柏林墙周年：前东德末代领导人与柏林墙倒塌

Image copyright Reuters Image caption 柏林墙于1989年11月9日意外开放，当时一名东德共产党领导人出人意料地宣布，任何人都可以随时离开东德。大批东德民众立即涌向边境前往西德，并开始凿倒柏林墙。

这是我这辈子经历过的最离奇的一次跟团旅行：东德共产党的末代领袖埃贡·克伦茨（Egon Krenz）和我在柏林开车兜风。

在我们开向卡尔·马克思大道（Karl-Marx-Allee）的时候，他对我说：“这条大道过去是斯大林大道（Stalinallee）！他们在斯大林死后把它改名了。”

“那边是列宁广场（Lenin Square）。有一座巨大的列宁雕像。但他们把它拆了。”

他看着窗外，微笑着说：“德意志民主共和国（东德）建造了这一切。”

现年82岁高龄的克伦茨先生精神矍铄，比他曾经领导过的国家更与时俱进。德意志民主共和国（东德）已经不复存在了。在1989年动荡事件和柏林墙倒塌30年后，克伦茨先生同意与我会面。

为什么克伦茨喜欢苏联

由于我的德语比较糟糕，而克伦茨先生英语不畅，所以我们用俄语交流。这是一种他能流利使用的语言。他那时候不得不学：德意志民主共和国当时是莫斯科的卫星国。

他对我说：“我爱俄罗斯，我爱苏联。我在那里仍然保持着很多关系。德意志民主共和国是苏联的孩子。它诞生的时候，苏联就站在东德的摇篮边。可悲的是，它也站在东德的床边上看着它死去。”

你的器材不支持播放多媒体材料 温斯多夫（Wünsdorf）曾是苏联在境外最大规模的军事基地。

对于共产主义的俄罗斯来说，东德曾是它在欧洲的主要前哨基地。苏联曾在东德驻有800个军营和50万士兵。

克伦茨说：“无论苏联当时是不是个占领东德的大国，我们都把苏联军队视为我们的朋友。”

但是，成为苏联帝国的一部分有什么好处呢？

克伦茨回答说：“你所谓的‘苏联帝国的一部分’，这完全是典型的西方术语。在华沙条约中，我们把自己视为莫斯科的伙伴。虽然，在我的国家，苏联有最终决定权。”

Image copyright Getty Images Image caption 东德过去的生活如何：1989年10月的老照片，列宁的雕像仍然高耸在东柏林的列宁广场上。

克伦茨如何登上了权力的顶峰

埃贡·克伦茨生于1937年，他是一名裁缝的儿子，迅速爬上了共产主义的权力阶梯。

他说：“小时候我是一名少先队员。然后我成了自由德国青年团（Free German Youth）的成员。之后我加入了东德社会主义统一党（Socialist Unity Party）。后来我成了党的总书记。我已经做了这一切。”

那时候，有多年里，克伦茨一直被视为年轻的王子：东德老领导人埃里希·昂纳克（Erich Honecker）的接班人。

但到1989年10月他取代昂纳克成为党总书记时，东德的执政党正在失去对权力的控制。

从波兰到保加利亚，人民的力量席卷了整个苏东集团。东德没有例外。

Image copyright Getty Images Image caption 1989年10月24日东德青年不满生活状态，举行抗议示威质问克伦茨。

克伦茨在哪儿出了问题？

在柏林墙倒塌前一周，克伦茨飞往莫斯科，与苏联领导人戈尔巴乔夫举行紧急会谈。

他说：“戈尔巴乔夫告诉我，苏联人民把东德人民视为他们的手足。”

戈尔巴乔夫对克伦茨表示，在苏联人民之后，他最爱东德的人民。于是克伦茨问戈尔巴乔夫：“你是否还把自己看成东德之父？”戈尔巴乔夫回答说：“当然了，埃贡。如果你在暗示问我，德国可能实现统一，那这可不在我们的议事日程上。”

克伦茨说：“当时我以为戈尔巴乔夫是真诚的。这是我犯下的错误。”

我问克伦茨：“你觉得苏联背叛了你吗？”

他回答：“是的。”

Image copyright Getty Images Image caption 在柏林墙倒塌前一周，克伦茨飞往莫斯科，与苏联领导人戈尔巴乔夫举行紧急会谈。克伦茨认为，他被苏联出卖了。

东德是如何结束的

1989年11月9日，柏林墙倒塌了。欣喜若狂的东德人涌向开放的边界。

克伦茨回忆道：“这是我一生中经历的最糟糕的一个夜晚。我可不想再次体验。当西方的政客说，这是人民的庆祝时，我能理解这一点。但我承担了一切的责任。在那样一个充满激情的时刻，如果当晚有人被杀，我们就可能被动卷入大国之间的一场军事冲突。”

在柏林墙倒塌后的一个月内，克伦茨就辞去了东德领导人的职务。次年，东德和西德重新统一。德意志民主共和国成为历史。

没过多久，苏联就解体了。但和克伦茨不同，在整个东欧，戈尔巴乔夫被视为拆除铁幕的英雄。

2013年，这位前苏联总统曾对我说：“我经常被指责放弃了中欧和东欧。但我把它们给了谁？比如说，我把波兰还给了波兰人。不然的话它应该属于谁？”

克伦茨先生已经失去了权力和他的国家。

Image copyright Reuters Image caption 1989年11月9日，东柏林人攀登上柏林墙，铁幕倒塌。

接下来，他失去了自由。

1997年，因为东德当局曾开枪射击试图穿越柏林墙的东德人，克伦茨被统一后的德国法庭判定有过失杀人罪。之后，他坐了4年牢。

“冷战从未结束”

克伦茨目前仍然对政治感兴趣。并且，他仍然支持莫斯科。

他说：“在戈尔巴乔夫和叶利钦这样虚弱的总统之后，能有普京总统，对俄罗斯来说是一笔巨大的财富。”

他坚称，冷战就从未结束过，而现在只是用不同的方法进行战斗。

Image copyright Getty Images Image caption 柏林墙将这座城市分割了近30年。

今天，克伦茨先生在德国波罗的海沿岸过着平静的生活。

他说：“我仍然会收到许多来自前东德公民孙辈的信件和电话。他们告诉我，如果我能祝他们生日快乐，他们的祖父母会非常高兴。有时候，人们来找我，问我要一个签名或自拍照。”

当我们在柏林市中心下车的时候，正好遇上一位高中历史老师和他的一群高一年级学生。这真是他们幸运的一天。

那位老师告诉克伦茨：“我们从汉堡来游学，学习东德的历史。能见到你作为一名历史的目击者太让人喜出望外了。当柏林墙倒塌时，你当时是什么感受？”

克伦茨说：“那并不是个狂欢节，但那确实是个充满戏剧性的一晚。”