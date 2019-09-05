Image copyright PA Image caption 和老师握握手

又是一年开学季。英国王室的夏洛特小公主今天（5日）首日上学，萌照一如既往、迷倒一众王室粉丝。

一早，爸爸剑桥公爵威廉王子、妈妈凯特王妃和哥哥乔治王子一起送小公主去学校。

乔治王子从2017年起也开始在这里上学，现在是二年级。夏洛特小公主今年四岁，就读“学前班”。

夏洛特是英国王位第四顺位继承人。

Image copyright PA Image caption 小弟弟没有来？

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爸爸威廉王子亲自驾车来学校，他说，“（开学）第一天，她很兴奋。”

不过从下面这张照片看来，“过来人”乔治王子好像并不是特别开心。

Image copyright PA Image caption 兄妹俩人上同一个学校

Thomas's Battersea位于伦敦西南，是一家私立小学，距离剑桥公爵一家的伦敦宅邸肯辛顿宫只有几英里。

学校共有大约560名学生，年龄在4-13岁之间。

学费每人每学期6429英镑，不过一家中第二个孩子入读，学费有所减免，为每学期6305英镑。