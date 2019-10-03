Image copyright BOOK GUILD Image caption 加菲尔德几乎每天都到当地的超市Sainsbury's去闲逛。

加菲尔德（Garfield）是生活在英国剑桥郡的一只小黄猫。平时没事他喜欢去“逛”家里附近的超市Sainsbury's，并在那里一呆就是大半天。

由于他是超市的常客，当地居民对加菲尔德都非常熟悉和喜爱。

他经常懒洋洋地躺在超市大厅的沙发上，接受人们各种各样的唏嘘和抚爱。

但突然有一天，不幸的事情发生了。加菲尔德在超市停车场遭遇车祸身亡，人们再也看不到加菲尔德在超市的“逍遥”生活。他当时只有12岁，虽然以猫龄来看，年纪不轻，但并非寿终正寝。

但事情到此并没有结束。

Image copyright TALI ISERLES Image caption 加菲尔德的粉丝不仅在当地，甚至遍布在全球各地。

加菲尔德被撞死的消息传出后，许多人都非常难过，因为这么多年，他积攒了不少人气，也拥有许多粉丝。他还有一个自己的脸书帐号，因此加菲尔德的粉丝不仅在当地，甚至遍布在全球各地。

于是，人们决定在大教堂中为加菲尔德举行葬礼和追悼仪式。借此，可以让人们有机会表达对他的爱戴和怀念。

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葬礼当天，大约有450位猫狗宠物的主人和动物爱好者出席了追悼仪式。

当地的一位女作家卡如斯（Cate Caruth）还专门把加菲尔德的故事写成了书。

她在致悼词时表示，人们在悼念加菲尔德的同时，其实也是在缅怀所有已经离世的各种宠物，他们曾给主人带来过无数欢乐和精神慰籍。

唐宁街的猫

Image copyright AFP/getty Image caption 英国首相府的猫拉里

猫与狗一道可以说是最受人喜欢的宠物了。就连英国首相府也有多年养猫的传统。

当然，唐宁街毕竟是政府部门，不能平白无故养“闲人”，于是首相府的猫咪就有了“捕鼠大臣”这个响当当的官职。

Image copyright PA Media Image caption 汉弗莱

从现任捕鼠大臣拉里，到已经仙逝的历届捕鼠功勋西比尔、汉弗莱以及英国首相府任职时间最长的捕鼠能手威尔伯福斯等都不是等闲之辈。

街猫鲍勃

Image caption 街猫鲍勃

从贵在首相府的猫官，到流浪街头的流浪猫都有佼佼者。

英国无家可归者詹姆斯·波文（James Bowen，又译詹姆斯·伯恩）由于收养了一只流浪猫鲍勃（Bob）而出名。

他和鲍勃的故事还被写成书，并被搬上银幕拍成电影（A Street Cat Named Bob），使鲍勃成为“明星猫”，并有自己专门的推特帐户，粉丝接近10万。

猫咪咖啡馆

Image copyright STEVEN MAYATT Image caption 猫咪咖啡馆在世界许多地方流行。

近几年来，猫咪咖啡馆（Cat cafe）在包括台湾和香港的世界许多地方开始盛行。

而最初的猫咪咖啡馆是2000年以后在日本兴起的喝咖啡场所。

在这些咖啡馆中，猫咪才是主题，喝咖啡则是其次。来这里喝咖啡的人大多数都喜欢猫。

Image copyright LAUREN PEARS Image caption 猫咪一天要睡16个小时。

在这里他们可以抚爱小猫，以缓解生活中的压力和孤独，但一定要遵守猫咪咖啡馆里的规矩。

一些地区不但有猫咖啡馆，还有一些猫咪书店，让来书店买书借书的人有亲近猫咪的机会。

Image copyright CATS PROTECTION Image caption Rosie是最有爱心的小猫。

不但如此，英国每年还会举办一年一度的猫咪大奖颁奖仪式，奖励那些为主人“救死扶伤”，或是提供精神陪伴的猫咪功臣们。