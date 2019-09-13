Image copyright Getty Images Image caption 英国的威廉王子就是左撇子

写字用左手？世界人口中， 大约十分之一的人是左撇子。

关于左撇子存在种种说法与迷思，比如说比较聪明，但不吉利等等。

左撇子到底是天生的，还是后天习惯养成的呢？都有哪些特点？左撇子的大脑真的跟习惯使用右手的大多数人不一样吗？

Image copyright Getty Images Image caption 左撇子占总人口的大约十分之一

英国科学家最近称，他们找到了与左撇子有关的人类DNA（脱氧核糖核酸）的首批基因指令。可能正是这些基因指令决定了人们主要使用左手还是右手。

不但如此，该基因指令还与人脑的结构和功能有密切联系，特别是与主导语言功能的那部分大脑区域。

领导该研究的英国牛津大学研究小组说， 左撇子的人可能语言能力更强。

研究小组研究了英国生物库（UK Biobank）中40万人的数据，该生物库中记录了这 40万人遗传密码的完整序列。

研究人员发现，他们之中有超过三万八千人是左撇子，和世界人口左撇子的比例相吻合。

研究人员还找到了四个与左撇子有关的遗传区。他们把这一研究结果发表在《大脑》（Brain）医学杂志上。

研究小组成员之一杜奥教授（Gwenaëlle Douaud）告诉BBC, 这是人们首次发现左撇子还是右撇子是有遗传因素在里面的 。

Image copyright Getty Images Image caption 美国前总统奥巴马就是个左撇子

大脑结构不同

根据对英国生物库志愿者的大脑扫描显示， 细胞骨架（细胞内细胞质中由蛋白质构成的纤维网络结构，英文：cytoskeleton）正在改变脑白质的结构。

也就是说，科学家首次能够在人脑中看到左右手不同的人细胞骨架的区别。

例如左撇子，大脑的左右半球连接性更好，特别是主管语言区域的部分协调性更佳。因此， 研究人员推断，左撇子的语言表达能力更强。

然而，研究也显示，左撇子患精神分裂症的比例略高，但罹患帕金森症的几率则略低于惯用右手的人。

左撇子的名人

Image caption 安吉莉娜·朱莉是左撇子

古今中外，有许多左撇子的名人。

比如， 美国前总统奥巴马、英国前首相卡梅伦都是左撇子。

一些影视名人中包括美国好莱坞演员安吉莉娜·朱莉（Angelina Jolie）、妮可·基曼（Nicole Kidman）也都是左撇子。

英国披头士乐队成员保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）也是个左撇子。

在英国王室成员中， 威廉王子则是个左撇子，而且，据说他还引以为自豪。

左撇子偏见

在中国，长期以来总有一些家长试图矫正本来是左撇子的小孩。但现在这种情况随着人们对左撇子的认识已经开始好转。

在其他许多国家的文化中都存在对左撇子的偏见。比如，有些文化认为左撇子不吉利、左撇子的人比较心怀恶意等。

这一偏见甚至还体现在语言中。例如，福尼斯教授（Prof Dominic Funiss）说，法语中的左（gauche）还有笨拙的意思。 在英语中，右（right）也有正确的含义。

福尼斯教授表示，从英国最近这个研究结果可以看到，左撇子是大脑发育和遗传的结果，跟倒霉和邪恶无关。

与此同时，人们还需要对此进行全球性的进一步研究，以便更好理解决定人们左右手之分的遗传和后天环境因素。