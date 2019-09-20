黑色旅游：吸引全球的七大热点你去过几个

Image caption 切尔诺贝利荒弃的游乐场

人们常用读万卷书不如行万里路来形容旅游的好处。旅游不仅能让人放松身心、开阔视野，还能让人了解不同文化和风土人情，增长见识。

而近年来又兴起了黑色旅游（Dark Tourism）。所谓黑色旅游是指人们到死亡、灾难、痛苦、恐怖事件或悲剧发生地旅游的一种现象。

以下是BBC为你归纳的全球七大黑色旅游热点，看看你都去过几个？

1. 乌克兰的切尔诺贝利

1986年，切尔诺贝利（Chernobyl） 核电站发生爆炸事故。爆炸释放的辐射量要比日本广岛原爆大400倍，使它成为人类历史上最大规模的核灾难。

爆炸发生后，距离爆炸最近的小城普里皮亚季（Pripyat）的5万居民和工人立即被疏散，他们从此再也无法返回家园。

今天，人们可以到切尔诺贝利隔离区旅游走廊去参观。在这里，人们可以看到那些被人们放弃的房屋、学校、幼儿园以及游乐园等。它们如今已经被森林和荒草覆盖。但这里仍很危险，不对公众开放。

2. 意大利的庞贝古城

Image caption 被火山灰埋葬的意大利庞贝古城。

闻名世界的意大利庞贝古城（Pompeii）位于那不勒斯市附近。公元79年维苏威火山喷发，整个庞贝城被火山灰和熔岩埋没。今天，它被列为联合国教科文组织世界遗址之一。

由于被火山灰所掩埋，当时庞贝古城的原貌被完整保存下来，甚至连食物、涂鸦以及宠物等都被尘封冻结，为人们提供了庞贝古城日常生活一瞬间的独特写照。

现在，庞贝每年吸引大约250万来自世界各地的游客前来参观。

3. 波兰奥斯威辛集中营

Image caption 波兰奥斯威辛集中营

波兰奥斯威辛集中营（Auschwitz, Poland）是纳粹集中营最大和最臭名昭著的一个。

二战期间，大约100多万犹太人在这里遭到德国纳粹的屠杀。现在，这里已经变成了纪念馆，成为历史暴行的见证。

每年，大约有100万人前来这里参观。那些用来运输犹太人的牛车、毒气室、遇难者的鞋子和孩子们的玩具等时时提醒着人们这里所发生的一切。

4. 纽约9.11纪念馆

Image caption 纽约“9·11”国家纪念博物馆

2001年9月11日，发生在纽约的一场恐怖袭击震惊了全世界。

两架被基地组织劫持的客机撞上了纽约世贸中心的两座塔楼，最终导致双塔楼倒塌，造成2996人死亡。

后来，人们在双塔楼遗址上修建了“9·11”国家纪念博物馆。这里也成了许多到纽约旅游的游客必访之地。

5. 南非罗本岛（Robben Island）

Image caption 罗本岛监狱曾关押包括曼德拉在内的许多南非黑人政治犯。

罗本岛距离南非开普敦只有12公里。罗本岛以其监狱而闻名，并且已经有400多年历史。南非第一位黑人总统纳尔逊·曼德拉就曾经被囚禁在这里长达18年。这里的监狱以戒备森严和条件恶劣出名。

在种族隔离制度被取消后，这里成为了博物馆。如果到这里参观，还可以体验曾在这里被关押过的前犯人亲自为你导游。罗本岛也是联合国教科文组织的世界文化遗址之一。

6. 泰坦尼克号沉船遗址

Image caption 泰坦尼克号不幸在大西洋沉没。

一个世纪前，泰坦尼克号（RMS Titanic）从英国驶往美国纽约的处女航中在北大西洋遭遇冰山沉没，让这艘豪华客轮永远尘封在大西洋海底。

但从2020年起，有关部门将会组织一些游客参加为期一周的泰坦尼克探险之旅系列活动。

申请人只要是18岁以上、持有有效护照，并且不介意乘坐小船就可以。

对了，还有就是需要能支付得起12万5千美元的费用。

7. 柬埔寨杀戮场万人冢

Image copyright The bbc Image caption 佛塔中陈列着在附近坟墓中找到的5000多名受害者的头骨

在1975到1979年期间，波尔布特领导的柬埔寨红色高棉政权，在首都金边附近的琼邑克（又译钟屋，英文名 Choeung Ek）屠杀了100万人，使这里变成了臭名昭著的杀戮场。

现在，这里早已成为纪念馆，并成为柬埔寨的一个旅游热点，吸引大量来自世界各地的游客。

这里最著名的景点之一是一座佛塔，佛塔中陈列着在附近坟墓中找到的5000多名受害者的头骨。