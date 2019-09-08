Image copyright Getty Images Image caption 孕妇的身心健康，对胎儿发育和孩子的成长都有很多潜在的影响

众所周知，母亲孕期压力大影响胎儿发育。跟踪调查40年的一项研究得出结论：孕期压力还会大大增加子女患精神病的风险。

女性在怀孕期间压力过大，使子女今后罹患人格障碍（personality disorder) 精神疾病的风险大增10倍。

这是最新刊登的一个跟踪调查报告得出的结论。

该研究还指出，即便是普通程度的压力，如果时间过长，也可能对孩子的发育造成影响，甚至会在孩子出生之后继续影响他们的成长。

这一研究调查了在芬兰的3600名孕妇，询问她们在孕期的压力程度以及他们子女的情况。

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心理学家说，孕妇应该能得到精神健康层面的支持。

造成人格障碍的其他重要原因，还包括孩子被抚养的方式、家庭的财政情况和儿童时期是否经历过心理创伤等。

什么是人格障碍？

所谓人格障碍，指一个人的个性在某些方面困扰自己也困扰他人。

可能的症状包括过度焦虑、情绪不稳定、或者偏执、愤世嫉俗，等等多种类型。

人格障碍据信影响百分之五的人。他们也更可能有其它精神健康问题，如抑郁症、或者吸毒、酗酒。

与其它精神病一样，成长过程、脑部问题和基因都可能是罹患人格障碍的成因。

研究对象是谁？

这一研究报告刊登在《英国心理学期刊》（the British Journal of Psychiatry）上。研究人员请参加研究的怀孕妇女，在孕期的每个月都回答他们的精神压力处于怎样的水平。

压力水平设为三个等级：很明显的压力、有时有压力和无压力。

这些妇女生活在芬兰首都赫尔辛基附近，他们的子女都出生在1975-1976年之间。

这些孩子年满30时，研究人员记录了他们中所有被确诊人格障碍的情况，总共有40 宗。这些病例全部都非常严重，需要住院治理。

研究发现了什么？

这一研究发现，孕妇长时间受困于很大的压力，对子女可能有潜在的长期影响。

母亲在怀孕期间经历很大的压力，子女罹患人格障碍的风险比那些没有压力的妇女所生子女要高出 9.53倍。而时有压力的孕妇，这一风险则四倍于没有压力的孕妇。

为什么压力殃及后代？

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目前尚不清楚为什么妇女孕期承受长时间的大压力会增加子女的人格障碍风险。这有可能是由于胎儿大脑所发生的变化，或者遗传基因的结果，或者与孩子成长过程中的其他因素有关。

研究人员尝试通过掌控其它因素，而将压力的影响单独加以分析；这些因素包括孕妇一贯的精神情况，是否吸烟、是否有忧郁症等。

以前的研究着重于找到孕期压力与忧郁症、焦虑和精神分裂症之间的关系。

如何应对？

心理学专家指出，怀孕期可能给女性带来很大的压力，孕妇有必要得到各方面的支持和帮助。

如果在怀孕期间的压力不加以疏导和控制，也可能引发产后抑郁症。

因此，孕妇无论是在家庭中还是工作中都应该得到帮助，让她们了解应对压力的策略。

她们有必要学会休息、学会寻求帮助，学会向信任的人倾诉自己的感受。

饮食平衡、戒烟、稳定的睡眠等，都是孕妇应对孕期压力的良方。