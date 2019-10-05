人类预期寿命是否已经达到极限不再延长

Image copyright YURI_ARCURS/GETTY Image caption 在21世纪出生的人，女性平均预期寿命已经达到80岁。

过去近200年以来，全球预期寿命一直在持续且快速地增长。

以英国为例，一个在1840年代出生的人平均最多活不到40岁。但随着营养、个人和公共卫生、居住条件的改善，到了1900年的维多利亚时代，人们的预期寿命已经达到了60岁。

到了21世纪，除去战争因素以外，伴随着全世界医疗条件的改善以及儿童疫苗的推广，使人类寿命更上了一个新台阶。

快进到1970年代，随着医学进步，特别是在救治中风、心脏病方面取得了长足的进步，大大增加了人们的预期寿命。

而在21世纪出生的人，女性平均预期寿命已经达到80岁， 男性为75岁。人类预期寿命似乎仍在与日俱增。

暂时还是长期趋势？

Image caption 图表显示预期寿命增长如何减慢（蓝色曲线代表男性，红色为女性）。出生时预期寿命的年度变化（以周为单位）

然而，人们注意到这一增长趋势突然停止，或者说是急剧放缓。2011年似乎是这一变化的转折点。

这到底是一种暂时现象，还是长期趋势呢？

最初，许多专家认为它可能是一时性的，2015年全球死亡人数出现高峰。当然，这一年有点非同寻常，因为这一年的冬天流感肆虐，情况非常糟糕。

但是，现在清楚的一点是，事情似乎并没有这么简单。

根据英国国家统计署（Office for National Statistics）最新数据显示，人口预期寿命虽然在过去几年中略有改进，但同之前相比则相去甚远。

如果按照放缓前的速度来计算，平均每四年左右人们的预期寿命就会多增加一年。但是现在则需要12年以上。

原因何在？

Image caption 法国的让娜·卡尔芒去世时为122岁。

到底是什么原因造成人们预期寿命增长开始放缓呢？有一种理论是，人类预期寿命在经历了多年增长趋势后已经达到了极限。

目前，有官方记录记载的世界最长寿的老人是法国的让娜·卡尔芒（Jeanne Calmen）。她去世时为122岁，但那已经是20多年前的事了。

根据发表在《自然》杂志上的研究显示，人类寿命的极限是在115岁左右，当然除极少数个例以外， 比如像让娜·卡尔芒那样的老寿星。

但这一观点受到了许多人的争议。实际上，美国遗传学家戴维·辛克莱尔（David Sinclair）写了一本名为《寿命》（Lifespan）的书。 他认为通过增加与长寿相关的基因，人们可以活得更长。

例如， 世界上平均寿命较长的国家日本，最近几年的人均预期寿命增长幅度也比英国大。

实际上，根据英国国家统计署汇总的全球比较富裕国家的数据，除了美国比英国表现更差之外，其他国家表现尚可。 但是同时，许多国家的人口预期寿命出现放缓。

因素复杂

Image copyright ANDREW O'BRIEN Image caption 苏格兰人阿尔弗莱德－史密斯活到111岁，他是典型的乐观派。

英国国家统计署的老龄化专家摩根（Edward Morgan）表示，这一趋势背后的成因十分复杂，它涉及到一系列因素。 他希望将来能对此进行进一步的调查。

英国国民保健署（Public Health England）其实已经对此作了一些研究。他们去年发表的一份报告列举了几大可能因素。

其中一个可能解释是，过去20年左右，人类在医疗或保健方面并没有出现所谓能够改变游戏规则的重大突破。

虽然，更多人能够幸免于心脏病、中风以及癌症等疾病，但却有其他疾病取而代之，夺人性命，比如，失智症或俗称老年痴呆症。

随着人口老龄化，人们死于老年痴呆症疾病的人数也呈上升趋势。而就目前的医学水平而言，还无法找到放缓，更别提治愈该疾病的任何灵丹妙药了。这无疑让人类预期寿命增长受到了限制。

与此同时，英国国民保健署的报告还提到了经济紧缩措施给人们预期寿命所带来的影响。

世界卫生组织前顾问马尔默教授（Prof. Michael Marmot）已经指出紧缩措施会给预期寿命带来冲击。

有证据显示，其中穷人首当其冲，受到的冲击最大。 这是因为健康、保健以及福利方面的银根紧缩直接影响到他们。

因此，英国国民保健署说，这“可能表明”政府公共开支在决定其公民预期寿命方面也扮演着某种角色。

当然，该报告远非结论性的。但有一点可以肯定的是，这种放缓趋势持续的时间越长，人们面临找到答案的压力也就越大。