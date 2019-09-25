海洋：从人类的朋友变成生存威胁

Image copyright RobertH82 Image caption 2019年格陵兰岛这个巨大的冰冻岛屿上发生了创纪录之一的融化。仅在一天之内，它就损失了125亿吨冰！

科学家发布迄今为止最明确的宣言，说明气候变化速度及严重程度超出预期，过热的世界是如何冲击人类的海洋和冰冻区域的。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的科学家对海洋和冰冻圈的研究结果显示，海洋是人类的朋友，帮助我们应对不断上升的气温。

但是，人类活动导致的气候变暖现象，正在把海洋变成对人类的巨大潜在威胁。

冰冻圈，是指地球表层连续分布并具有一定厚度的负温圈层，亦称冰雪圈、冰圈或冷圈，那里的地球表面的水是冰冻固体。

但是，碳排放和气候变暖增加海平面上升的威胁，在本世纪末之前，这些威胁可能危及数亿人。

此外，气候变暖融化永久冻土层，释放出大量的二氧化碳气体，这可能是气温上升的关键因素。

Image copyright zhuxiao45924648 Image caption 世界各地的冰川都在融化。

首先，海洋是如何与气候系统相连的？

海洋就像一位大姐，总是要救出她粗心的弟弟。每年，海水吸收人类活动产生的二氧化碳的四分之一。

自1970年以来，海洋吸收了全球变暖带来的90%以上的额外热量。如果海洋没有吸纳这种变暖，地球表面将受到过度加热的破坏。

然而，所有这些吸纳都是有代价的。我们的海洋现在比过去更暖和，咸度更低，酸性也更高。

国际自然保护联盟的丹·拉福利教授告诉BBC称，现实是，我们一直悄悄地依赖海洋来做这些事情，但海洋会因为我们所作所为的规模之大而发生变化。

气候变暖如何改变我们与海洋和冰的关系？

世界变暖正在对地球上所有冰冻的东西产生深远的影响。因此，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的报告研究格陵兰岛和南极冰盖以及地球上山脉冰川冰层的损失。

报告显示，二氧化碳的上升使海水的酸性更高，使得海洋生物生存更加困难。报告还将气候变暖与“超级风暴”的增多联系起来。

最大的变化之一是气候变暖对格陵兰和南极冰盖的影响，这种影响在近几十年来大幅增加。

这些冰冻地区对全球海平面水平至关重要，全球海平面水平则对全世界的洪水产生影响。

正如BBC环境事务编辑大卫·舒克曼在一个纪录片中所描述的情况，2019年格陵兰这个巨大的冰冻岛屿上发生了创纪录的融化。

仅在一天之内，格陵兰就损失了125亿吨冰！

南极洲还具有提高世界各地水平面的巨大能力。

根据研究，在1979-1990年和2009-2017年期间，从广大冰冻地区损失的冰量每年增加6倍。

Image copyright Getty Images Image caption 冰川融化和海平面上升速度直接有关。

海平面上升比现在高100倍？

海平面上升对环境所构成的威胁日益严重，人们预计，对海平面的一些现有预测数据将向上调整修正，到本世纪中叶之前，对小岛屿国家和大城市的威胁将大大增加。

IPCC海洋报告的合作者之一、巴黎的IDDRI政策研究所的研究员亚历山大·马格南说，到本世纪末之前，如果没有大幅增强目前的适应变化的工作，我们必须预计到一些海岸地区，比如像马尔代夫等环状珊瑚岛礁，以及一些北极圈内的社区，即使在低排放情况下，也会面临着海平面升高的很大风险。

他说，如果是在高排放情况下，即使是富裕的特大城市，比如纽约或上海，和湄公河等大型热带农业三角洲地区，也将面临较高或非常高的风险。

对2100年以后的几个世纪的情况的预计将更加严峻，有些专家意见认为，海平面上升可能比现在高100倍。

百年一遇天灾将“更加平常”

此外，海洋热浪的增加也对生态系统产生重大影响，包括增加珊瑚白化。

IPCC报告的一名作者、索邦大学的科学家、CNRS研究专家让-皮埃尔·加图索表示，在2100年之前，不论设想的届时排放情况如何变化，极端气候情况将变得常见。例如今天的所谓百年一遇的事件，如热带气旋的增多增强，届时将更加平常。

他指出，这些将对许多地势低洼的特大城市和小岛屿产生重大影响。

Image copyright Getty Images Image caption 气候变暖融化永久冻土层、释放出大量的二氧化碳气体，这可能是气温上升的关键因素。

有何令人乐观的因素？

并非全是坏消息，事实上，海洋可以为气候变化构成的威胁提供一些重要的解决办法。

基于海洋的可再生能源系统有很大的发展空间，而减少航运产生的碳排放将是这方面向前迈出的一大步。

种植更多的红树林和海草可以去除大气中大量的二氧化碳。

甚至如果人类改变饮食结构，从海洋中获取更多的蛋白质，也可能有助于减少碳排放。