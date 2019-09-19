从微生物角度看自然分娩和剖腹产的差异

医学研究表明，剖腹产婴儿和自然分娩的婴儿有极不同的肠道菌群。

英国科学家表示，早期与微生物的互动可成为免疫系统起到“恒温器”的作用。这可能解释了为什么剖腹产婴儿长大后更容易出现一些健康问题。

研究人员强调，女性不应对新生儿进行“阴道播种”（vaginal seeding），这指的是为剖腹产出生的新生儿抹上他们母亲阴道中的分泌物，此前有研究称这样能提升婴儿的免疫力，让他们更健康。

肠道细菌有多重要？

我们的身体并不全是人体器官。相反，我们的身体是一个生态系统，我们身体的一半细胞由细菌、病毒和真菌等微生物组成。

他们大多生活在我们的肠道，并被统称为微生物组。微生物组与包括过敏、肥胖、炎症性肠病、帕金森症、抑郁症和自闭症等疾病有关，而癌症药的药效也与其相关。

这项由伦敦大学学院（UCL）的维康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）和伯明翰大学（University of Birmingham）完成的共同研究，评估了我们离开母体的无菌子宫并进入细菌世界时，微生物组的形成过程。

研究人员从近600名满月的婴儿尿布中取样，而有些甚至提供长达一年的粪便样本。

这项发表在《自然》（Nature）杂志上的研究显示，自然分娩的婴儿从母亲身上获得了大部分细菌。

但剖腹产婴儿的克雷伯氏肺炎菌和假单胞菌等缺陷较多。

“让我感到惊讶和害怕的是这些孩子身上携带的大量细菌，”来自维康桑格研究所的劳利（Trevor Lawley）博士告诉BBC。

“它可能是其总微生物组的30％。令我兴奋的是，我们现在拥有了大量的数据，我们可以在此基础上，思考如何从出生开始正确建立人体生态系统。”

微生物组

人体只有43%的细胞属于人类，而其他的部分则是由非人类的微生物细胞群组成；

其余的是包括细菌、病毒、真菌和单细胞古菌在内的微生物组；

人体基因组 （人类的全套基因指令）由称为基因的20,000条指令组成；

人类基因组大约由2万个基因组成，但人体中的微生物群的基因大约在200万到2000万个之间；

我们的微生物组也被称为“第二基因组”。

它影响婴儿健康吗？

众所周知，剖腹产的孩子患比如1型糖尿病、过敏和哮喘等疾病的风险较高。这可能与人体不稳定的免疫系统相关。

自然分娩和剖腹产婴儿之间的差异随着时间的推移而逐渐消失，并且在他们一岁时就打平手了。

因此，该领域的一个主要想法是，首先人体天生的细菌很重要，它帮我们训练免疫系统分辨敌我。

来自伦敦大学学院的研究员菲尔德（Nigel Field）博士说：“这种假设认为，人出生的那一刻可能是一种‘恒温’时刻，它为未来的生活设定了免疫系统。”

“婴儿生物群”这项研究将继续记录婴儿的童年，并提供更多的清晰内容。

Image caption 人体大部分的微生物存在于肠道。

如何改变新生儿的微生物组？

出生方法对婴儿的微生物组影响最大，但抗生素以及母亲是否母乳喂养婴儿，也改变了我们的微生物与人类之间的新生关系。

该领域早前的研究已引发“阴道播种”潮流，即为剖腹产出生的新生儿抹上他们母亲阴道中的分泌物，以提升他们的免疫力，让他们更健康。

然而该研究表明，即使是自然分娩的婴儿也不会比剖腹产婴儿有更多的阴道细菌。

相反，母亲传给婴儿的细菌来自于在分娩期间与母亲的粪便接触。研究人员表示，“阴道播种”可能会使婴儿更易感染B组链球菌。

将来有可能在出生时给剖腹产婴儿提供好细菌的混合物，这样他们一出生，与微生物世界的关系就是开始走上正道。

“这些是专门为我们服务的细菌，”劳利博士说。

“我最感兴趣的是母亲传给孩子的细菌种类，这非偶然，这些细菌与人类的进化有关。这就是我们想要理解和保存的东西，即母子之间的亲缘关系。”

孕妇该做什么？

英国皇家妇产科学院（The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists）副院长怀特（Alison Wright）医生表示，这项研究的结果具有开创性，但不应阻止女性进行剖腹产手术。

她说：“在许多情况下，剖腹产是一种挽救生命的手术。对于女性和孩子来说，这是一个正确的选择。”

“微生物组在新生儿中的确切作用以及哪些因素可以改变它，这些问题仍不清楚。所以我们认为，这项研究不应阻止女性进行剖腹产手术。”