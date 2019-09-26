图辑：孕育人类文明的那些名川大河

Image copyright Getty Images Image caption 联合国把每年9月份的第四个星期日定为世界河川日。

河流是人类文明的发源地。为了保护和关爱全球河流，自2005年起，联合国把每年9月份的第四个星期日定为世界河川日（World Rivers Day）。

这个国际性的纪念日，旨在提高公众对河流价值和河流面临威胁的认知，在今天全球气候变化和污染日益严重的背景下更具现实意义。

BBC为你盘点全世界闻名的名川大河。

尼罗河

Image copyright Getty Images Image caption 尼罗河是世界上最长的河流。

尼罗河是世界上最长的河流，全长为6650公里。一提到尼罗河，人们很容易联想到著名影片《尼罗河上的惨案》。这部影片当年就是在埃及实地取景拍摄的。

但尼罗河不仅仅只与埃及有关， 它穿越11个国家，其中包括乌干达、苏丹、南苏丹等。

尼罗河还以丰富的野生动物而闻名，比如世界上最大的爬行动物之一尼罗河鳄鱼。

从古埃及时开始，当地人每年都会有2个星期的假期，专门庆祝尼罗河。因为当河水退去后，会给古埃及人留下一片肥沃的土壤，可以让他们种植农作物和粮食。

古埃及人和古希腊人视尼罗河为神秘河流，因为它从南向北流，而且每年总是在天气最炎热的时候洪水泛滥。

亚马逊河

Image copyright Getty Images Image caption 亚马逊河以其周围的热带雨林而闻名。

亚马逊河由数百个河道组成，全长6400公里。

亚马逊河流经世界知名的最大热带雨林：亚马逊热带雨林。亚马逊热带雨林面积为550万平方公里。 它是500个原始部落的家园， 其中大约有50个部落从来不与外部世界往来。

Image copyright Getty Images Image caption 亚马逊海豚身体呈粉色。

此外，亚马逊河还是世界稀有的亚马逊海豚的家园。 这种海豚身长近两米，呈粉色，其颜色深浅视其所生存的水域的颜色决定。河水颜色越深，海豚的颜色就越粉。

中国长江

Image copyright Getty Images Image caption 长江与黄河是中国的两条最重要河流。

长江被誉为中国第一河，它也是亚洲最长的河流，全长6300公里。长江源头在青海省的青藏高原，流经大半个中国，在上海入海。

长江是中国最重要的一条河流，长江流域覆盖中国五分之一的陆地面积，也是中国最大的经济带。

长江流域生态类型多样，水生生物资源丰富，中国一半鱼产量来自长江。此外， 长江流域还有著名的野生动物，品种包括雪豹、大熊猫、扬子江豚等。

刚果河

Image copyright Getty Images Image caption 刚果河是世界第五、非洲第二长的河流。

刚果河是世界第五、非洲第二长的河流。刚果河沿途还有32个大瀑布，包括著名的印加瀑布。

刚果河鱼类资源丰富，已知的鱼类品种有686种，其中80%的鱼种是世界上独一无二的。刚果河里的一种象鼻鱼是靠尾部发电器官相互交流的。

恒河

Image copyright Getty Images Image caption 恒河是印度人心中的圣河。

恒河起源于喜马拉雅山脉，流经印度北部抵达孟加拉湾。恒河80%流域在印度，同时还流经尼泊尔、中国和孟加拉，全长2424公里。

恒河是印度人心中的圣河。印度人把恒河视为“母亲河”。一些印度教徒相信恒河水来自天堂，可以洗尽人类的不洁和罪恶。

每年都有数百万的朝圣者来到恒河洗浴，有些人还把恒河水带回家乡，送给家人洗浴清洁。

莱茵河

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莱茵河全长1207公里，途径欧洲六国：奥地利、法国、德国、列支敦士登、荷兰和瑞士。

莱茵河是欧洲最美丽的河流之一。其中，在德国境内的罗蕾莱礁石（Lorelei Rock）被联合国教科文组织定为世界遗产。

但莱茵河在上世纪50到70年代曾受到过严重污染，导致鱼类消失。经过严格排污限制和清洁，如今莱茵河又恢复了美貌。

美国密西西比河

Image copyright Getty Images Image caption 密西西比河是北美的第二大河流，全长3781公里。

密西西比河是北美的第二大河流，全长3781公里。密西西比河段最宽处将近18公里。

这里蕴藏着北美四分之一的渔业资源，此外还为北美一半以上的鸟类（326种）提供栖息和迁徙地。

伏尔加河

Image copyright Getty Images Image caption 伏尔加河两岸的湿地为迁徙的水鸟提供了落脚点和繁殖地。

伏尔加河被当地人叫做“母亲河” 。它是俄国的主要河流，全长3529公里，也是欧洲最长的河流。

伏尔加河蕴藏着俄国重要的渔业资源，同时，全世界四分之一的鲟鱼生活在伏尔加河中。这也是为什么俄国的鲟鱼鱼子酱如此有名。

伏尔加河两岸的湿地为迁徙的水鸟提供了落脚点和繁殖地。

多瑙河

Image copyright Getty Images Image caption 多瑙河三角洲是野生动物爱好者和观鸟者的天堂。

许多人可能都听说过多瑙河圆舞曲吧。全长2850公里的多瑙河起源于德国，流经欧洲10个国家，最后流入黑海。

多瑙河流域养育着欧洲8300万人口，并为2000万人提供饮用水。可见多瑙河的重要性。

多瑙河三角洲是野生动物爱好者和观鸟者的天堂。这里生活着300种野生动物，其中包括鸬鹚、白尾鹰和朱鹭。另外，沿河两岸还有野猫、狐狸、狼、甚至偶尔能遇到野猪或鹿等。

泰晤士河

Image copyright Getty Images Image caption 泰晤士河从古至今都是一条重要的商路。

泰晤士河是英国最重要的一条河流， 虽然它只有346公里长，但从古至今，却是一条重要的商路。世界各地的货物从这里进出英国。

泰晤士河上有45个船闸，能让船只在河水落差时在河上畅行无阻。

十九世纪之前，泰晤士河会在冬天结冻。那时，人们会在泰晤士河上举办冰霜节，大家跳舞、饮酒、甚至在河上滑冰。

最后一个冰霜节是在1814年。现在，泰晤士河将很难再冻结了，其中原因之一是水流急湍，让结冰困难。