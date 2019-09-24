托马斯库克：全球旅游业鼻祖如何走向倒闭

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托马斯库克（Thomas Cook）称得上是英国人的一个共同记忆。多年来，它都是世界上最著名的旅游品牌，服务过数以百万计人次，并随着交通工具乃至社交媒体的发展进程作出了自己的演变。

178年的历史里，托马斯库克从一个英国国内的旅游服务提供商发展成了一个年销售额达90亿英镑、每年1900万客户和在16个国家拥有2.2万名雇员的全球旅游集团。

它的历史也是英国人乃至世界旅游者们度假和探索地球村的方式演变的历史。

旅游评论家艾玛·考瑟斯特（Emma Coulthurst）表示，英国人是“与托马斯库克一齐成长”。

Image copyright Getty Images Image caption 32岁时的托马斯·库克。当时他希望通过铁路旅行来为英国社会带来变革。

托马斯·库克：英国旅游业鼻祖

公司的创始人托马斯·库克是柜子制造商出身，在1841创办了这家公司，一开始更多是集中在英国国内的旅游业务。

作为一名浸信会的牧师，他希望为工薪阶层提供一种具有教育意义的娱乐形式，以免他们过于沉迷于喝酒。他当时认为，酗酒是维多利亚时代的英国社会顽疾的根源。

当时，他利用英国新建成的铁路线，以每人一先令（相当于今天的3英镑）的价钱首次组织提供一段12英里的出行服务，这就是当时英国禁酒运动中的其中一种措施。

Image copyright Getty Images Image caption 托马斯库克的第一次旅游服务，大约有500名客人参加。

首次服务大获成功之后，库克开始代表主日学（Sunday School）经营此类旅游服务，成为旅行社产业的雏形。

到1855年，库克将眼光转向英国以外。在巴黎的旅游服务取得成功之后，开始发展其他欧洲国家的旅游线路，进而向美洲、亚洲和中东发展。

Image copyright Getty Images Image caption 托马斯库克早期的旅游广告。

经历起伏

库克在1892年去世后，公司由他的儿子约翰·梅森·库克接手，并在20世界初期一直是家族企业，第三代接班人更加入了冬季运动旅游以及民航旅游等业务

1920年代末，托马斯·库克的后代将公司卖给比利时东方快车（Orient Express）的老板，但在二战爆发后，为了避免被纳粹抢夺，公司被英国政府收归国有。

二战后的时代，英国旅游业和度假产业开始蓬勃发展，此时的托马斯库克公司也已经发展出了全套的海外旅游套餐服务。之后数十年里，该公司经历了1970年代的重新私有化，1990年代先后两次被德国公司收购，以及创办自己的航空公司等。

Image copyright Getty Images Image caption 托马斯库克旗下曾拥有多家子公司。

无法适应新时代

但是，21世纪的旅游产业发展，令该公司遭遇有史以来最难以适应的形势。

数字时代令旅游业发生革命性的变化，互联网预订和廉价航空公司的兴起令度假套餐服务比以往任何时代都更大众化。此类旅游业务仍然受到大众欢迎，但是大众却对价格更加敏感，而托马斯库克的利润空间并不大。

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托马斯库克受到了金融、社交媒体、世界政局甚至气候变化等多重因素的影响，业务空间也被新兴的网上旅游社、廉价航空等多种产业瓜分。

在新的时代里，很多旅行者已经可以通过各种途径自由组合自己的度假行程，而不再依赖旅行社。

旅游业专家指，托马斯库克的悠久历史也令它形成了积重难返的债务和人员过剩问题——在全盛时期，该集团旗下有数百家门店和数万名员工。

各种收购行动令它欠下巨额债务，无力应对旅游业市场的急剧变化，而飓风、热浪等气候问题以及政局变化下的汇率浮动也在近年对该公司造成极大冲击。

Image copyright Getty Images Image caption 托马斯库克的品牌遍布世界各地，包括印度。

多重复杂原因

《旅游周刊》（Travel Weekly）的新闻部主编艾米·基利（Amie Keeley）指，托马斯库克倒闭的原因“非常复杂”。

她指出，在一些年前，该公司就作出了“值得质疑的决定”：在人们开始转向互联网的时候，它仍在新管理层的决策下扩展门店。

“短期来说，过去这个夏天漫长的热浪也是一大原因，人们还说到英国脱欧，说顾客没那么有信心了，”她说。

旅游评论家艾玛·考瑟斯特（Emma Coulthurst）考瑟斯特则指出，托马斯库克在各大城市的繁华地段就有560家旅游社门店，过去甚至更多，“它们都人员过剩”，但是实情是，它在与低成本的航空公司和互联网企业竞争，而托马斯库克在互联网上的“存在感并不强”。

Image copyright Getty Images Image caption 从1855年开始，托马斯库克就已经开始提供全套的旅游出行与食宿套餐服务。

情感爱戴

不过，托马斯库克在英国仍然是受欢迎的旅行社，每年有1900万人通过它从英国向世界各地出游。

“它是存在了178年的旅游品牌，”基利说，它受到了消费者和旅游业者情感上的爱戴。

她表示，即使是竞争对手也不愿意看到它倒闭，这不仅是从整个旅游业出发，而且还是从“情感和历史遗产的角度出发”。

“很多人都在托马斯库克工作过，或者和它合作过，所以每个人都同情他们。”

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英国政府救助海外国民

托马斯库克宣布倒闭后，英国政府和民航管理局（CAA）已租用数十架专机，免费将托马斯库克的旅客送回国。

英国交通大臣格兰特·沙普斯（Grant Shapps）表示，将英国的海外旅客带回国将是一项“庞大”的任务，敦促旅游者“体谅工作人员”。

据估计，托马斯库克目前有大约15万名英国游客正在国外度假旅游，这是英国在和平年代最大规模的撤回国民行动。

这个庞大的任务也被称为“马克霍恩行动”（Operation Matterhorn），目的是要将目前所有通过托马斯库克公司出国旅游的旅客带回英国。

英国交通部表示，所有通过托马斯库克公司预订在未来两周内回国的英国旅客将会在尽量接近原定回国日期的日子被送回国。他们将乘坐免费的特别航班或者不额外增加费用地安排到另一个航班。