Image copyright Getty Images Image caption 医生们表示，任何解决药物依赖性的尝试都需要逐步减少药物的使用和剂量。

英格兰医疗健康问题主管官员称，英国有数十万人处方药上瘾。需要未雨绸缪防止滥用药物趋势。

英格兰公共卫生局（Public Health England，或译英格兰公共卫生署）就使用强效止痛药、抗抑郁药和安眠药的情况开展调查后表示，英格兰（人口约占全英国85%）有四分之一成人长年使用这些药物。

这次研究发现，截至2018年3月底，半数使用这些药物的人服用这些药物已经至少长达12个月。

医疗卫生部门的官员们表示，这种大规模、长期使用有关药物的现象是没有道理的，显示出病人对药物依赖的迹象。

英格兰公共卫生局局长保罗·科斯福德教授说，他对这种状况很担忧。

他表示，这些药物具有许多重要的临床用途，可以极大地改变人们的生活质量。

但他指出，有众多的患者使用药物太久，时间超出了这些适合临床使用药物的使用时间长度，这些药物可能就会不再有效，或者产生副作用的风险可能超过其益处。

替代性治疗

科斯福德教授表示，必须帮助人们获得其它方式的替代性治疗。

皇家全科医师学院的海伦·斯托克斯-兰帕德教授说，全科家庭医生并不喜欢给病人开药供长期服用，但有医生时别无选择。

她指出，这表明严重缺乏替代性医疗。

英格兰国家医疗服务系统（NHS）表示，正在对一些替代性医疗服务进行投资，比如谈话疗法和所谓的社会处方等，包括锻炼课程和基于艺术的活动，对有些病人可能更合适。

一个病人的自述：我变成与世隔绝

Image caption 曾经服用止痛药上瘾的病人的自述：我变成与世隔绝

凯蒂在医院里切除阑尾后，止痛药上瘾长达10年，然后又被误诊。她患有子宫内膜异位症，但医生没有发现。

有一阵子，她每天要吃24颗止痛药。

她说，感觉自己与社会隔绝，体重大幅增加，孤立于朋友圈之外，家庭关系也受到影响。

多年来，她孤立无援，一直到她被送去参加布拉德福德一个慈善机构主办的戒除药物上瘾的项目。

在后者的支持下，包括向她提供咨询，她设法摆脱药瘾，自去年年底以来就没有再吃止痛药。她表示，获得了新生。

重审药物使用问题

目前，英格兰医疗卫生部门正在重新审查一些处方药的使用情况，包括政府担心人们滥用的五类处方药物：

抗抑郁药

鸦片类急性疼痛和损伤止痛药（不包括在癌症患者的使用）

加巴喷丁类似物（Gabapentinoids ，用于治疗癫痫、 焦虑和神经相关疼痛）

苯二氮平类药物（Benzodiazepines，主要用于治疗焦虑）

Z类药物 （安眠药）

一段时间以来，医生开处方药的数量一直在上升，部分原因是人口老龄化，尽管有迹象表明处方药的使用正在放缓。

为了评估药物依赖程度，英格兰公共医疗卫生局的官员们分析了患者数据，调查有多少人在医院外服用这些药物，以及服用多长时间。

2018年3月，使用处方药物的病人中有一半服用有关药物长达一年或更长时间，其中约四分之一的人已经至少使用了3年。

在贫穷区域和妇女中，处方药使用率更高。

医生们表示，任何解决药物依赖性的尝试都需要逐步减少药物的使用和剂量。

病人可以使用替代疗法，比如谈话疗法代替抗抑郁药，同时将人们与社会活动（如艺术活动）联系起来，有助于减少孤独和抑郁，并制定活动方案，并用于治疗疼痛。

Image copyright BackyardProduction Image caption 长期服用一些药物后，其药效下降。

其它国家和地区的问题

在美国，滥用处方药，特别是鸦片类止痛药，已经成为一个重大社会问题。

自20世纪90年代末以来，处方药使用率急剧上升。有迹象表明，官方试图控制这种趋势，迫使人们进入非法药品市场。

在过去10年中，美国鸦片类药物服用过量造成的死亡人数增加了一倍多。

英格兰公共卫生局说，在英国，有关问题还没有达到这样的规模。英国处方药使用率比美国低4倍，因过量用药而死亡的人数也没有像美国那样大幅增加。

该机构指出，事实上，英国鸦片类药物的处方率也低于许多其他欧洲国家。但英国希望在看到其他地方出现的问题后，有必要采取预防措施，防止出现同样情况。