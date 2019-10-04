女发明家是不是稀有物种？这组数据告诉你

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许多日常生活用品都是女性发明和拥有专利的，很容易列举一些例子，比如洗碗机、雨刮、桌面游戏“大富翁”等等，但一份报告指出，全球仍然未充分利用女性的创造力。

根据英国知识产权局（Intellectual Property Office, IPO）的研究，女性发明者在全球专利申请中所占比例不足13%，男女比例达到7:1。

虽然专利申请的女性比例在上升，但按目前速度，可能要等到2070年才能达至性别均等。

女发明家为什么这么少呢？

研究人员把这个落差归咎于从事科学、科技、工程和数学（合称Stem，即Science、Technology、Engineering和Maths）的女性人数。根据鲍威尔与吉尔贝特知识产权律师行（Powell & Gilbert）的合伙人彭妮‧吉尔贝特（Penny Gilbert），这是简单的通道问题。

她说，“如果我们想见到更多女性申请专利，我们需要见到更多女性在大学就读Stem相关的学科，从事研究。”

目前在英国Stem行业中，只有约四分之一的劳动人口是女性，在中学和大学修读相关学科的女生比例也比较小。

三分之二的专利申请团队是全男性

专利可以个人或团队名义申请。

大部分涉及女发明家的专利团队中往往只有一名女性。考虑到这一因素，发明家中的性别不均等现象就更明显。

超过三分之二的专利来自单枪匹马的男发明家或是全男性团队，只有6%是女性以个人名义申请。

根据知识产权局，全女性团队近乎不存在，只有0.3%。

根据美国耶鲁大学研究员针对美国专利申请的研究，女性申请专利后获批的机率较小。他们发现，如果专利申请人的名字是一个明显的女性名子，获得专利的可能性较小。

根据世界知识产权组织之前的研究，总体来说，只有不到一半的女性科学家希望为自己的研究申请专利。这意味着女性可能比男性更少思考如何把她们的发明商业化。

生物科技界性别最平等

1991年，安‧冢本（Ann Tsukamoto）研究了一种分离干细胞的方法。她的发明令了解癌症病人的血液系统有很大进展，有望找出根治的方法。

冢本教授仍然在干细胞生长方面进行研究，亦是超过七项专利的共同拥有者。

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生物科技是众多行业中女性发明者比例最高的，53%生物科技相关专利的申请团队中有至少一名女性发明家。

排第二位的是药物相关专利，52%专利的申请团队中有至少一名女性。电子工程排在榜末，少于一成。

2070年才做到性别均等

根据英国知识产权局，女性发明家的比例在过去20年上升一倍，由1998年的6.8%升至2017年的12.7%。

在同一时期，专利申请团队中含有至少一个女性的比例，由12%升至21%。

吉尔贝特说，女性求学及就业中所遇到刻板印象的问题需要解决，可以鼓励更多女性选择Stem范畴，引入更多导师计划及表扬女性模范。

她说，“我们要赞许历史上很多伟大的女发明家和科学家，由玛丽‧居里（Marie Curie）、罗莎琳德‧富兰克林（Rosalind Franklin）到计算机科学家格蕾斯‧赫柏（Grace Hopper）和凯夫拉尔纤维（Kevlar）的创造者斯戴芬妮‧廓莱克（Stephanie Kwolek）。”

“我们要说出她们的故事。”

俄罗斯排第一

在英国，女发明家比例从1998年的8%升至2017年的11%，但有的国家比英国更高。

俄罗斯在过去20年，申请团队中有至少一名女性的专利达到17% ，是十个最多专利申请国家之中最高的，法国排行第二。

日本和韩国则是排在最后，20个专利申请中，少于一个申请涉及女性发明家。

这些数据是如何收集的？

发明家的性别没有包括在专利申请之中，英国知识产权局是以发明家的名字推断性别，当中使用了欧洲专利局全球专利统计数据库（PATSTAT）的资料。

研究人员把发明家的名字，比对英国国家统计局和美国社会安全局提供的新生婴儿名字和性别资料，以及搜罗“脸书”帐号，制作了一个庞大的名称列表，去推断其发明家的性别。

只有性别辨认程度达到95%的名字才会被纳入研究数据，一些性别中立的名字例如“Robin”被排除在外。

75%的发明家名字能够对应某一性别，但成功率在不同国家有差别，这份名称列表比较容易辨别西方国家的名字，英国拥有最高的配对率，但在中国和东亚国家成功率较低。