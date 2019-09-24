人类面临枯竭的六大自然资源都有哪些

Image copyright Getty Images Image caption 水资源是地球最宝贵的资源之一，但它正在逐渐消失。

人类正以前所未有的速度消耗着地球资源，从水到原油，以及蜜蜂数量的急剧减少都令人担忧。

但是，正在从地球上消失的宝贵资源却远不只这些，有些是因为过度浪费和开采，有些则是管理不善。自然资源的减少将影响我们生活的方方面面。

以下面临枯竭的几大资源或许是你有所不知的：

太空轨道拥堵

Image caption 太空垃圾过多可能会导致太空物体之间相互碰撞，损坏我们的卫星通讯系统。

跟其他自然资源相比，太空轨道似乎是一个更抽象的概念。截至到2019年，在太空围绕地球旋转的各种太空物体多达50万个。

在这50万个太空物体中，只有2000个物体是有目的和功能的，例如，我们日常使用的通讯卫星、地球定位系统GPS等。

那么，问题来了，这些太空垃圾拥堵了太空轨道，很可能与正常运转的通讯卫星相撞。

不仅如此，随着技术进步，人类每天还在向太空发射各种各样的新物体，进一步拥堵有限的太空轨道空间。

关键是，目前人类对这些太空垃圾以及它们所占据的太空轨道，还没有一个有效的所谓“太空管控机制”。

与此同时，也没有任何机制来清理这些太空垃圾。

随着人类向太空发射的物体日益增多，太空轨道空间也日渐拥堵，让太空碰撞危险越来越大，无论是人类的通讯卫星，还是气象卫星都有可能在碰撞中遭到破坏。

亟待人类解决的是寻找如何处理这一问题的答案，但就目前来说，人们还没有找到解决问题的有效方法。

沙子

Image copyright Getty Images Image caption 沙子也是一种自然宝贵资源，它正在以一种惊人的速度消失。

许多人可能不会想到沙子也会消失？

但事实上，沙子是人类从地球上挖掘最多的一种物质。根据联合国的数据，我们正在以比其自然更新快得多的速度用完它。

沙子是建筑用途最广的自然材料之一。除了建筑，在土地开垦，水过滤，以及玻璃制造等都需要大量使用沙子。

沙子要经过数千年的侵蚀才能形成。同时，沙子的流失也威胁着脆弱的生态系统。

已经有人呼吁对沙子的使用和开采进行全球监测，对其形成规范，以保护沙子资源。

氦

Image copyright Getty Images Image caption 氦气不仅仅局限于气球，它对医疗成像设备至关重要。

氦是一种无色、无臭、无味的惰性单原子气体，英文为Helium。通常条件下不与其它元素和化合物产生化学反应，因此，不易燃烧，非常安全。

但因其在空气中含量极其稀薄，产量少，生产成本高。

从地球深层开采出来的氦气资源极其有限。据信，目前人类的氦气储量只剩几十年了。

预计，在大约30到50年内就可预期氦气将出现短缺。

届时，不但供人们娱乐用的气球已经稀少，就连可供医学设备用途的氦也会出现危机。氦可以帮助冷却磁体，使MRI（磁共振成像）扫描仪得以正常工作。

MRI在诊断和治疗癌症、脑部疾病和脊椎等方面发挥着举足轻重的作用。

香蕉

Image copyright Getty Images Image caption 你能想象一下未来没有香蕉的日子吗？

香蕉这种水果好吃不贵，营养丰富。

但目前可供商业种植的大多数香蕉品种正在受到一种叫巴拿马病（Panama disease）的真菌的威胁。

我们今天市面上出售的香蕉主要是香芽蕉（又称华蕉，Cavendish）。它是最常见的香蕉栽培品种。它们都是来自一颗单株香蕉。换句话说，它们都是由一颗香蕉树克隆的结果。

这就使得巴拿马病可以迅速在香蕉种植园中传播。

这种事在1950年代已经发生过了，当时全世界的大麦克香蕉（Gros Michel） 几乎“全军覆灭”，迫使蕉农改种了香芽蕉。

研究人员正在研制新的，既好吃又能抵御巴拿马病真菌的香蕉品种。

土壤

Image copyright Getty Images Image caption 庄稼需要地表土才能成长。

土地虽然不会突然从地球上消失，但由于人类对土壤的管理不当已经到了令人担忧的地步。

地表土是指地球表面最上面的土壤层，植物和庄稼的营养主要靠地表土来提供。

据世界自然基金会（The WWF) 估计，在过去150年，人类已经丧失了世界一半的地表土。通常，自然界要花500年的时间才能形成一英寸厚（2.54厘米）的地表土。

流失地表土的原因包括土壤侵蚀、过度农耕、森林砍伐以及全球变暖等。

磷

Image copyright Getty Images Image caption 在不太遥远的未来，你很可能无法再用火柴了。

乍一看，你可能不会把磷和我们日常生活联系起来。

但是，磷不但是人类DNA的重要组成部分，同时，它也是无法替代的农业肥料。

过去，磷肥可以随着庄稼和动物粪便等废料一同被还原于土壤，但现在则是跟随着农作物被运往到城市，最终被我们的污水处理系统流到大海中而流失。

如果以现在的方式来计算，人类大约在35到400年之间用完磷的储量，之后可能就要挨饿了。