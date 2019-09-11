Image copyright Getty Images/AFP Image caption 实况视频截图显示印度登月探测着陆器试图软着陆失联的前一刻。

“看来是硬着陆了”。印度太空和研究组织（ISRO）负责人西万（K Sivan）幽幽的叹了口气说。

印度“月船2号”探测器所携带的着陆器9月7日在月球南极试图软着陆时与控制中心失去联系后，ISRO一直在努力寻找着陆器的下落，试图重新恢复联系。

72小时后，印度登月探测行动的环月轨道器上的多架照相机终于锁定了着陆器坠落的确切地点。

印度“月船2号”项目总耗资约1.4亿美元，探测器重达3850千克，包括轨道器、着陆器和月球车3个模块，携带了10多个各类研究装置。如果按照计划成功实现软着陆，印度将成为继俄罗斯、美国以及中国之后第四个登陆月球的国家。

Image copyright CORBIS VIA GETTY Image caption 1971年，阿波罗15号把第一辆月球车送上了月球，迄今仍泊在月球上。宇航员在驾驶仪板上留下了一本圣经。

9月9日找到了坠落的着陆器后，印度国家航天局的官员表示，正在试图重新与着陆器取得联系。

无论ISRO科学家的努力是否凑效，对于月球来说，人类又在它那里留下了最新的一堆废铜烂铁。

Image copyright NASA/NEWSMAKER/GETTY Image caption 人类过去半个多世纪的登月努力，在月球表面留下的不仅是大脚印。人类在月球上的遗留物，总重量估计超过200吨。

今年7月，人类成功登月50周年的庆祝热热闹闹刚过去，第一个踏上月球的美国宇航员阿姆斯特朗的“个人一小步，人类一大步”的名言再次传颂。

人类过去半个多世纪的登月努力，在月球表面留下的不仅是大脚印。从月球车，机器人，飞行器部件等技术设备硬件，到牺牲宇航员纪念牌，合家欢照片，圣经，猎鹰羽毛等温情信物，再到宇航员的靴子和屎尿袋，不一而足。

Image copyright NASA/LIAISON/GETTY Image caption 第一个踏足月球的人类，美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗在月球上插下一面美国星条旗。

过去50年来，人类在月球上的遗留物，总重量估计超过200吨。有些是常人可以想见的，有些恐怕很难想象。

其中，最有分量，个头最大的是历次美国阿波罗登月行动中留下的5个土星V运载火箭，其次是登月飞船残骸，着陆器，月球车。

Image copyright Weibo Image caption 中国的玉兔月球车是在月球长眠的最新人类遗物之一。

这些硬件设备当然不都是美国人留下来的，前苏联，欧洲航天局的“贡献”也不小。

在印度的着陆器失联之前，中国的玉兔月球车是在月球长眠的最新人类遗物。

阿波罗15号的宇航员在月球留下了一个8.5厘米的铝质小人像，旁边的一块纪念牌上写着14位在宇航探险事业中丧生的宇航员的名字。

Image copyright CORBIS VIA GETTY Image caption 登月飞船残骸，着陆器，月球车，是人类留在月球上最有分量的东西。

阿波罗15号宇航员斯考特在完成月球行走前，一手拿着把锤子，一手拿一根猎鹰羽毛，演示了著名的伽利略证明地球引力的试验。那根羽毛和那把锤子他没有带回来，还留在月球上。

第一个登月的人类，阿姆斯特朗在月球上留下的不仅是大脚印，还有一个黄金制成的橄榄枝，表达人类登月的和平愿望。

Image copyright SSPL/GETTY Image caption 阿波罗15号的宇航员在月球留下了一个8.5厘米的铝质小人像，旁边的一块纪念牌上写着14位在宇航探险事业中丧生的宇航员的名字。

第10位在月球行走的宇航员，阿波罗16号宇航员查尔斯·迪克，在月球上留下了一张合家欢照片。

阿波罗14号宇航员艾伦·斯尔帕德在月球上挥杆打高尔夫球，感叹球“成英里的飞”，两个高尔夫球和球杆都留在了月球上。

Image copyright SPACE FRONTIERS/GETTY Image caption 阿波罗16号宇航员查尔斯·迪克，在月球上留下了一张合家欢照片。

月球上还留着100张面值2美元的纸钞，这是阿波罗登月行动的宇航员当作护身吉祥物带上月球的。

此外，月球上还有12双宇航员穿的靴子和装有宇航员的屎尿和呕吐物的96个袋子。

Image copyright Getty Images Image caption 阿波罗宇航员早餐牛排定量170克。月球上留下了96袋宇航员的排泄物。

两个打飞的高尔夫球恐怕很难找到了，不过，美国航天局NASA的科学家说，如果人类再次有机会登月，更想找的是那96个屎尿袋，科学研究价值极大。

Image copyright Getty Image caption NASA说，如果再有机会登月，更想找的不是打飞的高尔夫球，而是那96个屎尿袋。

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