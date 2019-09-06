美食与美颜 吃胶原蛋白能保青春抗皱纹吗？

Image copyright Science Photo Library Image caption 为了容颜不老青春永驻，人类一直在想方设法对抗岁月的痕迹。

胶原蛋白（collagen），曾是注射针剂，有让皱纹消失嘴唇圆润的神奇效果。但是美容业近来宣称，发现了一种新办法，既免了皮肉之苦，还能大饱口福。

胶原蛋白粉、胶原蛋白条、胶原蛋白巧克力、胶丸、水剂、糖果……这些市面上形形色色的产品，都宣称可以帮助补充人体中的胶原蛋白，防范皮肤出现衰老的痕迹。

如果你也忍不住想尝试既好吃又有美容效果的永葆青春“灵丹妙药”，先来想想这个问题：究竟什么是胶原蛋白？

吃、喝胶原蛋白真的有助于“冻颜”，推迟皮肤衰老的自然规律吗？

为什么吃喝胶原蛋白？

胶原蛋白，浅白来说，就像是将我们的身体固定在一起的胶水。我们身体中有各种类型的胶原蛋白，但是最多的是I型，它是皮肤中最主要的结构性蛋白质。

I型胶原蛋白是皮肤形状和韧度的基础，但是人从20多岁开始，身体中I型胶原蛋白的分化，就超过了身体的再造速度。皮肤专科医生和《护肤宝典》作者安加力·马赫托（Anjali Mahto）医生说，人也就是从这个年龄段开始，皮肤厚度和韧性每年以1.5%的速度递减。

长期以来，胶原蛋白一直是护肤霜中很常见的原料，但问题是它究竟能不能穿透表皮起任何作用。

注射胶原蛋白现在不再受人追捧，一是因为它没有其他针剂那么长的“驻颜”效果，二来因为与过敏反应等很多并发症有关联。

如今市面上可以食用的胶原蛋白产品越来越多， 有的添加了提味剂和糖精等提升口感。你还可以买到原味的胶原蛋白粉，加入果汁、汤甚至咖啡中。

食用哪类胶原蛋白？

目前可供食用的胶原蛋白产品只有两类：全胶原蛋白（whole collagen）和水解胶原蛋白（hydrolysed collagen ）。

全胶原蛋白与任何其他蛋白质一样，在肠胃消化过程中被分解成钛（即构成蛋白质的氨基酸）。有种说法称，这些钛会进入皮肤内层（也就是有血管、神经和毛孔的皮肤层），替换或者补充皮肤层内的胶原蛋白水平。

水解胶原蛋白在进食之前已经被分解为钛。有一种理论说，吃下这种胶原蛋白会给大脑造成错觉，以为胶原蛋白已经被破坏，从而刺激身体生成更多胶原蛋白。

在牛、猪等动物以及鱼和其它海鲜中都有胶原蛋白，它们也是胶原蛋白得以生产的原料。 含胶原蛋白的产品都不是素食产品，也不一定适合有其他饮食要求的人们食用。

吃喝胶原蛋白的效用？

有的研究认为吃喝胶原蛋白通过刺激身体自然生成、改善皮肤的弹性、增加皮肤水分和胶原蛋白密度对延缓皮肤衰老很有作用。

不过有些食、用过胶原蛋白的人说，很难说吃了就真的管用。

另外的问题是胶原蛋白是否真的能在人体消化过程中幸存下来。

Image copyright AFP Image caption 健康专家指出，要限制糖的摄入，因为它已经证明与皮肤提前衰老有关联。

马赫托医生说：“不妨谨慎看待这些不同的意见。在实验室以外，还没有什么证据证明食用胶原蛋对皮肤有作用，也几乎没有什么确凿的证据显示胶原蛋白能在消化过程中存活下来，进入血液后最后到达皮肤。绝大部分的胶原蛋白对人体作用的研究都是那些推销产品的人们做的，所以很可能有偏向。”

尽管有研究认为，补充胶原蛋白可能对皮肤有益，但仍然需要展开更多研究得到一个确切的答案。马赫托医生认为，吃些胶原蛋白补剂，特别是吃那些市面上能买到的产品的剂量，不会对身体造成伤害。

不过有些营养学家对胶原蛋白补剂却持肯定的态度。营养学家费安娜·亨特（Fiona Hunter）说，“作为营养学医生，我一般推荐食品而不是补品，但是胶原蛋白是个例外，因为很多研究都指出，胶原蛋白的好处来自补剂而不是食品。” 她说，可能是因为补剂所提供的胶原蛋白，更容易让人体吸收。

尽管健康的生活方式并不能阻止人体的胶原蛋白流失，但是不健康的生活方式已经证明是皮肤提前衰老的原因。

马赫托医生建议饮食均衡、多样化，限制糖量，因为糖与皮肤提前衰老有直接关联。

她还建议为防止皮肤衰老要经常运动，使用防晒霜、不吸烟。

她说：“就皮肤来说，没有什么超级食品能防衰老；衰老是个贯穿一生的过程，而你努力保持身体里里外外的健康，也应该是个一辈子的过程。”