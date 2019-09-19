伦敦时装周：脱欧前夜的忐忑与期盼

Image copyright ANA CIOBOTARU Image caption 伦敦时装周以年轻、独立、多元著称

距英国与欧盟协定的最新“万圣节”脱欧期限仅剩月余，被很多人戏称为“脱欧前夜最后一季”的伦敦时装周近日的大小展示活动为伦敦的仲秋平添几分色彩。

然而，在看似的一切照常、按部就班中，每个在英国“混”时尚圈的人心里似乎都多少有点对未来的不可知的忐忑。

很多人心中都有一个不言的盘算：脱欧之后的伦敦时尚行业会怎么样？

伦敦时装业的忐忑

时装周首日在伦敦西城华尔道夫希尔顿酒店举行走秀的台湾设计师黄薇风趣地告诉BBC中文，这一季是“自己的脱欧”，因为此次展示的设计“是很大的突破，和从来没有的做法。”

不像通常先有设计主旨再发展作品，据介绍黄薇这一季是跟着“材料”走的设计。

不过，这位获得过柏林“未来设计师奖”、参加伦敦时装周已数十季的英国独立设计师认为，她本人对脱欧的看法可能与众不同，认为改变不一定不好，并期待改变可能带来的新气象。

当然，像黄薇这样保持乐观态度的设计师不占多数。统计显示，九成以上的英国设计师公投时都投票留在欧盟，并多数对脱欧前景表示担忧。

Image copyright AFP Image caption 伦敦时装周上一个名为“封面女郎”的展示

“脱欧对整个英国时装业将是个挑战”。英国时装协会CEO拉什（Caroline Rush）告诉BBC中文。

据《时尚》杂志商业版说，目前欧盟对第三方国家进口服装征收11.5％的关税，对纺织品征收6.5％的关税。英国政府也可能对进口到英国的商品征收尚未确定的关税，这可能会使拥有复杂供应链的公司面临双重征税的危险。物流也会由于出入境手续增加以及因额外的关税而导致货运延误。

分析师零售经济公司首席执行官理查德·林（Richard Lim）表示，放弃现有贸易协议的硬脱欧，对设计师、零售商和制造商的影响巨大。其中有可能的影响来自关税、进口原材料价格增加、出口手续繁杂带来的巨大时间浪费、还有买家信心不足等方面。

Image copyright AFP Image caption 博柏利（Burberry）2019伦敦时装周走秀表演

博柏利（Burberry）首席运营和财务官布朗（Julie Brown）预测，付费专区根据世贸组织（WTO）规则进行交易，可能会使博柏利公司“降低数千万英镑”的收益。这样的打击对于年收入27亿英镑的公司来说，或许还可控，但对于栖身英国时装业的独立设计师的中小公司来说无疑是挑战。

还有设计师担心脱欧之后，原材料的来源会受到限制。伦敦的爱尔兰设计师马龙（Richard Malone）、英格兰传统家族品牌负责人斯特拉德（Christina Strutt）等都开始提早备货。

斯特拉德告诉BBC中文：“我们不得不提前购买欧洲面料，这是一笔不小的投入。”

“英国不需要我了”

当今时装业是个全球性的多元化的世界。脱欧之后，来自欧盟国家的时尚从业人员的去留问题，让圈内人不知所措。英国设计师菲比（Phoebe English）在她的新季发布上告诉BBC中文：“我最担心脱欧之后，不能和我的优秀员工一起工作，他们都是在英国毕业来自欧洲其他国家很有才华的人。”

本届伦敦时装周的展馆最中央，是来自全英大学时装专业的毕业生联合展台。用布料拼接成的几个人偶悬挂在展厅中间，来自爱沙尼亚、伯恩茅斯某大学毕业生索洛维约夫（Janislav Solovjov）说：“我把自己的身份变成英国永居，我害怕英国不需要我了。”

国际人才外流也是英国时装业可能面临的一大挑战。像索洛维约夫一样，选择在英国发展的人来说，脱欧之后能否继续留在英国，的确是个大问号。

Image caption 来自爱沙尼亚的索洛维约夫（Janislav Solovjov）说：“我把自己的身份变成英国永居，我害怕英国不需要我了。”

来自瑞典、在美国长大，2016年毕业于中央圣马丁的洛维萨（Azura Lovisa），今年第一次在伦敦时装周有自己的展台，她说：“我很兴奋已有一些感兴趣的买家，可是脱欧带来太多不确定。我有欧盟国家的永居签证，希望能留在英国发展。”

获得Sarabande基金的英国设计师Katie和她的品牌Roberts|Wood认为，伦敦时装周是个绝好的平台，让我们向世界展示我们的设计精神。伦敦最迷人之处就是，有很多来自不同国籍的合作者都在这里，非常多元，这非常重要。

英国制造的意义

在有人为英国脱欧而担忧的同时，也有业内评论认为脱欧是“英国制造”的回归，会迫使人们在本土找出路。珠宝品牌Steven Webster的手工匠人奥迪（Michael Oddy）对BBC中文表示，他个人同意脱欧会带来更多的“英国制造”，这是令人期待的好事。他说：“如果人们对首饰有需求，我们就有市场，就会找到本土的材料供应商。”

设计师Katie则认为，“英国制造”的意义一直都存在，是为支持本土制造业和倡导可持续性时装。她说：“制作过程对我来说一如既往地非常重要。特别是，我正尝试运用数字高科技和手工艺结合，让我的设计更具可持续性的特质。”

Image copyright BBC Chinese Image caption 伦敦时装周

同样采用数字印刷技术制衣的新毕业设计师索洛维约夫在环保取材方面也下了功夫。他说，我的设计都是“英国制造”，所有布料来自英格兰多塞特，天然材质和染色，减少对化纤的使用。

不过，即使对于支持“英国制造”和英国品牌的公司和个人来说，人们还是意识到时装产业从原材料到设计、制作和最终消费，均不可能逃脱全球化和多元化的“宿命”。不少参与脱欧前夜最后一届伦敦时装周的人们可能会继续寻思，希望“万圣节”后不会是他们永久的假期。