居民和反法西斯组织阻止，双方发生冲突，酿成著名的“卡布尔街之战”历史事件。

英国民众一般来说不喜欢看到一大群人穿着统一服装在街上游行，特殊庆典除外。1936年，议会通过公共秩序法，其中包括一条，禁止政治性质的制服。

战争爆发后，莫斯利在英国的政治生涯基本告终。

二战在英国人眼里就是反法西斯战争，因此拘押莫斯利没有什么人反对。战后，他也曾试图东山再起，把政党改名为“联盟运动”（Union Movement），但没有成功，于1951年离开英国。

Image copyright Getty Images Image caption 1936年，伦敦“卡布尔街之战”之前，莫斯利为他的“黑衫军”鼓劲

政治生涯终结

1959年，伦敦诺丁山发生种族骚乱，他重新出现在公众视线里，这次是以反移民为口号竞选肯辛顿北选区议员，没有成功。

1966年英国大选，莫斯利再度尝试翻身，再度失败，最终宣布退休，在法国度过余生。

莫斯利1980年去世，终年84岁。

多里尔告诉BBC，如果莫斯利还活着，他或许会支持甚至投身于当前高涨的民粹主义浪潮，但估计不会支持脱欧。

他说，独立于欧盟的英国，这在莫斯利心目中简直无法想象。欧洲一体化曾经是他推崇的。

多里尔总结说，奥斯瓦尔德爵士口才出众，善于鼓动人心，但最终难成气候，任何实践都归于失败。