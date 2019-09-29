日本极道黑社会与纹身之间的微妙关系

Image copyright ANTON KUSTERS Image caption 锦鲤纹身

每四年一次的世界杯橄榄球赛（Rugby World Cup） 今年首度在亚洲国家日本东京举办。这一为期六周的体育盛事（9月20日至11月2日）无疑将吸引世界各地的球迷前往日本观看比赛。

如果你是橄榄球迷，同时身上又有纹身，那你必须了解一下在日本，纹身与极道之间的关系，以免在日本“惹人不快”。

为了了解日本极道纹身文化，视觉艺术家库斯特斯（Anton Kusters）曾在2009年到2011年在日本呆了两年。

他对BBC表示，两年的经历让他大开眼界。

什么是极道

Image copyright ANTON KUSTERS Image caption 日本的极道已经有数百年的历史。

极道（Yakuza）是指日本社会中从事暴力或有组织犯罪活动的团体和成员，即所谓的黑社会或“黑道”。日本的极道已经有数百年的历史。

日本极道让库斯特斯感触最深的有两件事，第一，不能只用黑与白、对与错来评判极道组织，比如，他们可能敲诈勒索一些政客和商人，但极道组织一些年长首领“非常反对”毒品走私。

用库斯特斯的话来讲，这是一个非常灰色和模糊的地带。例如，在日本发生海啸之后，极道组织成员是一个赶到现场去救援的。

然而，这并不意味他们平时就不做犯法的事。

极道与纹身

Image copyright ANTON KUSTERS Image caption 极道成员身上的每一处纹身都具有特殊涵义，并不是随随便便的选择。

那么，极道与纹身又是什么关系呢？库斯特斯说，纹身对极道成员来说非常重要。但极道成员纹身并不是作为一种标记象征而已。

极道成员身上的每一处纹身都具有特殊涵义，并不是随随便便的选择。

例如，这些纹身反映的都是极道成员生活中具有重要意义的事物和地点，或是展示他们的个性等。

而且，他们的纹身可以覆盖全身，从后背一直到臀部，包括大腿、手臂等。

例如，库斯特斯所认识的一名极道成员身上纹有一条逆流而上的锦鲤。这一纹身象征着他年轻时的逆境，以及他克服困难的坚强意志。

过去，极道成员往往在日本的公共浴池聚会，大家一起赤身裸体地泡澡。这样做有两大好处：第一，如果碰到竞争帮派对手，从对方身上的纹身就可以猜出他们身份的一二。第二，大家都赤身露体，有没有携带武器可以一目了然。

日本极道纹身的另外一个讲究是，不是你想纹身就可以纹的。库斯特斯表示，这要由纹身大师来决定，你是否值得拥有纹身，以及什么样的纹身？

价格不菲

Image copyright ANTON KUSTERS Image caption 极道纹身耗时长、精雕细琢，而且全部是用手工。

与此同时，极道纹身耗时长、精雕细琢，而且全部是用手工。库斯特斯说，纹身过程可能长达一年，并高达一万英镑。

据库斯特斯说，极道纹身也是吸引日本迷惘青少年加入黑社会的诱饵之一。

黑社会成员会用纹身引诱年轻人入道，之后以他们的效力来偿还纹身费用。

日本纹身艺术不用任何电子设备，学徒要花几十年才能学成出道。由于全部是手工来做，因此进展十分缓慢。

但是，纹身大师会给自己的作品签名，如果是徒弟纹的，也会签上师傅的名。

尊重为首

Image copyright ANTON KUSTERS Image caption 因为历史关系，在日本纹身主要与极道成员有关。

现在，极道成员一般在公共场合不会显露自己的纹身，因为他们知道这会让人“不自在”。

有纹身的西方游客在公众场合只要不外露自己的纹身，并且遵守当地的传统，一般问题也不大。

因为历史关系，在日本纹身主要与极道成员有关。

但是，由于一些西方游客，包括橄榄球队员可能身上有纹身，所以，库斯特斯建议，如果你去日本的公共浴室、游泳池等这些公共场所，最好穿上T恤衫，不要让纹身外露。

这样，你至少给他人传递的信息是，你明白当地传统，纹身有可能会让别人感觉到触犯，通过掩盖纹身表达了你对他人的一种尊重。