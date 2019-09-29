Image copyright Getty Creative Stock Image caption 《独立报》报道指出，虽然热爱茶的英国人可能认为普通茶包只是由茶和纸制成，但实际上估计96%含有聚丙烯。

加拿大一项最新研究发现，茶叶爱好者在杯中浸泡一袋钟爱的优质茶叶包时，使数十亿饮入塑料微粒进入体内。这项研究再次表明，在工业化时代人们不经意就会吃下或喝下大量微塑料。

人类从发明塑料到大规模工业化的运用后，微塑料在环境中、自来水和瓶装水以及某些食品中随处可见。

加拿大麦基尔大学的一项最新研究发现，当你在喝高温水冲泡的茶包时，可能喝下了数十亿颗的塑料微粒。

塑料茶袋（袋茶）

大多数茶包都是用滤纸（也可能包含塑料和其它化学成分）做的，但一些高档品牌已经改用一种塑料网袋来代替他们的产品。

麦吉尔大学的研究人员表示，需要就微塑料对健康的影响进行更多的调查，这种塑料被定义为塑料微粒（直径小于5毫米）。

为此，他们在市场上购买了4种不同的包装在塑料茶袋中的袋茶（茶包）。

研究人员取出茶，将空茶包放入加热到95摄氏度的水中，就像他们在冲泡茶时一样。

他们发现，一个塑料茶包能将大约116亿个微塑料和31亿个更小的纳米塑料颗粒释放到热水中。

这些颗粒肉眼完全看不见。

发表在《环境科学技术》杂志上的这项研究称，从茶包包装中释放的颗粒含量比以前在其他食品中报告的塑料含量高出几倍。

类似瓶装矿泉水

参与此项研究的研究员劳拉·埃尔南德斯说，他们对于茶袋释放出来的塑料微粒数量感到惊讶，可以与其它研究比如瓶装水中释放的塑料微粒记录一比。

她说，这种差异可能部分由于他们的研究集中在最小的颗粒上，无论是微塑料（大约一根头发的厚度）还是纳米塑料颗粒，后者比前者小1000倍。

但她也说，这可能是由于这是一块塑料置于沸水中，而不是室温的水。

Image copyright Getty Images Image caption 科研人员认为，没有必要用塑料制造袋茶（茶包），这不仅让你吃了塑料，还增加了环境负担。

埃尔南德斯女士指出，对于那些希望减少塑料使用量的消费者来说，这是一个让他们更加了解自己所购买产品情况的机会。

她认为，没有必要用塑料制造袋茶（茶包），这不仅让你吃了塑料，还增加了环境负担。

世界卫生组织（WHO）2019年8月发布的分析报告说，饮用水中的这种塑料微颗粒似乎没有对人体造成危害。

但世卫组织也表示，虽然人体不大可能吸收粒径大于150微米的微塑料，估计对较小颗粒的吸收也有限，但对纳米颗粒等极小塑料微粒的吸收率可能较高，只是这方面数据目前还极其有限。世卫组织呼吁对这个问题进行更多的研究。

英国和中国的茶袋情况

英国《独立报》就此发表的评论报道称，作为一个热爱茶的国家，英国人每年消费约602亿杯茶。

报道指出，虽然英国人可能认为这些茶包只是由茶和纸制成，但实际上估计96%含有聚丙烯：一种用来密封它们并确保它们保持形状的塑料物质。

在中国，也存在类似情况。环保人士很早就指出，很多茶包不是可以完全生物降解的，而是含有一个聚丙烯骨架。

在中国销售的很多袋茶使用无纺布材料制造茶包。无纺布一般也是采用聚丙烯材料制成。

聚丙烯（Polypropylene，簡稱PP）是一种半结晶的热塑性塑料。