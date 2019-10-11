你的器材不支持播放多媒体材料 “反抗灭绝” - 离经叛道的社会运动

金秋10月，伦敦市中心各处景点又一波不合“正统”的非暴力公民抗命（公民不服从）运动来袭。

化浓妆着戏服人游行示威，身上泼洒着红色颜料妆扮成鲜血淋漓的样子横卧大街，有人把自己用胶水粘在地上或其它地方，还有人用的是铁链，白厅外大街上一个巨大的粉红章鱼气球被示威者牵着绳子向特拉法加广场飘移，后面跟着一排警察，母亲们推着婴儿车结伴坐在草地上给孩子喂奶……

一个叫“反抗灭绝”（Extinction Rebellion，缩写XR）的社会运动组织发起了一场为期2周的抗议示威行动，以非暴力的手法尽可能干扰公共交通，打乱公共秩序，引起当局更重视气候变化和环保议题。

具体行为是发挥想象和创意，求新奇出众，但要设法让警察逮捕自己和伙伴们，而且越多越好。

这是一种战术，集体被捕。在抗议行动的前3天，已经有近400人被逮捕。

Image copyright Getty Images Image caption 甘地领导印度反殖民运动，坚持非暴力原则，也是借用了公民不服概念和理论

XR运动始于2018年的英国，属于社会政治运动，传承的公民不服从（公民抗命）传统精髓却由来已久。

2018年10月，伦敦议会大厦广场上聚集了一群环境活动分子，呼吁政府对一份最新气候变化危机报告作出回应。他们发表了一项反叛宣言，向英国政府“宣战”。

反抗灭绝运动从此宣告开启。组织者形容它是个国际范围的社会运动，通过非暴力不服从行动来设法阻止物种灭绝和社会崩溃。

公民不服从（公民抗命，civil disobedience）这个词150年前，1849年，出现在美国哲学家和作家亨利·戴维·梭罗（Henry D Thoreau）的同名政论文章里。但是，这个核心理念已经有千百年历史。

《大英百科全书》对公民不服从的定义是：“拒绝服从政府或占领当局的指示和命令，但不诉诸于暴力或积极的反抗措施”，一般是希望达到迫使政府或占领当局在相关问题上作出让步。

当代最著名的代表人物包括印度的非暴力抵抗运动领袖甘地，以及美国黑人民权领袖马丁·路德·金。

Image copyright Getty Images Image caption 我有一个梦。美国民权运动领袖坚持非暴力和平抗议示威，为美国种族平等程度提高做了铺垫。

甘地与马丁·路德·金

甘地是印度反殖民运动领袖。他在南非时因为拒绝遵守殖民当局要求所有印度人必须到警察局登记并按手指印的法律，被关进监狱。

他在狱中发现了梭罗和1849年的那篇文章。出狱后，甘地把“公民不服从”这个词拿来定义他发起的非暴力不合作运动，具体包括支持工会罢工，组织大游行等抗议活动。

最后，南非政府同意修改登记法，把最多人反对的那部分内容去掉。

再后来，甘地回到印度，用同样的旗号和策略在印度发起抵抗殖民统治的社会政治运动。印度1947年获得独立。

到了二十世纪五、六十年代，美国反种族歧视的民权运动浪潮声势浩大，其中“公民不服从”的声音清晰、响亮。

民权运动领袖马丁·路德·金以坚持非暴力抗议闻名于世。他后来遭暗杀，但他领导的抵抗种族隔离政策和种族歧视的非暴力运动为美国种族平等程度的提高做了重要铺垫。

按照《大英百科全书》的说法，美国上个世纪50年代从南方反种族隔离开始的民权运动“采纳了公民不服从理念和策略，采取了类似于格林斯博罗静坐（1960年）和自由乘车运动（1961年）那样的抗议行动”。

Image copyright Getty Images Image caption 1990年代和21世纪初英国Crusties跟60年代的嬉皮士更相似。他们也关注环境，这是跟“反抗灭绝”的一点共同之处。

“脏皮士”卷土重来？

1980年代，英国一种亚文化流行。牛津英语辞典里有它一个词条，叫Crusty（或Crustie）这个词意思是脏兮兮、落拓不羁、粗野、硬皮，被用做一个亚文化群体的名称。

他们大都是年轻人，穿着有很多破洞的套衫和牛仔裤，无家可归或有家不回，在城里游荡乞讨糊口。头发扎了小细辫，浑身上下脏兮兮。他们叫“脏皮士”。

这是一种亚文化，除了外表，还包含了较深一层的含义。

这些到处流浪无家无业的年轻人谈论的是政治议题，动物权益，还有环境保护。

他们选择类似于1960年代嬉皮士和吉普赛人那样的另类生活方式，对主流正统的社会生活彻底拒绝。他们不洗澡，脏兮兮，部分原因是因为没有地方洗澡。

Image copyright PA Media Image caption 脏皮士斯旺皮最喜欢两件东西，一个是电视纪录片《地球脉动》（Planet Earth）和身上这件有破洞的毛衣

一个较出名的“脏皮士”叫斯旺皮（Swampy）。他住在地下管道里，把自己用链条绑在树上，试图阻止修新的公路。他头上扎小细辫，身上的毛衣有很多破洞。

《牛津英语辞典》高级编辑费奥娜·麦克弗森说，脏皮士亚文化卷土重来也不是没有可能。

但是，2018年10月和2019年10月的伦敦市中心的“反抗灭绝”运动参与者，既有衣着邋遢扎小细辫的年轻人，也有衣着整洁体面、来自各行各业的男女老少，

XR和早年的脏皮士亚文化都关注环境，但除此之外共同点似乎很难找。

XR的成员来自社会各阶层，目标明确，运动覆盖的范围更广。而且，这不是个践行另类生活的亚文化群体。